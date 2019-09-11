Рога и помада: Из чего складывался образ Малефисенты

Главная злодейка вселенной Disney

Первая «Малефисента» во многом основывалась на диснеевском мультфильме «Спящая красавица» 1958 года. Разгневанная колдунья, наложившая заклятье на новорожденную Аврору, в мультипликационной версии была однозначно отрицательным персонажем без намека на амбивалентность. В черно-лиловом одеянии, напоминавшем крылья летучей мыши, с зеленоватой кожей, кроваво-алыми губами и вороном на плече, Малефисента на долгие годы стала главным ночным кошмаром для маленьких зрителей и по праву возглавила пантеон диснеевских анимационных злодеев. Художник-мультипликатор Марк Дэвис рассказывал, что вдохновлялся чешскими религиозными картинами эпохи Средневековья и изначально использовал красные и черные цвета в одежде героини, которые символизировали языки пламени. Воротник напоминал крылья летучей мыши, а рога делали Малефисенту похожей на дьяволицу. Однако в итоге Дэвису пришлось пойти на компромисс и заменить красный цвет на лиловый, чтобы сделать образ чуть менее агрессивным.

Малефисента в анимационном фильме «Спящая красавица»

Модель для Малефисенты

Для большей реалистичности персонажей «Спящей красавицы» Уолт Дисней настоял на съемке живых актеров в костюмах, которые послужили моделями для мультипликаторов. Так, свои внешность, пластику, мимику и голос Малефисенте подарила известная бродвейская актриса Элеонор Одли. К слову, та же Одли озвучила другую каноническую диснеевскую злодейку — мачеху в «Золушке» (1949).

Элеанор Одли и анимационная Малефисента

В сети сохранились кадры с актрисой, которая в полном колдовском облачении, с посохом и с неизменными рогами проигрывает сцены, которые затем вошли в мультфильм немного в измененном виде. Так, вместо лампы Малефисента в итоге держит свечу.



Пластику и движения колдуньи аниматоры списали и с танцовщицы и актрисы Джейн Фаулер, которая также в полном облачении отыгрывала нужные сцены. Забавно, что Фаулер работала живой моделью и для королевы-матери принцессы Авроры.



Джейн Фаулер изображает Малефисенту для аниматоров

Оммаж классике

Анджелина Джоли, ставшая Малефисентой в XXI веке, не раз восторгалась работой, которую проделала Одли. «Оригинальная Малефисента так здорово нарисована, а у Одли такой потрясающий голос. В целом образ получился очень сильным и элегантным. И кажется, что героине нравится быть злодейкой», — рассказывала Джоли в одном из интервью. Актриса признавалась, что очень любила Малефисенту, когда была маленькой. Колдунья одновременно пугала и притягивала Джоли, и уже в детстве Анджелина понимала, что в этом персонаже скрывалось намного больше, чем казалось на первый взгляд.

Многие критики отмечают, что наиболее удачными сценами с Джоли стали именно те, где актриса копировала интонации Одли с этими надменными нотками, ироничными обертонами и зловещим хохотом.

Новый взгляд на старую сказку

Если Малефисента из мультфильма была безоговорочной злодейкой, то в версии, предложенной сценаристкой Линдой Вулвертон («Красавица и чудовище», «Король Лев» и «Алиса в Стране чудес»), она куда более неоднозначный и глубокий персонаж — жертва предательства, которая решилась в порыве праведного в общем-то гнева на месть, но затем вернулась на сторону добра благодаря вновь зародившейся в ее сердце любви. Не случайно именно ее поцелуй как любящей матери, а не поцелуй спонтанно появившегося на горизонте принца Филиппа снимает заклятье с Авроры. В истории новой Малефисенты правит girl power, а мужчины, за исключением Диаваля (и то он все же ворон, периодически принимающий по воле Малефисенты человеческий облик), либо отъявленные злодеи, как король Стефан в первой части, либо пассивные наблюдатели, как тот же Филипп или его отец в сиквеле.

Малефисента и Диаваль (Анджелина Джоли и Сэм Райли) в первом фильме

Во втором фильме на авансцену выходит еще одна сильная женщина — королева Ингрит в блистательном исполнении Мишель Пфайффер, которой уже не впервой выступать в амплуа сказочной антагонистки (вспомним «Звездную пыль»). Собственно, основной конфликт новой ленты составляет именно их противостояние с Малефисентой как за материнский авторитет в глазах Авроры, так и в итоге за владение территорией Топких болот, которое оборачивается войной между миром людей и миром сказочных существ.

Малефисента и Ингрит: противостояние

Джоли решает

Анджелина Джоли была первым и единственным выбором на роль современной Малефисенты. Благодаря статусу суперзвезды актриса имела возможность полностью придумать образ своей героини, чем Джоли и воспользовалась. Она активно участвовала в разработке грима и костюмов Малефисенты. Именно Джоли убедила семикратного оскаровского лауреата, легендарного специалиста по визуальным эффектам и гриму Рика Бэйкера немного испортить ее лицо — сделать скулы и горбинку, чтобы подчеркнуть темное начало героини. Также актриса придумала Малефисенте острые сказочные уши.

Анджелина Джоли в первом фильме

Гримеры в итоге сделали для Джоли силиконовые накладки на нос, уши и скулы. Последние выглядят внушительно, однако накладки были лишь полсантиметра в ширину и сантиметр в длину. Всего для первого фильма изготовили три пары силиконовых скул, которые клеились на специальный состав из кокоса и арганового масла для нейтрализации клея, чтобы кожа актрисы не пострадала.

Рик Бэйкер, Тони Джи и Арьен Туйтен гримируют Анджелину Джоли на съемках первого фильма

Грим Малефисенты

Концепция грима Анджелины Джоли, предложенная ее личным визажистом Тони Джи еще на первой картине, осталась неизменной: бледная кожа (от монструозного зеленого оттенка мультипликационной Малефисенты решили отказаться), идеальные дуги бровей, ярко-красная помада M·A·C оттенка Matte Lipstick Russian Red. Уши, скулы и зловещая горбинка, разумеется, сохранились. Хамелеоновый цвет глаз — идея самой Джоли еще для первого фильма. Он был вдохновлен лабрадоритом и достигнут за счет использования специально раскрашенных линз, из-за чего на экране создается эффект одновременно зеленого, желтого и синего оттенков. Каждодневная процедура превращения Анджелины в Малефисенту занимала порядка трех-четырех часов.

Рога на магнитах

Рога, неотъемлемый элемент образа Малефисенты, также придумал Рик Бэйкер еще на первой картине. Сначала на компьютере нарисовали три пробных варианта, после чего изготовили каждый из них высотой 30 см и принялись выбирать идеальные злодейские рога. Итоговый вариант был выполнен из полиуретана, достаточно легкого, но при этом очень прочного материала. При этом, чтобы Анджелине не было тяжело носить на себе весь съемочный день эту конструкцию, рога крепились к шлему при помощи магнитов, а между дублями снимались. Также, если Джоли случайно цеплялась за что-нибудь или падала, то рога легко отваливались. Правда, при этом они разбивались, поэтому было изготовлено множество запасных. Для трюковых сцен были сделаны специальные, более прочные прорезиненные экземпляры.

В целом команда гримеров изобрела для Малефисенты примерно 20 пар самых разных рогов и их креплений, и все это богатство и ноу-хау перекочевало, разумеется, и во «Владычицу тьмы».

Костюмы для Малефисенты: главное — крылья



На съемках «Малефисента: Владычица тьмы» Анна Б. Шеппард, получившая за работу над первой частью номинацию на премию «Оскар», уступила свое кресло художника по костюмам Эллен Мирожник, подарившей киномиру причудливые галстуки и подтяжки Гордона Гекко (Майкл Дуглас в «Уолл-стрит») и белоснежный комплект пальто-платье-туфли Кэтрин Трэмелл (Шэрон Стоун в «Основном инстинкте») в знаменитой сцене допроса. Мирожник уже дважды одевала Анджелину Джоли в ее режиссерских проектах «Лазурный берег» и «Сначала они убили моего отца». Художник и актриса совместно разрабатывали концепцию новых образов для Малефисенты. Они сразу решили, что героиня должна мгновенно выделяться из толпы и возвышаться над остальными персонажами. Фактически перед нами этакая кинозвезда черно-белого кино 1940-х, только в мире сказок, с выбеленной кожей, красными губами и строгими очертаниями фигуры.

«Малефисента: Владычица тьмы»

Мирожник опиралась на гардероб Малефисенты из предыдущей части, однако костюмы были переработаны с учетом особенностей истории, рассказанной в сиквеле, и эволюции характера персонажа. Во-первых, в новом фильме Малефисента всегда при крыльях, которые она вновь обрела в финале первой ленты. Поэтому логично, что Мирожник пришлось отказаться от тяжелых тканей вроде бархата и отдать предпочтение более легким струящимся фактурам, которые бы эффектно развевались во время полетов героини. Что касается цветовой палитры, то если раньше в гардеробе Малефисенты в периоды ее благодушия присутствовали землистые тона, то теперь, за исключением наряда из первой сцены, ключевой цвет всех ее костюмов — драматический черный.

Благодушная Малефисента в первом фильме

Малефисента: первое появление во втором фильме

Ближе к природе

Наряд Малефисенты в сцене, когда Диаваль сообщает ей, что Аврора приняла предложение Филиппа, выдержан в коричнево-золотой гамме. По словам Мирожник, золотой цвет был призван придать большей величественности и благополучия образу и снизить ощущение тревожности. Поскольку у Малефисенты снова есть крылья, художник использовала для этого и других нарядов героини легкие, текучие ткани — шифон и хаботай (сравнительно плотный шелк с глянцевой поверхностью). Каждый слой материи для этого костюма был покрашен с эффектом деграде — от темного цвета внизу к светлому вверху. Тонкий рисунок на платье под рептилию и воротник из змеиных позвонков и костей как бы говорят, что перед нами королева мира животных и сказочных существ.



«Малефисента: Владычица тьмы»

Как и в первом фильме, головной убор для этого и остальных образов Малефисенты создал известный шляпник Джастин Смит. Здесь дизайнер использовал в качестве материала резину градуированного цвета, напоминающую змеиную кожу. Смит следовал концепции, разработанной для оригинальной картины: головные уборы Малефисенты должны смотреться максимально натурально и выглядеть так, будто были изготовлены в лесу. Также и аксессуары героини во второй части, по словам Мирожник, созданы из органических и природных материалов, включая кости, золото, черные бриллианты и изумруды.

Платье для знакомства с родителями жениха

Пожалуй, самый величественный и впечатляющий наряд Малефисента выбирает для ужина в честь помолвки Авроры и принца Филиппа. Здесь ожидаемый образ «вся в черном» делают аксессуары — головной убор, увенчанный птичьим черепом, и позолоченные вороньи черепа, украшающие воротник и лиф черного шифонового платья. По словам Мирожник, придя в замок короля и королевы Альстеда, Малефисента сама должна была выглядеть по-королевски. Отсюда чуть более утрированный образ, который красноречиво говорит о том, какое королевство и какую семью представляет героиня.

«Малефисента: Владычица тьмы»

Рогатое Средневековье

Время действия «Малефисенты» — позднее Средневековье, граничащее с началом Ренессанса. Но это еще и сказочная эпоха, которая дала Мирожник больше творческой свободы. «Мы расширили использование тканей, различных расцветок и силуэтов», — рассказывает художник. При этом в костюмах героев отчетливо угадываются приметы реальной средневековой моды.

Перед ужином Аврора просит Малефисенту накинуть на рога черную ткань, дабы не пугать жителей Альстеда своим демоническим видом, и невольно сооружает на голове крестной подобие головных уборов, пользовавшихся большой популярностью у знатных дам в XV веке, в период расцвета так называемой бургундской моды.

Речь идет об эскофьоне-а-корн (эскофьоне в виде рогов) и «рогатом» чепце. Форма эскофьона-а-корн создавалась при помощи прически. Волосы заплетались в две косы и укладывались над ушами. На прическу надевался специальный головной убор — эскофьон, покрытый сверху золотой сеткой, украшенной жемчугом и металлическими розетками. Валики из кос подбирались под сетку, верхняя часть эскофьона закрывала темя, а нижняя опиралась на золотую сетку, покрывавшую косы. Основу «рогатого» чепца составляла прическа с боковыми валиками и чепец в виде двойной сахарной головы или в виде паруса. Такие головные уборы сейчас кажутся нелепо-забавными, но и в Средневековье модницы за излишнее увлечение рогами, с одной стороны, становились жертвами насмешек (так, чешский национальный герой Ян Гус говорил, что, пристрастившись к рогам, его современницы продемонстрировали свою принадлежность к животному роду), а с другой — подвергались осуждению церкви, которая усматривала в них дьявольское происхождение.

Ян ван Эйк. Портрет Маргареты Ван Эйк (1439)

Наряд для битвы

Самый соблазнительный из нарядов феи-воительницы мы увидим в финальной сцене битвы Малефисенты с войском королевы Ингрит. Лиф состоит из лоскутов черной материи, размещенных на прозрачном ажурном капроновом комбинезоне — так достигается эффект лохмотьев. То есть у зрителя создается впечатление, что это платье уже не раз побывало в бою. Наряд сшит из шифона и креп-жоржета, тканей, чья струящаяся фактура отвечает общей летящей стилистике костюмов Малефисенты. Однако темный монохром и лохмотья придают героине черты рок-звезды, готовой к битве. По признанию Эллен Мирожник, это самый любимый костюм Анджелины Джоли во второй части. Кстати, знаменательно, что в сцене схватки Малефисенты и Ингрит (впрочем, как и на протяжении всего фильма) наблюдается определенное развенчание устоявшихся символов: героиня, олицетворяющая добро, вся в черном, при этом на злодейке светло-серебристый наряд, напоминающий доспехи. Такой вот интересный перевертыш.

Мишель Пфайффер в образе Ингрит-воительницы

А были ли крылья?

Крылья Малефисенты были созданы с помощью компьютерной графики на этапе постпродакшена, но симуляция полета снималась непосредственно на площадке. Постановщица трюков Джо Макларен рассказывает: «У нас есть специальное приспособление вилочного типа, которое крепится к бедрам актеров, удаленно управляется оператором и дает возможность парить и пикировать, и выглядит это очень плавно и естественно. Мы также можем крепить это приспособление к тележкам и к натянутым тросам, что позволяет не поднимать актеров высоко в воздух из соображений безопасности и помогает им освоиться». По словам Макларен, Джоли — прирожденный каскадер, у нее отличная мышечная память, огромный опыт работы на тросах. Ей не нужны были дублеры, она сама безукоризненно выполняла все поставленные трюковые задачи.

Новые экстравагантные костюмы Малефисенты могут стать отличным источником вдохновения для девушек на вечеринках в честь грядущего Хеллоуина. Главное, чтобы рога не отвалились и крылья не отклеились.