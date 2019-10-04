Что произошло с «Джокером» за две недели в прокате

Осторожно: в материале есть спойлеры!

Рекордные сборы

За две недели «Джокер» собрал по всему миру 563 млн долларов (при бюджете в 55 миллионов!) и побил сразу несколько рекордов: у него лучший старт в октябре и лучший второй уик-энд в истории. Общая касса в России — 1,321 млрд рублей; фильм уже обогнал сборы «Капитана Марвел» и «Человек-паук: Вдали от дома». Скорее всего, «Джокер» станет самым успешным проектом студии DC в России. Сейчас этот рекорд у «Отряда самоубийц» с 1,588 млрд рублей.

Внимание ФБР и военных

Еще до выхода «Джокера» в американский прокат ФБР начало мониторить социальные сети на предмет «определенной активности» вокруг фильма. Представители Бюро заявили, что в начале октября обнаружили в даркнете сообщения с призывами устраивать массовую стрельбу к премьере фильма. Кроме того, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе полиция начала усиленно патрулировать районы вокруг кинотеатров, а американским военным разослали инструкции на случай атак во время показов «Джокера». Особые меры безопасности ввели и американские кинотеатры. Например, сеть Landmark Theaters запретила зрителям приходить на сеансы в клоунских масках и косплее. В этом материале мы объясняли, почему в реальности «Джокер» не опасен.

Популярность на порносайтах

После выхода фильма в прокат аналитики Pornhub рассказали, что на сайте участились поисковые запросы, связанные с Джокером. За четыре дня с выхода фильма от пользователей поступила 741 тысяча запросов на видео со словом «Джокер». Популярность таких роликов выросла и на xHamster. «Все теперь фантазируют о чертовом Джокере. Люди иногда сексуализируют очень странные вещи, но поиски со словом „Джокер“ выросли более чем в 13 раз, и это поразительно», — заявил вице-президент компании.

Фанатские теории

Финал «Джокера» заставил сомневаться многих зрителей: а не было ли все выдумкой главного героя? Из-за двойственности сюжета пользователи соцсетей вторую неделю обсуждают несколько фанатских теорий. Вот как звучит самая популярная из них: события фильма — фантазия или шутка Артура Флека, запертого в больнице Аркхэм. Сторонники этой теории считают, что создатели фильма не просто так сделали акцент на том, что Флек — ненадежный рассказчик, страдающий от галлюцинаций. Он, например, выдумал первое посещение телешоу и отношения со своей соседкой Софи. В конце фильма Джокер заливается смехом и говорит врачу, что придумал шутку, которую она не поймет. Затем он убивает ее и сбегает из больницы. Согласно этой теории, все события, показанные в фильме, и есть эта шутка (или просто фантазия Джокера).

Хотя режиссер Тодд Филлипс много раз говорил, что фильм не связан ни с комиксами, ни с киновселенной DC, зрители выдвинули теорию, основанную на канонической истории Бэтмена, в которой Джокер убил его родителей. Согласно этой версии, большинство событий «Джокера» действительно состоялись, но Джокер Хоакина Феникса не всем известный суперзлодей из вселенной DC, а прото-Джокер (у него слишком большая разница в возрасте с маленьким Брюсом Уэйном, а на момент убийства Уэйнов он и вовсе лежит на полицейской машине после аварии). Родителей же Бэтмена застрелил один из его последователей в маске, который, возможно, затем стал тем самым клоуном — принцем преступного мира и главным преступником Готэма.

В соцсетях разошлись и другие теории. Так, некоторые пользователи предположили, что Джокер умер, когда залез в холодильник, а все остальные события мерещатся ему перед смертью. Другие заметили, что во многих сценах часы показывают 11:11, и якобы это указывает на начало превращения Флека в Джокера.

- Small details at ( The Joker ) 11:11 🕚🃏 pic.twitter.com/oywSe8FLmf — Anas Hosam (@AnasHosam5) 16 октября 2019 г.

Но в соцсетях нашли более правдоподобное объяснение повторяющимся цифрам: на съемках используют остановившиеся часы, и 11:11 — это заводские настройки. Филлипс тоже опроверг теорию, назвав это случайностью, и подчеркнул, что в фильме нет ни одной пасхалки. Кажется, режиссер лукавит!

Однако большинство зрителей считают, что все было так, как показано в фильме. В детстве с Флеком жестоко обращались, из-за чего у него возникли психические и неврологические расстройства. Прекращение лечения, потеря работы и другие трудности окончательно лишили героя рассудка, и он начал убивать. После чего попал в Аркхэм, убил врача и сбежал. В этой теории «шутка, которую вы не поймете», — именно убийство доктора.

Тодд Филлипс заявил, что не хочет раскрывать, что в сюжете было настоящим, а что фантазией Флека. «Очень весело видеть разные реакции стольких людей. Многие говорят: „О, я понял, он все выдумал. Весь фильм — шутка, да?“ Но я не отвечаю на этот вопрос, мне нравится видеть разные реакции», — рассказал режиссер. Хоакин Феникс тоже не стал поддерживать фанатские теории.

Мемы

Конечно, не обошлось без мемов. В соцсетях находят невероятные совпадения с фильмом «Ширли-мырли», накладывают на сцену со смеющимся Флеком хохот других героев и издеваются над «великой отсылкой к „Темному рыцарю“ Нолана».

for those who didn’t catch the reference 🤡 #Joker pic.twitter.com/W4YeCCw3wX — Kevin J. (@__greys) 6 октября 2019 г. Перевод: «Для тех, кто не понял отсылку».

For those who didn't catch the reference. pic.twitter.com/JzzbyPaGo1 — Arianna Rees (@AriWRees) 10 октября 2019 г. Перевод: «Для тех, кто не понял отсылку».

The Joker but he laughs like Janice from Friends. @ryanheezy pic.twitter.com/XxBRGMO36T — Salman (@_Bethesdad) 8 октября 2019 г. Перевод: «Джокер, который смеется как Дженис из „Друзей“».

Хоакин Феникс конечно хорош, но все равно для меня именно Хит Леджер останется лучшим джокером! pic.twitter.com/N1kv80IQDM — Щепетильный кухар (@shepitkitchen) 8 октября 2019 г.