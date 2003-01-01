Тодд Филлипс и Хоакин Феникс — о «Джокере» и наследии Нолана

«Джокер» Тодда Филлипса — история появления культового злодея. Скромный обитатель Готэма Артур Флек (Хоакин Феникс) мечтает о карьере комика, ходит на приемы к психотерапевту и ухаживает за больной матерью, которая с детства учила его, что нужно смотреть на мир с улыбкой и дарить радость окружающим. Только вместо славы и признания его ждут побои и насмешки. В итоге психика Артура не выдерживает, и он совершает поступок, который запускает превращение обычного горожанина в главного возмутителя спокойствия Готэма — Джокера.

Фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля, подробнее о нем мы писали здесь. В прокат «Джокер» выходит 3 октября.