Хью Джекман снимется в фильме от соавтора «Мира Дикого Запада»

Хью Джекман и Ребекка Фергюсон, снимавшиеся в «Величайшем шоумене», вновь поработают вместе и исполнят главные роли в фантастической картине «Воспоминания» (Reminiscence). Лиза Джой, совместно с Джонатаном Ноланом создавшая сериал «Мир Дикого Запада», написала сценарий фильма и дебютирует с ним в полнометражной режиссуре.

Действие разворачивается в недалеком будущем в Майами, почти полностью погруженном под воду из-за глобального потепления. Джекман сыграет своего рода частного детектива Ника Баннистера, который с помощью специальной технологии достает для клиентов важные воспоминания. За небольшую плату он мастерски выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик таким образом мог заново пережить прошлое. Люди возвращаются к любимым, снова чувствуют себя молодыми, вновь играют с питомцем в детстве.

Однажды на пороге его офиса появляется новая клиентка (Фергюсон) с достаточно простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день она не исчезает без следа. Ник решает использовать все свои таланты, чтобы найти ее. Для этого он должен разобраться в ее воспоминаниях и выяснить, кем нам самом деле была его возлюбленная.

По словам Джой, герой Джекмана напоминает смесь из Росомахи и Хамфри Богарта, а Фергюсон она сравнила с Лорен Бэколл в фильме «Иметь и не иметь».

Джой спродюсирует проект совместно с Ноланом, Майклом Де Лукой и Аароном Райдером. Старт съемок запланирован на 21 октября, что даст Джой и Нолану возможность закончить работу над третьим сезоном «Мира Дикого Запада».

Джекман недавно озвучил бесстрашного натуралиста и исследователя Лайонела Фроста в мультфильме студии Laika «Потерянное звено» и в скором времени планирует приступить к съемкам в остросюжетном фильме «Хороший шпион».

13 июня Фергюсон появится на экранах российских кинотеатров в блокбастере «Люди в черном: Интернэшнл». В ближайшем будущем начнутся съемки «Дюны» Дени Вильнёва, где актриса исполнит роль леди Джессики, матери Пола Атрейдеса.

Источник: Deadline