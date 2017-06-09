В главной роли: Брэд Питт

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ВидеоВ главной роли: Брэд Питт

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Тайлер Дёрден и Ахиллес, сотрудничество с Дэвидом Финчером и Квентином Тарантино, камео в «Дэдпуле 2» и премия «Оскар» — в новом видео вспоминаем путь Брэда Питта к славе и его лучшие актерские работы.

Как Брэд Питт перешел от амплуа романтического красавца к разноплановым ролям в картинах культовых режиссеров? Каким образом актер стал секс-символом поколения и продолжает им оставаться даже в 55 лет? Ради какого фильма Питт отказался от роли Джейсона Борна? И, наконец, главный вопрос: почему его герои постоянно едят на экране?

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Авторы: Ася Заболоцкая, Анастасия Усанова

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