В главной роли: Брэд Питт

Как Брэд Питт перешел от амплуа романтического красавца к разноплановым ролям в картинах культовых режиссеров? Каким образом актер стал секс-символом поколения и продолжает им оставаться даже в 55 лет? Ради какого фильма Питт отказался от роли Джейсона Борна? И, наконец, главный вопрос: почему его герои постоянно едят на экране?

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