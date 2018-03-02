Видео дня: Все сцены, в которых Брэд Питт ест

В интернете давно иронизируют, что во всех фильмах Брэд Питт постоянно жует. Есть даже список, в котором перечислено, что именно съел герой Питта в той или иной картине. Автор YouTube-канала Burger Fiction собрал все сцены, в которых Брэд Питт появляется с едой и напитками — от «Сокращая класс» и «Калифорнии» до «Загадочной истории Бенджамина Баттона». Жующего Питта набралось на целых 15 минут!

«Есть несколько вещей, которые актеры постоянно делают. Том Круз бежит. Джон Кьюсак стоит под дождем. Шон Бин умирает. А Брэд Питт ест… Много… Почти в каждом фильме», — иронизирует автор видео.