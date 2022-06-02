Обсуждаем пятую серию «Нулевого пациента» с режиссером Евгением Стычкиным

В этом подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

В этом выпуске говорим про пятый эпизод. Как «Нулевой пациент» помогает менять представления об истории СССР? Почему главные герои не действуют, а только наблюдают за происходящими событиями? Чем вспышка ВИЧ отличается от других медицинских инцидентов вроде заражения черной оспой в Москве в 1959 году? И какие ответы ждут зрителей в шестой серии?

Гость этого эпизода — актер и режиссер Евгений Стычкин. Он рассказывает о том, как снимался сериал, как они с сорежиссером Сергеем Трофимовым подбирали музыку и на ком основан персонаж Игоря Карахана.