Обсуждаем пятую серию «Нулевого пациента» с режиссером Евгением Стычкиным

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ПодкастОбсуждаем пятую серию «Нулевого пациента» с режиссером Евгением Стычкиным

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В этом подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

В этом выпуске говорим про пятый эпизод. Как «Нулевой пациент» помогает менять представления об истории СССР? Почему главные герои не действуют, а только наблюдают за происходящими событиями? Чем вспышка ВИЧ отличается от других медицинских инцидентов вроде заражения черной оспой в Москве в 1959 году? И какие ответы ждут зрителей в шестой серии?

Гость этого эпизода — актер и режиссер Евгений Стычкин. Он рассказывает о том, как снимался сериал, как они с сорежиссером Сергеем Трофимовым подбирали музыку и на ком основан персонаж Игоря Карахана.

Евгений Стычкин
Дмитрий Колчин и Николай Шрайбер
Евгений Писарев и Николай Шрайбер
Аскар Ильясов и Ирина Паутова
Аюш Очир-Горяев
Ирина Паутова и Аюш Очир-Горяев

Вопросы, отзывы на подкаст, а также ваши теории и впечатления от сериала можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru. Туда же присылайте письма, кто ваш любимый персонаж в сериале «Нулевой пациент».

Авторы: Даулет Жанайдаров, Ксения Реутова

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