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Подкаст«Доктор Хаус» в «Чернобыле». Обсуждаем четвертую серию «Нулевого пациента» с киноведом

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsCastboxGoogle Podcasts и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В этом подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

В этом выпуске говорим про четвертый эпизод. Как «Нулевой пациент» критикует состояние медицины в позднем СССР? Какие локации того времени мы увидели? Игорь Карахан (Евгений Стычкин) — хороший журналист или скандалист-манипулятор? И какие намеки на причины трагедии можно заметить в этой серии?

О том, как Советский Союз показан в современном кино — зарубежном и отечественном — и как «Нулевой пациент» встраивается в эту традицию, рассказывает Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.

Евгений Сытый и Аскар Ильясов
Анабелла Посохова
Евгений Сытый
Евгений Стычкин
Лира Кекеева
Евгения Манджиева
Алексей Маклаков

Вопросы, отзывы на подкаст, а также ваши теории и впечатления от сериала можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Ксения Реутова

Врач в Элисте сталкивается с первой вспышкой ВИЧ в СССР. Сериал про людей перед лицом неизвестности
В главных ролях:Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Павел Майков, Виктория Агалакова, Елизавета Шакира
Режиссер:Сергей Трофимов, Евгений Стычкин
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