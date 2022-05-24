«Доктор Хаус» в «Чернобыле». Обсуждаем четвертую серию «Нулевого пациента» с киноведом

В этом подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

В этом выпуске говорим про четвертый эпизод. Как «Нулевой пациент» критикует состояние медицины в позднем СССР? Какие локации того времени мы увидели? Игорь Карахан (Евгений Стычкин) — хороший журналист или скандалист-манипулятор? И какие намеки на причины трагедии можно заметить в этой серии?

О том, как Советский Союз показан в современном кино — зарубежном и отечественном — и как «Нулевой пациент» встраивается в эту традицию, рассказывает Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.