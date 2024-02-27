Инвестиции в кино, кинотеатры в ЖК и новая семейная кинокомпания: чем будет жить индустрия в ближайшее время

С 26 по 28 марта в Москве проходил международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес». Мероприятие традиционно объединяет представителей кинотеатров, продакшенов и дистрибьюторов на одной площадке. Кинопоиск посетил деловую программу кинорынка и выбрал главные тезисы.

Защита от пиратства

Деловая программа форума открылась с дискуссии о защите релизов от пиратства. По словам члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева, защищать контент нужно, однако невозможно это делать со всеми проектами, так как на 100% вычистить интернет (от пиратских ресурсов. — Прим. ред.) невозможно. В целом от наличия пиратских копий, по мнению Исаева, кинопрокат недобирает порядка 20–30%, а для востребованных релизов это значение может быть более 30%. Директор по кинопрокату компании Russian World Vision Дарья Рязанцева подчеркнула, что нельзя оценить влияние сразу по всем релизам, так как на зрелищный контент зритель, вероятно, пойдет в кинотеатр, а «необязательного» релиза больший процент аудитории может дождаться на пиратских ресурсах. При этом эксперты не смогли прийти к единому мнению, сколько фильмы недобирают в прокате из-за того, что зрители ждут легальную цифровую копию и не идут в кинотеатры. Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова подчеркнула, что единой цифры для всех релизов нет и этот показатель индивидуален, а Роман Исаев оценил недобор на уровне не менее 10% зрителей.

На вопрос о том, как долго нужно защищать фильм после начала его проката, Ольга Зинякова ответила, что защита может длиться столько, сколько у правообладателя на это есть денег. Спикер подчеркнула, что кинотеатры тоже борются с пиратством: огромные средства тратятся на камеры слежения и на сотрудников, которые проверяют, снимают ли в зале на камеры. Директор по комплексной безопасности онлайн-кинотеатра Kion Кирилл Остроухов подчеркнул, что, согласно статистике, зрительский интерес к полнометражному фильму кратно падает через месяц после премьеры как в кинотеатрах, так и на онлайн-платформах. По факту, отмечает спикер, месяц его обязательно нужно защищать, а далее — в зависимости от того, остается ли спрос на контент и приносит ли он доход. Остроухов рассказал, что у Kion есть тайтл, который защищается от пиратства почти все время существования видеосервиса, потому что он до сих пор приносит деньги и полностью окупает в том числе его защиту.

Как отметил глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, профильные компании предлагают комплексную защиту одного тайтла не более чем за 100 тыс. рублей в месяц. Казалось бы, что защита релиза в течение полугода (порядка 600 тыс. рублей) может окупиться с продажи 1560 билетов при средней цене билета 380 рублей. Однако, как отмечает Дарья Рязанцева, дистрибьютор от 600 тыс. рублей сборов получает меньше половины, а касса некоторых тайтлов составляет 1 млн, 2 млн или 5 млн рублей суммарно. И поскольку прокатчик должен что-то заработать, для правообладателей такая сумма за защиту контента оказывается очень ощутимой. Особенно стоит учитывать, что сейчас на рынке за 300–500 тыс. долларов нельзя купить права «практически ни на что».

Новая кинокомпания

«Смотри на меня», МВ-Фильм

Бывший креативный продюсер Disney в России Владимир Грамматиков публично анонсировал создание компании «МВ-Фильм». Как отметил художественный руководитель «МВ-Фильм», новая компания будет работать с семейным контентом — кино и сериалами, и в настоящий момент идет работа над сбором сценарного портфеля. По мнению спикера, в ближайшие пять лет именно семейное кино поддержит отечественную киноотрасль. В целом компания планирует работать с крупнобюджетными проектами. Сейчас у «МВ-Фильм» уже есть «мощные партнеры».

Как смотрят анимацию

«Летучий корабль»

Исследованием компании Mediascope и собственными данными поделилась руководитель департамента стратегической аналитики «Союзмультфильма» Юлия Кукушкина. Как отметила топ-менеджер, дети при просмотре контента обращают внимание не столько на то, какая именно рисовка у мультфильма, сколько на сценарий, сюжет, наличие вирусной музыки, шуток и т. д. Спикер отметила, что «Союзмультфильм» какое-то время старался приблизиться по изображению к анимационным блокбастерам, но, как оказалось, сейчас необходимо вкладываться в сценарии и поиск кадров.

По данным «Союзмультфильма», объем рынка анимации в РФ составил 20 млрд рублей по итогам 2023 года, а уже в первой половине 2024-го рынок увеличится до 22 млрд рублей. К факторам роста спикер относит консолидацию индустрии, рост популярности онлайн-кинотеатров, а также уход иностранных игроков. Среди проблем, с которыми столкнулся рынок, Кукушкина выделила проблемы с программным обеспечением и с наличием кадров. В целом анимационный рынок подстегнули сокращение библиотек ОТТ-платформ, телеканалов и контентный голод, который испытывают кинотеатры. «У нас никогда не было такой большой очереди на съемки полнометражных фильмов по мотивам наших мультфильмов». Ранее в прокат уже выходили «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «Летучий корабль».

Порядка 51% всего времени телесмотрения у детей 4–6 лет приходится на анимацию, у подростков 15–17 лет — уже 14%, однако анимация является одним из ключевых жанров у людей до 35 лет. Аудитория 25–34 лет тратит, согласно Mediascope, 14% времени от всего телесмотрения именно на анимацию. В целом эксперт считает, что интерес детей и подростков к аниме и корейским форматам переоценен. Он есть и растет, но пока что считается нишевым. Кроме того, аналитики заметили. что подросткам свойственна «ранняя ностальгия»: тот контент, который подростки смотрели, когда были маленькими, сейчас активно пересматривают — например, «Свинку Пеппу».

Смыслы и деньги

Эксперты также обсудили разные подходы в работе с семейным контентом. Старший редактор Института развития интернета Евгений Сосницкий отметил, что к семейному кино организация относит не только те проекты, которые можно смотреть всей семьей. «Например, есть молодая пара, которая думает, рожать им ребенка или нет, и она приходит в кинотеатр. Это тоже проблема, которую нужно решить». В целом ИРИ видит свою миссию не только в коммерческом успехе и громкости проекта, но и в том, чтобы он поднимал сложные вопросы. Организация ищет авторов для таких проектов, чтобы профессионал был не просто популярным, успешным или коммерчески значимым, но и говорил драматургически внятно. По мнению Сосницкого, если выпускник вуза ориентирован на коммерческое кино, он примерно знает, куда попадет, и его, скорее всего, заберут «прямо с его дипломной работой». В том случае, если он не ориентирован на такие проекты, ему «практически некуда идти».

При этом директор по взаимодействию с индустрией в Яндексе Ксения Болецкая отметила, что коммерческий успех и смыслообразование в контенте — это стороны одной медали. «Только коммерчески здоровая индустрия, которая умеет разговаривать с массовой аудиторией, способна порождать смыслы», — подчеркнула спикер.

Контент на платформах

В контексте продвижения фильмов и сериалов часто забывается, что на самом деле продукт онлайн-кинотеатра, а именно рекомендательная система, подборки и работа над сегментацией аудитории, является одним из самых важных способов донесения контента до зрителя, рассказала Ксения Болецкая. Эксперт отмечает, что в случае, когда проект, например, правильно расположен в витрине онлайн-кинотеатра, шанс того, что его посмотрят больше подписчиков, сильно вырастает. Также есть еще вариант работы с фестивалями, которые позволяют Кинопоиску иначе подходить к продвижению за счет работы внутри профессиональной аудитории. Кроме того, возможность необычного продвижения дает экосистема — например, в случае с сериалом «Иные» Кинопоиск начал рассказывать о проекте с книги, написанной на основе этого сериала, а не наоборот.

Инвестиционная киноплатформа

В рамках кинорынка была представлена платформа «Инвестиции в кино» — площадка, которая соединяет инвесторов и кинопроекты. Как отметил один из партнеров инвестиционного сервиса Олег Трифонов, с технической точки зрения платформа уже создана и доступна для использования. По словам представителей «Инвестиций в кино», платформа была создана потому, что у большого количества россиян есть большое количество свободных средств, которые они хотели бы приумножить, а не вложить в недвижимость и машины. Кроме того, инвесторы не могут отдать деньги в проект, не регламентируя такую операцию договорными отношениями, и платформа сможет помочь с юридическим сопровождением сделок. По мнению Трифонова, продюсерам нужно думать о том, что возможность взять деньги у государства на создание контента постепенно сходит на нет, и уже сейчас нужно осваивать новые инструменты привлечения финансирования.

Открытие новых кинотеатров

Коммерческий директор киносети «Премьер зал» Артём Чулочников в ходе презентации напомнил, что в индустрии наблюдается прирост количества кинотеатров и кинозалов. По данным «Невафильм Research», в 2023 году в России было 5868 экранов на 2294 кинотеатра. Но при этом важным оказывается еще один момент: если в 2010 году в 50–60% открывавшихся торговых центров были заложены и реализованы проекты кинотеатров, то, согласно данным Commonwealth Partnership, начиная с 2020 года практически ни в одной новой концепции ТЦ кинотеатр не предполагался. В целом большинство киноплощадок в стране с 2019 года были открыты по программе Фонда кино. Таким образом, новые кинотеатры появляются, и возникает ощущение, что рынок растет, но такая ситуация сложилась только благодаря госсубсидиям, подчеркивает спикер. Как рассказал Чулочников, 45% кинотеатров страны находятся в Домах культуры, и они обеспечивают 10% проданных билетов. При этом порядка 30% площадок располагаются в ТЦ и обеспечивают 70% продаж.

Кинотеатрам без внешней помощи было бы тяжело преодолеть ситуацию, в которой они сейчас находятся, напомнил коммерческий директор киносети. Одним из решений вопроса мог бы стать пересмотр программы Фонда кино, по которой ведомство выдает средства кинотеатрам, и расширение их субсидирования. При этом, по словам Чулочникова, со следующего года в России можно будет увидеть новую эру кинотеатров, которые располагаются прямо на территории жилых комплексов, и такие проекты уже появляются.

Спикер также поделился экономикой одного из кинотеатров сети в Екатеринбурге, открытого несколько лет назад. Так, шестизальный кинотеатр по итогам 2023 года принес выручку в размере 61 млн рублей, при этом операционная прибыль составила 11 млн рублей. Кроме того, изначальные вложения в кинотеатр составили 50 млн рублей, и текущая окупаемость площадки возможна в пределах пяти лет. Киносеть тщательно подходила к условиям, на которых работает эта площадка. Текущая аренда кинотеатра обходится в 8% от товарооборота. При этом для самого торгового центра на кинотеатр приходится 6% общего трафика, отметил Чулочников.

Автор: Виолетта Палий

Фото: powerofforever / Getty Images, Leland Bobbe / Getty Images, Romilly Lockyer / Getty Images