«О чем пытаются предупредить нас инопланетяне?». Вышел трейлер «Чувств Анны» — нового фильма Анны Меликян

Картина с Анной Михалковой в стиле магического реализма выйдет в прокат осенью, а позже появится на Кинопоиске.



В мире свирепствует смертельный вирус, поэтому люди ходят в масках и планируют колонизировать Марс. В это время Анна из Перми (Анна Михалкова) живет обычной жизнью: работает на кондитерской фабрике, вместе с мужем (Тимофей Трибунцев) воспитывает детей. Пока в какой-то момент не начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

«Чувства Анны» — новая работа Анны Меликян, автора фильмов «Нежность», «Про любовь» (призер «Кинотавра»), «Фея» и ленты «Русалка», отмеченной призом за режиссуру на «Сандэнсе». Оператор — Николай Желудович («Блажь» Ильи Поволоцкого, показанная в Каннах в этом году, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, лауреат «Кинотавра-2021»). Музыку к фильму написала группа Shortparis.

Что о фильме рассказывают режиссер и исполнительница главной роли

Анна Меликян Режиссер

Мне кажется, это мой самый необычный и чувственный фильм. Вдобавок это наша по-настоящему первая работа с Аней Михалковой. Мне всегда хотелось с ней поработать, поскольку я считаю ее одной из самых ярких и интересных наших актрис. Сценарий был написан специально под Аню.

Фильм частично снимался в Перми. Именно там была найдена потрясающая старинная кондитерская фабрика, на которой по сюжету работает главная героиня. Еще недалеко от Перми до сих пор существует загадочный Молёбский треугольник, аномальная зона с советских времен, куда и сейчас ездят паломники. Это место тоже стало частью фильма.

Последние мои фильмы почему-то все черно-белые. Но «Чувства Анны» не сразу стали такими, они были задуманы как цветное кино, однако за неделю до съемок мы решили все-таки снимать картину в черно-белой гамме. Отчасти это случилось из-за погоды: снег стал сходить, вместо красивых белых пейзажей мы увидели лужи грязи. И единственное, что могло спасти красоту кадра, — это черно-белое изображение. К тому же нам стало понятно, что только ч/б дает это ощущение безвременья и отрыва от реальности, которое здесь и было нужно.

Анна Михалкова Олег Ягодин

Анна Михалкова Актриса

Я считаю, что самые важные роли приходят тогда, когда желания совпадают с возможностями. Я много лет хотела сняться у Ани Меликян и знала, что Аня снимает конкретных артистов только тогда, когда понимает, что эта роль именно их. Я не понимала, почему мне не находится места в ее картинах. Видимо, моя роль должна была прийти ко мне в то время, когда, как мне кажется, мое внутреннее содержание стало намного интереснее, чем раньше! И именно это содержание как раз оказалось толчком, для того чтобы получилась наша история.

Фильмы, как и дети, в какой-то момент отделяются от тебя и начинают жить самостоятельно. С определенного момента ты забываешь, что был участником процесса создания, и с замиранием сердца смотришь совершенно взрослое кино. Ты им гордишься, любишь его, радуешься и волнуешься как о близком для тебя человеке, который уже сам выбирает, кому нравиться, а кому нет!