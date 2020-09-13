«Трое» Анны Меликян: Любовный треугольник, выросший из иконы Андрея Рублева

В жизни популярного телеведущего Александра Сашина (Константин Хабенский) желаемое окончательно перестало совпадать с действительным. Ему наскучило его телешоу «Ночной полет», наскучило вести корпоративы и свадьбы, наскучила, наконец, жена, которая заведует расписанием всей его жизни. Остались только опустошение, неудовлетворенность, хандра и другие признаки жизненного экватора. Сашин больше не может жить по-старому, поэтому, получив очередную награду, привязывает ее ремнем к шее и прыгает в Неву.

Константин Хабенский

Смерть придется отложить: телеведущего спасает Вероника (Юлия Пересильд). Она пишет стихи, водит экскурсии по мистическому Петербургу, выглядит неформально, и все это так контрастирует с привычной жизнью Сашина, что он моментально увлекается. Еще у них совпадают дни рождения — это же знак, правда? Сашин рвется из Москвы в Петербург, подальше от работы и жены с ее попытками спасти брак. Но однажды неопределенность этой нервной жизни прекращается, а всем участникам треугольника приходится сделать выбор, как и с кем жить дальше.

Изучение любви — творческое кредо Анны Меликян. Она уже сделала два альманаха «Про любовь»: один сняла сама, второй спродюсировала, пригласив к разговору знаковых кинорежиссеров. «Трое» — еще один взгляд на то, как неожиданно может начаться новое чувство и как оно приносит одному человеку несчастье, другому спасение и всех ставит перед выбором.

Константина Хабенского Меликян снимает во втором фильме подряд. Его Сашин — во многом импровизация: вот он говорит с женой, спорит, ерничает и вдруг начинает закашливаться, падает на пол, бьется в конвульсиях. Зритель в зале напрягается и на всякий случай натягивает на лицо маску. «Когда я спрашивала его, как он будет это делать, Костя смутился и сказал: „Не знаю, давай начнем, там посмотрим, как пойдет“», — говорит Меликян.

Юлия Пересильд

Жену Злату играет Виктория Исакова, которая впервые снялась у Меликян два года назад в короткометражке «Нежность» для благотворительного аукциона Action. Роль в «Троих» была написана уже специально под нее. А вот Юлия Пересильд сотрудничает c режиссером впервые, но ее героиня — это во многом голос самой Меликян. Например, именно она произносит пронзительный монолог о том, что если любовь пришла, значит, так надо, и не стоит бояться этого чувства.

Все прочие персонажи присутствуют затылком, краешком, в расфокусе, а то и вообще за кадром — это позволяет режиссеру сфокусироваться на главном. Истоки этого творческого подхода — в русском религиозном искусстве. Когда Меликян работала над предыдущей картиной «Фея», она купила книгу о «Троице» Андрея Рублева, где разбирались цвет, форма, композиция иконы. Из нее она узнала, что до Рублева на Руси эту икону писали совершенно по-другому, изображая всех действующих лиц, включая Авраама и Сарру. Но создатель «Троицы» все поменял. Он убрал все второстепенные лица и оставил лишь трех ангелов. Так поступила и режиссер. Чтобы усилить этот эффект сосредоточенности на главном, она вместе с оператором Николаем Желудовичем использует формат кадра 4:3 — это дань советскому кино с его концентрацией на внутреннем мире человека. «Ну, и сама идея „Троицы“ с ее безусловной любовью была мне близка и созвучна тому, о чем хотелось говорить», — поясняет она.

Виктория Исакова

В «Троих» много знакомого для тех, кто любит прежние картины Меликян. Например, город — всегда отдельный персонаж в ее фильмах. Глобальности происходящему придает столкновение двух столиц — индустриальной, веселой и деловой Москвы и культурного Питера; между ними, как и между двумя женщинами, мечется телеведущий Сашин. А еще здесь главным становится мотив воды: героя Хабенского мы видим то в душе, то в бассейне, жена ласково называет его Сом. В самом начале он падает в реку, оказывается в водоеме и в конце.

Просто любовь — текучая и переменчивая штука, очень сложно ей сопротивляться. Только и остается, что плыть по течению.