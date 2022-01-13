«Сумерки», но с лисом вместо вампира. Чем хорош сериал «История девятихвостого лиса»?

Вслед за корейским шоу «Демон» с мая канал ТВ-3 показывает еще один популярный фэнтези-сериал из Кореи. Несколько недель Москва была буквально увешана рекламой «Истории девятихвостого лиса» — сериала, который у себя на родине транслировался в 2020-м по кабельному tvN.

История про божественное существо кумихо, принимающее человеческий облик, активно набирает обороты на Кинопоиске — ее можно увидеть в нашем онлайн-кинотеатре. Редакция разбирается, зачем смотреть этот сериал и как он знакомит зрителей с корейским фольклором.

О чем это?

Чо Бо-а и Ли Дон-ук

1999 год, в автокатастрофе погибают родители маленькой девочки Нам Джи-а (Чо Бо-а), а она остается в живых. В эту же ночь к Джи-а приходит Ли Ён (Ли Дон-ук), который ищет некую А-ым. Когда он понимает, что это не один и тот же человек, Ли Ён уходит и стирает девочке память. Спустя 21 год мы узнаем, что это не только не сработало, но и заставило Джи-а поверить в существование сверхъестественного. Теперь она изучает мифологию и становится продюсером программы о городских легендах. Героиня узнает, что загадочный человек из детства — девятихвостый лис кумихо, который защищает людей от злых сородичей-оборотней и пытается найти реинкарнацию своей первой возлюбленной.

Кто такой кумихо в мифологии и в сериале?

«Кумихо» (слово китайского происхождения) переводится как «лиса с девятью хвостами»: «ку» значит «девять», «ми» – «хвост», а «хо» – «лиса». Если обычная лиса проживет тысячу лет, то сможет отрастить девять хвостов и станет оборотнем — но лишь на определенных условиях. В самых древних сказаниях кумихо были в основном доброжелательны к людям, но во время расцвета корейского государства Силла (примерно с IV по IX век н. э.) образ лис изменился. Их изображали в виде девушек, соблазняющих, а затем убивающих мужчин, чтобы забрать их печень или сердце — так кумихо получают возможность стать человеком. Лиса-оборотень также встречается и в японской мифологии (кицунэ) — взять, например, «Наруто» — или в китайской (​​хули-цзин).

В современной корейской культуре образ кумихо сильно отличается от первоначального. С приходом халлю он стал более положительным и привлекательным. В кино и манхве чаще стали появляться сюжеты о любви между кумихо и человеком («Моя девушка — кумихо», «Книга семьи Гу»), где оборотень уже не выступал символом абсолютного зла. Так случилось и с «Девятихвостым лисом». Главный герой не только защищает людей, за которыми охотятся злые существа, но и помогает героине обрести душевный покой после смерти родителей — а еще влюбляется в нее. Помимо Ли Ёна, в сериале есть еще два лиса: ветеринар Ку Щин-джу (Хван Хи), друг Ли Ёна, который умеет разговаривать с животными, и Ки Ю-ри (Ким Ён-джи), молодая кумихо из России. Она постоянно поступает дурно, но оправдывается тем, что ей, как иммигрантке, тяжело влиться в корейское общество.

А что еще из мифологии есть в шоу?

Ким Джон-нан

Ли Ён работает охотником за головами в «Бюро иммиграции в загробный мир». Это отсылка к реке Сандзу в Нараке, подземном мире мертвых. Ким Джон-нан играет Талуипу, сестру верховного правителя подземного мира, которая работает в иммиграционном офисе и управляет списком мертвых душ. Хозяйка этого места обычно предстает в сказках злым персонажем. Здесь же она показана как женщина с вечным завалом на работе, которая пытается разобраться со своим компьютером. Ан Гиль-ган играет привратника реки Самдо Хён И-она, мужа Талуипы, который также работает в офисе и инструктирует мертвые души, перед тем как они входят в подземный мир. Когда душа умершего человека приходит к реке, его супруга снимает с нее одежду, а он вешает снятое на ветви прибрежных деревьев, которые сгибаются в зависимости от тяжести содеянных человеком грехов.

Еще в сериале есть ресторан «Невеста-улитка». Согласно корейской сказке, крестьянин нашел улитку и принес ее домой. После этого каждый день, приходя с работы, он обнаруживал дома накрытый стол. Однажды, спрятавшись в доме, он увидел, как из раковины улитки выходит красивая девушка и готовит ему обед. Здесь же она является владелицей ресторана.

Зачем это смотреть?

Чо Бо-а и Ли Дон-ук

«История девятихвостого лиса» может стать отличной точкой входа для тех, кто скептически относится к корейским сериалам. Здесь есть баланс между романтикой, фэнтези и боевыми сценами, а главная героиня разрывает шаблон инфантильной девушки, которая так часто встречается в похожих проектах. Джи-а бесстрашна и обладает стальным характером, он помогает ей давать отпор заносчивым старикам, которые то угрожают ей, то домогаются. Режиссеры шоу Кан Щин-хё и Чо Нам-хён также рассказывают о преодолении боли после потери близкого человека, о вере в свои принципы и о том, что никогда не поздно измениться и перейти на светлую сторону.

Автор: Кира Голубева