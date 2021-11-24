Сериал «Наследники» — лидер по количеству номинаций на премию Critics' Choice Television Awards

Стали известны номинанты на премию Critics' Choice Television Awards. Больше всего номинаций (восемь) получил сериал HBO «Наследники». Следом идут шоу «Мейр из Исттауна» (HBO) и «Зло» (Paramount+) — у них по пять упоминаний. Среди стримингов лидером стал HBO с 20 номинациями, проекты Netflix будут бороться за награды в 18 категориях. Победителей узнаем 9 января 2022 года. Полный список номинантов смотрите тут.

Лучший драматический сериал

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лучший комедийный сериал

Лучший актер в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Лучший мини-сериал

Лучший телефильм

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме