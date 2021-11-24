Сериал «Наследники» — лидер по количеству номинаций на премию Critics' Choice Television Awards

Стали известны номинанты на премию Critics' Choice Television Awards. Больше всего номинаций (восемь) получил сериал HBO «Наследники». Следом идут шоу «Мейр из Исттауна» (HBO) и «Зло» (Paramount+) — у них по пять упоминаний. Среди стримингов лидером стал HBO с 20 номинациями, проекты Netflix будут бороться за награды в 18 категориях. Победителей узнаем 9 января 2022 года. Полный список номинантов смотрите тут.
Лучший драматический сериал
Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун («Это мы»)
- Майк Колтер («Зло»)
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
- Билли Портер («Поза»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Адуба («Пациенты»)
- Кьяра Аурелия («Жестокое лето»)
- Кристин Барански («Хорошая борьба»)
- Катя Херберс («Зло»)
- Мелани Лински («Шершни»)
- ЭмДжей Родригес («Поза»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
- Николас Браун («Наследники»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Джастин Хартли («Это мы»)
- Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
- Мэнди Пэтинкин («Хорошая борьба»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Андреа Мартин («Зло»)
- Одра МакДональд («Хорошая борьба»)
- Кристин Лати («Зло»)
- Дж. Смит-Кэмерон («Наследники»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Сьюзен Келечи Уотсон («Это мы»)
Лучший комедийный сериал
- «Белая ворона»
- «Великая»
- «Другие двое»
- «Псы резервации»
- «Тед Лассо»
- «Убийства в одном здании»
- «Хитрости»
- «Чем мы заняты в тени»
Лучший актер в комедийном сериале
- Иэн Армитедж («Детство Шелдона»)
- Николас Холт («Великая»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Кайван Новак («Чем мы заняты в тени»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Эль Фаннинг («Великая»)
- Рене Голдсберри (Girls5eva)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Сандра О («Кафедра»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
- Ншути Гатва («Сексуальное просвещение»)
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- Харви Гильен («Чем мы заняты в тени»)
- Брэндон Скотт Джонс («Призраки»)
- Рэй Романо («Игрушка для взрослых»)
- Боуэн Янг (Saturday Night Live)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Кристин Ченоуэт («Шмигадун!»)
- Молли Шеннон («Другие двое»)
- Сесили Стронг (Saturday Night Live)
- Джози Тота («Спасенные звонком»)
- Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
Лучший мини-сериал
- «Ломка»
- «Плохой доктор»
- «Это грех»
- «Уборщица. История матери-одиночки»
- «Мейр из Исттауна»
- «Полуночная месса»
- «Подземная железная дорога»
- «Ванда/Вижн»
Лучший телефильм
- «Гости издалека»
- List of a Lifetime
- «Карта совершенных мгновений»
- Robin Roberts Presents: Mahalia
- «Осло»
- «Необыкновенное Рождество Зои»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Олли Александр («Это грех»)
- Пол Беттани («Ванда/Вижн»)
- Уильям Джексон Харпер («Личная жизнь»)
- Джошуа Джексон («Плохой доктор»)
- Майкл Китон («Ломка»)
- Хамиш Линклейтер («Полуночная месса»)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Даниэль Брукс (Robin Roberts Presents: Mahalia)
- Синтия Эриво («Гений»)
- Тусо Мбеду («Подземная железная дорога»)
- Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»)
- Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)
- Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме
- Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»)
- Зак Гилфорд («Полуночная месса»)
- Уильям Джексон Харпер («Подземная железная дорога»)
- Эван Питерс («Мейр из Исттауна»)
- Кристиан Слэйтер («Плохой доктор»)
- Кортни Б. Вэнс («Гений»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Кейтлин Дивер («Ломка»)
- Кэтрин Хан («Ванда/Вижн»)
- Мелисса Маккарти ("Девять совсем незнакомых людей")
- Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»)
- Джин Смарт («Мейр из Исттауна»)
Источник: Deadline
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