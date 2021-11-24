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Сериал «Наследники» — лидер по количеству номинаций на премию Critics' Choice Television Awards

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Стали известны номинанты на премию Critics' Choice Television Awards. Больше всего номинаций (восемь) получил сериал HBO «Наследники». Следом идут шоу «Мейр из Исттауна» (HBO) и «Зло» (Paramount+) — у них по пять упоминаний. Среди стримингов лидером стал HBO с 20 номинациями, проекты Netflix будут бороться за награды в 18 категориях. Победителей узнаем 9 января 2022 года. Полный список номинантов смотрите тут.

Лучший драматический сериал

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лучший комедийный сериал

Лучший актер в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Лучший мини-сериал

Лучший телефильм

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Источник: Deadline

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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