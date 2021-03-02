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Музыка стендапа: Премьера саундтрека к комедийному сериалу «Я не шучу»

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К релизу заключительного эпизода сериала КиноПоиск HD «Я не шучу», который увидит свет 25 марта, на Яндекс.Музыке вышел официальный саундтрек проекта, созданный латвийским музыкальным продюсером Владимирсом Духовсом и композиторами Lazlo и Патриком Ганагой. Среди 11 композиций альбома есть также два оригинальных трека российской певицы ROZALIA — «Пусто» и «Знаешь».

Продюсер сериала Александр Незлобин ранее работал с Владимирсом Духовсом над музыкой к своему концерту в Риге, а с творчеством ROZALIA познакомился, услышав ее трек про собаку, который в прошлом году стал хитом в соцсетях. «Музыка ROZALIA очень подходит состоянию нашей героини», — отметил Незлобин.

«„Я не шучу“ — это сериал о жизни творческой, нестандартно мыслящей женщины, которая всеми силами пытается отбросить стереотипы и просто классно жить, — говорит ROZALIA. — И отношение к жизни, несмотря на то что мне всего 21 год, у нас с Леной похожее».

В центре сюжета сериала — 49-летняя Лена, стендап-комик и актриса с двумя детьми, двумя бывшими мужьями, свекровью и собакой. Она живет в Кузьминках, днем снимается в массовке, а вечером выступает в стендап-клубах, где рассказывает о своей жизни.

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Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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