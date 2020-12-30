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Роберт Родригес работает над мультсериалом по мотивам «От заката до рассвета»

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Создатель «От заката до рассвета» Роберт Родригес раскрыл, что в работе находится анимационный сериал, действие которого развернется во вселенной культового фильма ужасов. Режиссер рассказал о готовящемся проекте в интервью журналу SFX.

«Мы разрабатываем анимационную версию „От заката до рассвета“. Вы первые, кто об этом узнал!» — заявил Родригес.

Родригес не стал делиться подробностями анимационного проекта. Предполагается, что тот будет сделан в духе сериала «От заката до рассвета» и продолжит расширять мир и мифологию франшизы. В центре сюжета, вероятно, вновь окажутся ацтекские вампиры и их жертвы — посетители придорожного бара.

Серия стартовала в 1996 году, когда Родригес снял по сценарию Квентина Тарантино хоррор «От заката до рассвета». Фильм рассказывает о братьях Сете и Ричарде Гекко (Джордж Клуни и Тарантино), беглых преступниках и грабителях банков. Скрываясь от полиции, они направляются в Мексику и для пересечения границы берут в заложники священника (Харви Кейтель) и его детей. Оказавшись в безопасности, они решают провести ночь в придорожном баре. Вскоре выясняется, что заведение контролируют вампиры, питающиеся кровью проезжих дальнобойщиков и байкеров.

После выхода первого фильма, который моментально стал популярным, вышло два продолжения уже без участия главных звезд оригинальной картины. В 2014-м состоялась премьера сериала «От заката до рассвета», который просуществовал три сезона и завершился в 2016-м.

Источник: GamesRadar

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