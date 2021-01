Оператором пилота сериала The Last of Us может стать Ксения Середа. Она сняла «Дылду» и «Звоните ДиКаприо!»

Создатель сериала The Last of Us Крэйг Мэйзин хочет пригласить в качестве оператора пилотного эпизода Ксению Середу, которая работала над драмой «Дылда» и «Звоните ДиКаприо!». Об этом шоураннер рассказал в подкасте Scriptnotes во время обсуждения проекта, который снимает автор «Дылды» Кантемир Балагов. «Не хочется выглядеть подлизой, но HBO очень крутые, — рассказал сценарист. — Типа мы делаем этот масштабный, дорогостоящий сериал и говорим им: „Знаете, кого бы мы хотели видеть в режиссерском кресле пилота? Парня по имени Кантемир Балагов, который снял небольшой фильм «Дылда» на русском и в России". И они такие: „Не вопрос. Давайте". Очень круто. „Дылда" — очень красивый фильм. Я на 99% уверен, что мы также пригласим оператора, с которой работал Кантемир, она тоже выдающаяся, ее зовут Ксения Середа. „Дылда" — это потрясающий, душераздирающий и великолепный фильм». Кроме «Дылды» и «Звоните ДиКаприо!», Середа также работала над драмой «Кислота», комедией «Хэппи-энд» и фильмом-катастрофой Данилы Козловского «Чернобыль», который должен выйти на экраны 15 апреля. В 2019-м сайт IndieWire внес Середу в список операторов из каннской программы, на которых стоит обратить внимание. Почитать интервью с Середой можно в спецпроекте КиноПоиска «Люди за кадром». Игра «The Last of Us», разработанная для Sony PlayStation компанией Naughty Dog, рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором мир пережил глобальную пандемию. Ее вызвал опасно мутировавший грибок кордицепс, превращающий зараженных в агрессивных зомби. Спустя 20 лет люди начинают приходить в себя и пытаются выжить посреди небольших островков цивилизации, отгороженных от остального мира. Одинокого работягу Джоэла, перебивающегося случайными заработками, нанимают переправить 14-летнюю Элли из зоны карантина. Однако обычное задание быстро превращается в рискованную борьбу за выживание, от итогов которой зависит судьба человечества. Сериал будет основан на сюжете первой игры с возможным добавлением историй из продолжения. Мэйзин напишет сценарий экранизации совместно с Нилом Дракманном, автором оригинальной игры. Источник: Scriptnotes