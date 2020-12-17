Промо сериала «Супермен и Лоис»: Человек из стали обзавелся семьей

Канал CW выпустил промо сериала «Супермен и Лоис», спин-оффа «Супергёрл». Главные роли в проекте исполнят Тайлер Хэклин и Битси Таллок.

Сюжет вращается вокруг отношений Кларка Кента/Супермена и журналистки Лоис Лейн и повседневных проблем, связанных с попыткой воспитать детей в современном мире. Пока он пытается найти баланс между семьей и спасением человечества, она должна понять, что для нее важнее — карьера или личная жизнь.

Премьера сериала состоится 23 февраля.