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Промо сериала «Супермен и Лоис»: Человек из стали обзавелся семьей

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Канал CW выпустил промо сериала «Супермен и Лоис», спин-оффа «Супергёрл». Главные роли в проекте исполнят Тайлер Хэклин и Битси Таллок.

Сюжет вращается вокруг отношений Кларка Кента/Супермена и журналистки Лоис Лейн и повседневных проблем, связанных с попыткой воспитать детей в современном мире. Пока он пытается найти баланс между семьей и спасением человечества, она должна понять, что для нее важнее — карьера или личная жизнь.

Премьера сериала состоится 23 февраля.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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