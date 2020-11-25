Доспехи, сабли и кони: Первые фото со съемок сериала «Этерна» — экранизации фэнтези Веры Камши

В Москве и Санкт-Петербурге проходят съемки сериала «Этерна» — адаптации цикла фэнтези-романов Веры Камши «Отблески Этерны». Серия, которую называют «лучшим образчиком исторического фэнтези на всем постсоветском пространстве», насчитывает 16 книг (17-я часть саги сейчас в работе) и по масштабу может посоревноваться с «Игрой престолов».

Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions

Действие разворачивается на планете Кэртиана, одном из миров мультивселенной, который стоит на пороге Излома эпох. Занятые своими войнами и интригами люди забыли заветы, оставленные им богами прошлого, и не способны осознать, что катастрофа уже совсем близко. Герцог Ричард Окделл, Повелитель Скал и сын погибшего мятежника, поступает в училище оруженосцев Лаик. Его цель — вернуть былую славу своему древнему роду и отомстить за отца. В то же время на другом конце мира, в священном городе Агарис, Повелитель молний Робер Эпинэ помогает королю в изгнании Альдо Ракану вернуть трон предков.

В ролях:

Режиссерское кресло проекта занимает Евгений Невский («Интерны»). Сценарий адаптации написал Сергей Юдаков («Землетрясение»). Оператор — Александр Симонов, ранее работавший с Алексеем Балабановым, Андреем Кончаловским и Константином Богомоловым.

Для съемок «Этерны» изготовлено множество доспехов, костюмов, оружия и сопутствующего реквизита. Эксперты создали более 100 единиц различного пиротехнического оружия (мушкеты, пистоли и т. д.), а также более 150 единиц макетов холодного оружия (копья, шпаги, палаши). На киностудии «Ленфильм» в нескольких павильонах общей площадью 2500 м² возведены масштабные декорации — древний город Агарис со всей инфраструктурой, а также училище оруженосцев Лаик и палаццо Матильды и Альдо Ракан.

Продюсеры сериала Евгений Баранов и Евгений Рене планируют снять пять сезонов по 10 серий в каждом. Первый сезон будет снят в 2021 году.

Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions