Сериал «Сквозь снег» продлили на третий сезон

Канал TNT заказал третий сезон фантастического сериала «Сквозь снег». Проект продлили до американской премьеры второго сезона, которая состоится уже 25 января.

Действие сериала разворачивается спустя семь лет после катаклизмов, которые превратили Землю в кусок льда. Остатки человечества населяют гигантский поезд, беспрерывно наматывающий круги по железнодорожным путям, заранее проложенным через всю планету. Внутри люди разделены по социальным классам: пока одни мерзнут в хвосте, другие наслаждаются легкой жизнью в голове состава. Все меняется, когда на борту происходит убийство.

Во втором сезоне к поезду присоединится новый состав, на котором находится мистер Уилфорд, создатель последней надежды человечества. Ему предстоит взять контроль над поездом, установить порядок и погасить все очаги революции.

В сериале снимаются Дженнифер Коннелли, Давид Диггс, Шон Бин, Элисон Райт, Иддо Голдберг и Лена Холл.

В России второй сезон «Сквозь снег» стартует 26 января на Netflix.

Подробнее о «Сквозь снег» КиноПоиск рассказывал здесь.

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Источник: Variety