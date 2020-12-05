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«Отличная история с актуальным посылом»: Первые реакции на сиквел «Чудо-женщины»

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В соцсетях появились первые отзывы журналистов на сиквел «Чудо-женщины». Большинство посмотревших остались довольны картиной. Они хвалят игру Галь Гадот, экшен-сцены и новых злодеев, Гепарду и Максвелла Лорда, которых сыграли Кристен Уиг и Педро Паскаль. Критики отмечают, что у Пэтти Дженкинс получился оптимистичный и духоподъемный фильм, корого многим не хватало в неспокойном 2020 году. 

Вот что пишут первые зрители: 

Перевод: «"Чудо-женщина: 1984" — просто фантастика! Отличная история с прекрасным актуальным посылом. В фильме много сюрпризов, плюс авторы отлично поработали над образами Гепарды и Макса Лорда (Уиг и Паскаль великолепны)».

Перевод: «Временами "Чудо-женщина: 1984" похожа на кино, снятое в эпоху супергеройских фильмов Ричарда Доннера, и это мой главный комплимент фильму».

Перевод: «Пэтти Дженкинс сняла настоящий фильм из 80-х, и в этом его уникальность. Он чувствуется более масштабным, чем первая часть, и в то же время более скромным. Здесь много сцен с Дианой Принс и несколько эпических моментов с Чудо-женщиной, в которых Галь Гадот просто на высоте».

Перевод: «По мне, лучшее, что есть в фильме — это Педро Паскаль и Кристен Уиг. Первый по-настоящему выкладывается в роли Макса, который получился одновременно противоречивым и мерзким злодеем. А эволюция Гепарды берет за душу на протяжении всей картины».

Перевод: «"Чудо-женщина: 1984" прекрасна! Кристен Уиг великолепна в роли Барбары, а первые 10 минут доведут вас до слез. Мне очень понравилось!».

Перевод: «Посмотрела вчера "Чудо-женщину: 1984", и, честно, это именно то, что было нужно мне и всем нам. Это дохоподъемный и вселяющий надежду фильм. Очень красивое кино, которое тронет вас своими темами. Также добавлю, что "Чудо-женщина: 1984" не похожа ни на один современный фильм о супергероях».

Перевод: «У Пэтти Дженкинс и Галь Гадот снова получилось! "Чудо-женщина: 1984" — настоящий успех! Радует многое: от захватывающей дух вступительной сцены до необычного финального акта».

Перевод: «Галь Гадот вновь идеально изобразила Чудо-женщину. Педро Паскаль и Кристен Уиг тоже прекрасны. И да, необычное возвращение Криса Пайна — большой плюс в плане юмора и эмоций.

"Чудо-женщина: 1984" — это веселый, захватывающий и увлекательный сиквел. Он связан с первой частью, но при этом остается самодостаточным фильмом. Возможно, он даже лучше оригинала».

Перевод: «Я в восторге. Первая "Чудо-женщина" — мой любимый современный фильм DC, и авторы сиквела пошли в правильном направлении, рассказав красивую и очень человечную историю Дианы Принс».

Перевод: «Посмотрел вчера дома "Чудо-женщину: 1984". Это именно то, что мне было нужно. Амбициозный, по-настоящему захватывающий и очень оптимистичный фильм. Он очень долгий — иногда чересчур, — но куда важнее, что он напомнил мне о тех ярких эмоциях, которые может вызвать масштабный блокбастер».

Перевод: «"Чудо-женщина: 1984" очень хороша. В ней есть несколько ярких моментов. Благодаря посылу и вдохновляющей героине фильм идеально подходит для неспокойного времени, в которое его выпускают».

Перевод: «Актеры потрясающие. Дженкинс по-прежнему идеальный режиссер для этой франшизы. Я думаю, что один злодей ярче проявил себя в третьем акте, чем другой, поэтому мне хотелось бы больше экранного времени для второго. Но в остальном фильм очень хорош».

Перевод: «Это масштабное кино, снятое для кинотеатров. Если рядом с вами они открыты и вы чувствуете себя в безопасности, то настоятельно рекомендую посмотреть его сначала на большом экране, а уже потом на HBO Max».

Перевод: «Я довольна первым фильмом, но сиквел понравился даже больше. Да, мне бы хотелось, чтобы мы увидели его раньше, но, кажется, сейчас идеальное время для оптимизма, надежды и того посыла, которые в нем есть. Я редко плачу, но на этом фильме прослезилась дважды (по разным причинам). Авторы "Чудо-женщины" знают, как задеть за живое».

Перевод: «Не буду много говорить о сюжете, чтобы не спойлерить, но он очень умный. Вступление потрясающее, и каждая экшен-сцена уникальна и не похожа на другие. Еще мне кажется, что это один из лучших саундтреков Ханса Циммера. Ну и химия между Гадот и Пайном снова невероятная».

«Чудо-женщина: 1984» выйдет в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. В российском прокате фильм появится 14 января (IMAX-сеансы начнутся с 7-го). 

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