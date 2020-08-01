«Это было волшебное время»: Тизер-трейлер «Северного ветра» Ренаты Литвиновой

«Северный ветер» — новая работа Ренаты Литвиновой. Судя по ролику, действие развернется в «мире матриархата», когда власть над миром принадлежала влиятельному клану женщин. Также закадровый голос упоминает, что в какой-то момент на смену прежнему порядку пришел хаос.

Литвинова поставила картину по собственному сценарию. Вместе с ней в фильме сыграли Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Татьяна Пилецкая, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин и другие.

Премьера в России состоится 26 ноября.