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«Это было волшебное время»: Тизер-трейлер «Северного ветра» Ренаты Литвиновой

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«Северный ветер» — новая работа Ренаты Литвиновой. Судя по ролику, действие развернется в «мире матриархата», когда власть над миром принадлежала влиятельному клану женщин. Также закадровый голос упоминает, что в какой-то момент на смену прежнему порядку пришел хаос. 

Литвинова поставила картину по собственному сценарию. Вместе с ней в фильме сыграли Антон ШагинСофья ЭрнстГалина ТюнинаТатьяна ПилецкаяСветлана ХодченковаНикита Кукушкин и другие.

Премьера в России состоится 26 ноября. 

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