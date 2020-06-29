Саша Барон Коэн проник на встречу ультраправых и спел расистскую песню про Обаму и китайцев

Английский комик Саша Барон Коэн, известный по образам Бората и Али Джи, поиздевался над американскими ультраправыми консерваторами, устроившими митинг в штате Вашингтон. Благодаря крупному пожертвованию он получил возможность выступить на сцене, где появился в образе реднека и спел оскорбительную кантри-песню.

В песне, которая в будущем может стать частью сатирической передачи Коэна «Кто есть Америка?», комик проходится по Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, доктору Энтони Фаучи и «уханьскому гриппу».

«Обама — что с ним делать? Заразим его уханьским гриппом, — спел Коэн. — Хиллари Клинтон — что с ней делать? За решетку ее, как и раньше. Фаучи не может отличить свою голову от задницы. Он, наверное, курит траву. Я не вру, и это не шутка. Корона — выдумка либералов. Доктор Фаучи — что с ним делать? Заразить его уханьским гриппом. ВОЗ — что с ними делать? Порубить, как делают саудиты».

В общей сложности на мероприятии под названием «Марш за наши права» было около 500 человек, многие из которых охотно подпевали Коэну. После начала выступления некоторые начали подозревать, что что-то не так, и попытались остановить Коэна, но комик предварительно нанял охрану, и организаторы ничего не смогли сделать. Они уже обвинили Коэна в подрыве их репутации и выдвинули предположение, что среди собравшихся были актеры, специально приглашенные, чтобы подпевать.

Подробнее о том, за что любят и ненавидят Коэна, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Variety