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Киану Ривз отказался оскорблять Вайнону Райдер на съемках «Дракулы»

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В беседе с The Sunday Times Вайнона Райдер рассказала об инциденте на съемках «Дракулы», когда режиссер Фрэнсис Форд Коппола попытался добиться от нее нужных эмоций с помощью оскорблений. Он хотел, чтобы Райдер была по-настоящему расстроена в сцене, когда древний вампир превращается в стаю крыс, и призвал других звезд проекта присоединиться к оскорблению 20-летней актрисы. Однако Киану Ривз и остальные отказались.

По словам Райдер, чтобы заставить ее расплакаться, Коппола стоял за камерой и кричал: «Ты шлюха! Ты шлюха!»

«Для контекста: я должна была плакать, — говорит Райдер. — Ричард Э. Грант, Энтони Хопкинс, Киану — он пытался заставить их кричать на меня и оскорблять, чтобы я заплакала. Но Киану не стал, Энтони отказался. И чем дольше это продолжалось, тем больше я понимала, что это не работает. Я подумала: „Серьезно?“ Эффект был обратный».

Райдер отметила, что сейчас между ней и Копполой все хорошо.

После «Дракулы» Райдер и Ривз уже много лет сохраняют хорошие, дружеские отношения. Кроме экранизации романа Брэма Стокера, они появлялись вместе в трех фильмах: «Помутнение», «Частная жизнь Пиппы Ли» и «Как женить холостяка». Райдер даже периодически называет Ривза своим мужем — в честь того, что на съемках «Дракулы» они фактически поженились по-настоящему.

«Мы поженились в „Дракуле“. Клянусь, мне кажется, мы реально женаты, — рассказала Райдер в августе 2018-го. — В той сцене Фрэнсис использовал настоящего румынского священника. Мы отсняли сцену, а он провел всю церемонию. Так что мне кажется, что мы женаты».

Источник: The Sunday Times

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