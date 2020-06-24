Марк Хэмилл раскрыл псевдоним, под которым он тайно снимается в «Звездных войнах»

Из документального сериала о создании «Мандалорца» стало известно, что у Марка Хэмилла, исполнителя роли Люка, в первом сезоне есть тайное камео: он озвучил дроида-бартендера. Как впоследствии сообщил актер, он озвучил персонажей практически во всех современных фильмах по «Звездным войнам», за исключением трилогии приквелов. Свои камео он снимает под псевдонимом Уильям М. Патрик.
«Дело не в упоминании (слева „Изгой-один“, справа — „Хан Соло“) или деньгах. Я сделал это веселья ради, для фанатов и потому, что люблю пасхалки! Я неверно вспомнил мой псевдоним как Патрик Уильямс. На самом деле это Уильям М. Патрик (в честь моих братьев, старшего и младшего). Что означает „М“, не скажу — угадайте».
Хэмилл не раскрыл, кого именно он озвучил в «Хане Соло» и «Изгое-один». Точно известно, что в «Последних джедаях», кроме Люка, он сыграл посетителя казино Канто-Байт, который запихивает монеты в BB-8, а в «Скайуокер. Восход» его голосом разговаривает Булио, союзник Сопротивления. У него также есть неизвестное камео в «Пробуждении силы».
На данный момент в разработке находятся несколько новых проектов по «Звездным войнам».
- Отдельную трилогию должен создать режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон, но он сейчас занят сиквелом «Достать ножи». Его проект вряд ли увидит свет в ближайшее время.
- Новый фильм поставит Тайка Вайтити, который напишет сценарий в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс («1917»). Подробности проекта не разглашаются.
- Новую часть франшизы планирует спродюсировать Кевин Файги, глава студии Marvel. Не сообщается, в каком проекте заинтересован продюсер.
- Джастин Диллард («Ловкость») и Мэтт Оуэнс («Люк Кейдж») работают над полнометражным фильмом. Предполагается, что лента расскажет о тайной планете ситхов Эксигол, на которой в «Скайуокер. Восход» скрывался Палпатин.
- В активном производстве находятся два сериала по «Звездным войнам» — приквел о Кассиане Андоре, шпионе повстанцев из «Изгоя-один», и безымянный сериал о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби.
- Шоураннер «Жизней матрешки» Лесли Хэдланд работает над новым сериалом. Проект описывают как «экшен-триллер с элементами боевых искусств», действие развернется в новом временном промежутке франшизы, а центральным персонажем станет женщина.
Вероятно, во всех этих фильмах и сериалах также будут тайные камео Марка Хэмилла.
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