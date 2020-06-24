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Марк Хэмилл раскрыл псевдоним, под которым он тайно снимается в «Звездных войнах»

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Из документального сериала о создании «Мандалорца» стало известно, что у Марка Хэмилла, исполнителя роли Люка, в первом сезоне есть тайное камео: он озвучил дроида-бартендера. Как впоследствии сообщил актер, он озвучил персонажей практически во всех современных фильмах по «Звездным войнам», за исключением трилогии приквелов. Свои камео он снимает под псевдонимом Уильям М. Патрик.

«Дело не в упоминании (слева „Изгой-один“, справа — „Хан Соло“) или деньгах. Я сделал это веселья ради, для фанатов и потому, что люблю пасхалки! Я неверно вспомнил мой псевдоним как Патрик Уильямс. На самом деле это Уильям М. Патрик (в честь моих братьев, старшего и младшего). Что означает „М“, не скажу — угадайте».

Хэмилл не раскрыл, кого именно он озвучил в «Хане Соло» и «Изгое-один». Точно известно, что в «Последних джедаях», кроме Люка, он сыграл посетителя казино Канто-Байт, который запихивает монеты в BB-8, а в «Скайуокер. Восход» его голосом разговаривает Булио, союзник Сопротивления. У него также есть неизвестное камео в «Пробуждении силы».

На данный момент в разработке находятся несколько новых проектов по «Звездным войнам».

Вероятно, во всех этих фильмах и сериалах также будут тайные камео Марка Хэмилла.

Фильмы франшизы «Звездные войны» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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