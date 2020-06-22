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Райан Рейнольдс посетил встречу звезд «Людей Икс» и распугал остальных актеров

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Хью Джекман, Патрик Стюарт, Фамке Янссен и Холли Берри решили поддержать благотворительный концерт «Global Citizen: United For Our Future» и провели онлайн небольшое воссоединение звезд «Людей Икс». К ним присоединился Райан Рейнольдс, и в итоге встреча вылилась в воссоединение актеров фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха».

Вместе с собой Рейнольдс привел Софи Тёрнер и Джеймса МакЭвоя — звезд перезапущенных «Людей Икс». После этого актеры начали быстро оставлять встречу. Тёрнер думала, что присоединилась к воссоединению звезд «Игры престолов». Янссен и Берри сослались на встречу актеров фильмов о Джеймсе Бонде, Стюарт заявил, что его ждет встреча по сериалу «Звездный путь», а МакЭвой ушел общаться с актерами «Сплита».

В конечном счете на связи остались только Рейнольдс и Джекман, пока к ним не присоединился Лив Шрайбер. Как именно прошло воссоединение «Люди Икс: Начало. Росомаха» — неизвестно.

В финале ролика авторы поблагодарили «настоящих супергероев» — медработников и сотрудников жизненно важных сфер общества, которые продолжают помогать людям во время пандемии.

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