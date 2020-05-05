КиноПоиск

«Победа за мной»: Вышел трейлер второго сезона «Политика» Райана Мерфи

Обсудить0

«Политик» — первый сериал Райана Мерфи, шоураннера «Американской истории ужасов», созданный в рамках 300-миллионного контракта с Netflix.

Действие первого сезона комедийного шоу происходило в одной из средних школ Калифорнии. Главный герой Пейтон Хобарт загорелся желанием стать президентом США. Изучив истории прошлых глав Америки, он баллотировался пост президента студенческого совета. Во втором сезоне ставки существенно вырастут. Пейтон будет участвовать в выборах в Сенат Нью-Йорка, а его соперницей станет Диди Стэндиш, одна из политических лидеров штата. 

Роль Пейтона исполнил Бен Платт. В шоу также снимаются Зои ДойчЛюси БойнтонДжулия ШлэпферЛора ДрейфусТео Джермейн и Ране Джонс, а роль приемной мамы Пейтона играет Гвинет Пэлтроу

Второй сезон «Политика» выйдет на Netflix 19 июня. 

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Апокалипсис от Терри Пратчетта и Нила Геймана. Серии горят — успейте посмотреть три до 18 июня
В главных ролях:Майкл Шин, Дэвид Теннант, Фрэнсис МакДорманд
Режиссер:Дуглас Маккиннон
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Законы Мёрфи. Как создатель «Американской истории...» и «Голливуда» стал королем барокко
Портрет героя

Законы Мёрфи. Как создатель «Американской истории...» и «Голливуда» стал королем барокко

20 мая4
Райан Мёрфи анонсировал спин-офф сериала «Американская история ужасов»

Райан Мёрфи анонсировал спин-офф сериала «Американская история ужасов»

12 мая4
Маколей Калкин подписался на «Американскую историю ужасов» ради секс-сцены с Кэти Бейтс

Маколей Калкин подписался на «Американскую историю ужасов» ради секс-сцены с Кэти Бейтс

7 мая19
Сериал «Голливуд»: Альтернативная история американского кино
Сериалы

Сериал «Голливуд»: Альтернативная история американского кино

5 мая7

Главное сегодня

Фильм недели: «Король Стейтен-Айленда» — грустная комедия Джадда Апатоу о депрессии миллениалов

Сегодня1
Фильм недели: «Король Стейтен-Айленда» — грустная комедия Джадда Апатоу о депрессии миллениалов
«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии
Люди за кадром

«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии

Вчера6
«Победа за мной»: Вышел трейлер второго сезона «Политика» Райана Мерфи

«Победа за мной»: Вышел трейлер второго сезона «Политика» Райана Мерфи

17 минут назад0
Съемки «Мира Юрского периода 3» продолжат 6 июля. Меры безопасности обойдутся в 5 млн долларов

Съемки «Мира Юрского периода 3» продолжат 6 июля. Меры безопасности обойдутся в 5 млн долларов

2 часа назад1
Съемки фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Эвок без меха

Съемки фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Эвок без меха

3 часа назад0
«Худший фильм года»: Что критики и зрители пишут про «Артемиса Фаула»

«Худший фильм года»: Что критики и зрители пишут про «Артемиса Фаула»

Сегодня, 16:255
Киновещь дня: Бэтмобиль Тима Бёртона из черных кристаллов Swarovski
Бюро находок

Киновещь дня: Бэтмобиль Тима Бёртона из черных кристаллов Swarovski

Сегодня, 16:121
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт