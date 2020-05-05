«Победа за мной»: Вышел трейлер второго сезона «Политика» Райана Мерфи

«Политик» — первый сериал Райана Мерфи, шоураннера «Американской истории ужасов», созданный в рамках 300-миллионного контракта с Netflix.

Действие первого сезона комедийного шоу происходило в одной из средних школ Калифорнии. Главный герой Пейтон Хобарт загорелся желанием стать президентом США. Изучив истории прошлых глав Америки, он баллотировался пост президента студенческого совета. Во втором сезоне ставки существенно вырастут. Пейтон будет участвовать в выборах в Сенат Нью-Йорка, а его соперницей станет Диди Стэндиш, одна из политических лидеров штата.

Роль Пейтона исполнил Бен Платт. В шоу также снимаются Зои Дойч, Люси Бойнтон, Джулия Шлэпфер, Лора Дрейфус, Тео Джермейн и Ране Джонс, а роль приемной мамы Пейтона играет Гвинет Пэлтроу

Второй сезон «Политика» выйдет на Netflix 19 июня.