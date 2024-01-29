«Вражда: Трумэн Капоте против „лебедей“». Три десятилетия несносного писателя за восемь серий сдержанного шоу

На FX начался второй сезон антологии Райана Мерфи, посвященной знаменитым соперничествам. На этот раз речь идет о ссоре Трумэна Капоте и компании влиятельных манхэттенских жен. Режиссер почти всех серий — Гас Ван Сент. Станислав Зельвенский считает, что получилось слишком чинно, но смотреть все равно стоит.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В середине 1960-х на волне триумфа «Хладнокровного убийства» американский писатель Трумэн Капоте (Том Холландер) подписывает крупный контракт на следующий роман под названием «Услышанные молитвы». «Молитвы», сатира на светский Нью-Йорк, должны стать его magnum opus. Однако годы идут, а книга — нет. В 1975 году Капоте печатает в журнале Esquire несколько глав из все еще не оконченного романа. Глава La Cote Basque (по названию модного ресторана) вызывает переполох среди манхэттенских светских львиц, которые всегда считали Капоте близким другом, а теперь увидели себя в легко узнаваемых карикатурах. Женщины, которых сам писатель прозвал «лебедями» — Бейб Пейли (Наоми Уоттс), Слим Кит (Дайан Лэйн), Си Зи Гест (Хлоя Севиньи) и Ли Радзивилл (Калиста Флокхарт) — договариваются подвергнуть его светскому остракизму.

Вселенная Райана Мерфи, каталог американских увлечений и фобий, продолжает расширяться и без его непосредственного участия. Над первым, очень успешным сезоном антологии «Вражда», который был посвящен бурным отношениям Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд, Мерфи работал сам. Второй отдан на откуп заслуженному драматургу Джону Робину Бэйтцу (адаптировавшему недавний документальный бестселлер «Женщины Капоте») и еще более именитому режиссеру Гасу Ван Сенту, редкому гостю на телевидении, поставившему большинство серий. Сезон получился другим по темпераменту, более солидным, серьезным, но также, пожалуй, и менее зажигательным.

Ван Сент, умеющий быть авангардистом, использует здесь очень традиционный, даже консервативный подход. Порой обескураживающе — так, в прологе, датированном 1984 годом (то есть накануне смерти Капоте), мы видим героя в зимнем парке, где он под печальную музыку смотрит на лебедей в пруду. Несколько белых, один черный — это, стало быть, сам писатель. Тонко, что тут скажешь.

В дальнейшем сериал резво скачет по десятилетиям. Вот 1968 год. Капоте в физическом и творческом расцвете приходить утешать Бейб Пейли, чей муж Билл (Трит Уильямс, с тех пор скончавшийся), глава CBS и хозяин мира, изменяет ей с женой губернатора. Безупречная Бейб в надрывном, но сдержанном исполнении Уоттс — наиболее объемная из «лебедей» и самый трогательный, вероятно, персонаж «Вражды» (возможно потому, что она умирает от рака). Впрочем, отчаянных драм в этом кругу хватает. Деми Мур, например, играет знаменитую Энн Вудворд, которая застрелила мужа, якобы приняв его за взломщика.

Деми Мур

Из конца 1960-х мы переносимся в середину 1950-х. Капоте летит куда-то на частном самолете с Дэвидом О. Селзником и царит на званом ужине своих новых знакомых Пейли («Зови его всегда на все, что мы устраиваем», — шепчет впечатленный Билл жене). Оттуда — в 1970-е: тяжело пьющий, теряющий вдохновение Капоте печатается в Esquire и перестает получать приглашения на вечеринки. И так далее. Мозаичный принцип позволяет не задерживаться на одном месте. Артисты из постоянной колоды Райана Мерфи — Джо Мантелло и Рассел Тови — играют бойфрендов писателя; первый о нем беспокоится, второй поколачивает. Во второй серии мы видим, как Капоте снимается в «Ужине с убийством». Третья целиком посвящена легендарному «Черно-белому балу», устроенному Капоте маскараду. В кадре появляются известные современники: писатель Болдуин, фотограф Аведон, режиссеры братья Мэйслес и другие.

Есть впечатление, что авторам иногда приходится маскировать пространными отступлениями недостаток событий, которые непосредственно относятся к главной теме — собственно вражде. То, что человека перестали звать на ужины, едва ли сюжет на восемь экранных часов. С другой стороны, тема эта любопытная и оставляющая пространство для размышлений: где кончается жизнь и начинается литература, может ли талант позволить себе чуть больше свинства, чем обычный человек, можно ли на ярмарке тщеславия говорить о предательстве? Сериал, кажется, не становится ни на чью сторону, уж точно не на сторону Капоте, которого Холландер (составляющий достойную конкуренцию Тоби Джонсу и даже Филипу Сеймуру Хоффману) еле удерживает от того, чтобы сделать фигурой откровенно отталкивающей. Но и Вандербильдихи — женщины сложные.

Дайан Лэйн Хлоя Севиньи

По версии «Вражды», одним из мотивов, двигавшим писателем, было желание как-то отомстить за мать, невхожую в высшее общество. Капоте даже является ее призрак в исполнении Джессики Лэнг, еще одной любимицы Мерфи. Это момент совершенно в духе последнего, и сериал сразу оживляется. Может быть, кэмп — как раз то, чего ему немного недостает. Все остальное здесь есть: прекрасные актерские работы, ядовитые диалоги, изысканные ретроинтерьеры, элегантные титры в духе Сола Бэсса, наконец. Но чуть больше хулиганства, чуть меньше респектабельного качества наверняка порадовали бы главного героя.