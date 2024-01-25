Трумэн Капоте против «лебедей»: что покажут в новом сезоне сериала «Вражда», который снял Гас Ван Сент

31 января стартует второй сезон драматической антологии Райана Мёрфи «Вражда». Сюжет развернется вокруг конфликта известного американского писателя Трумэна Капоте и его гламурных подруг из нью-йоркской богемы, которых он называл «лебедями». Рассказываем подробнее об этом скандале.

О чем был первый сезон

Сьюзен Сарандон

В первом сезоне показали историю соперничества двух икон Голливуда — Джоан Кроуфорд (Джессика Лэнг) и Бетт Дэвис (Сьюзен Сарандон). На протяжении десятилетий актрисы конкурировали друг с другом за место под софитами. Во время совместной работы над триллером «Что случилось с Бэби Джейн?» и без того непримиримый конфликт перерос в настоящую вражду. Ситуация усугубилась после номинации Дэвис на «Оскар», в то время как таланты Кроуфорд остались без внимания.

Первый сезон «Вражды» получил преимущественно высокие оценки. За свои актерские работы Лэнг и Сарандон получили номинации на «Эмми» и «Золотой глобус». Помимо них в шоу снялись Джуди Дэвис, Джеки Хоффман, Альфред Молина, Стэнли Туччи, Кэтрин Зета-Джонс и Кэти Бейтс.

А что будет во втором?

Мэрилин Монро и Трумэн Капоте

Разговоры о продолжении сериала ходили еще с 2017 года. Изначально темой второго сезона должны были стать отношения принца Чарльза и принцессы Дианы, но от этой идеи решили отказаться. В 2022 году стало известно, что в новых сериях речь пойдет о конфликте между американским романистом Трумэном Капоте и светскими львицами из высшего общества. Капоте очень хорошо разбирался в человеческих слабостях, обладал изощренным умом и даром внимательно слушать человека, за счет чего он моментально очаровывал собеседников. Мужчины были готовы ему покровительствовать, а женщины делились секретами. Среди них были и Мэрилин Монро, и Элизабет Тейлор, и Жаклин Кеннеди. Причиной вражды с «лебедями» стал опубликованный в журнале Esquire отрывок незаконченного романа «Услышанные молитвы», в котором автор выставил своих богатых подруг в неприглядном свете. Возмездие не заставило ждать: писателя изгнали из высшего общества. Например, он подробно пересказал историю измены мужа американской светской львицы и иконы стиля Бейб Пейли.

«Это была история об амбициях и дружбе, о том, как можно превзойти самого себя. Вражда — это не ненависть, вражда — это всегда боль. Для того чтобы сериал получился, близкие отношения героев должны были расколоться не из-за неприязни, а из-за душевного страдания», — говорил Мёрфи в интервью Town & Country.

В основу сюжета лег бестселлер Лоуренса Лимера «Женщины Капоте: правдивая история любви, предательства и лебединая песня эпохи». Основное действие развернется в Нью-Йорке в 1970-е годы. Как и в первом сезоне, во втором будет восемь серий. Премьера первых двух состоится 31 января на канале FX.

Кто участвует в создании сериала

Райан Мёрфи

Идея проекта принадлежит Райану Мёрфи — создателю «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений». Во втором сезоне «Вражды» Мёрфи ограничился ролью исполнительного продюсера. Место шоураннера занял Джон Робин Бэйц — американский драматург, сценарист, претендент на Пулитцеровскую премию. Он же отвечает за сценарий ко всем восьми эпизодам. Режиссером новых серий стал Гас Ван Сент — дважды номинант на премию «Оскар» за работу над фильмами «Умница Уилл Хантинг» и «Харви Милк».

Кто есть кто во втором сезоне «Вражды»

Том Холландер

Трумэн Капоте (Том Холландер) — американский писатель, автор повести «Завтрак у Тиффани» и романа «Хладнокровное убийство». Много общался с представителями нью-йоркской элиты. В погоне за хорошей историей использовал сокровенные тайны своих гламурных подруг, чем подорвал их доверие.

Бейб Пейли (Наоми Уоттс) — светская львица, икона стиля, экс-редактор американского Vogue. Любимица Капоте. Считается прототипом главной героини «Завтрака у Тиффани».

Слим Кит (Дайан Лэйн) — светская львица, законодательница моды, муза Эрнеста Хемингуэя.

Си-Зи Гест (Хлоя Севиньи) — светская львица, модельер, муза Сальвадора Дали, Диего Ривьеры и Энди Уорхола.

Ли Радзивилл (Калиста Флокхарт) — светская львица, младшая сестра Жаклин Кеннеди-Онассис. Работала главой пиар-отдела Armani. Вошла в историю как одна из самых стильных женщин.

Энн Вудворд (Деми Мур) — светская львица, модель. Покончила с собой из-за публикации разоблачительного текста Капоте в журнале Esquire.

Джоан Карсон (Молли Рингуолд) — светская львица, близкая подруга Капоте.

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Автор: Юлия Салихова

Фото: Matt Winkelmeyer / FilmMagic / Getty Image, Matt Winkelmeyer / FilmMagic / Getty Images