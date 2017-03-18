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Релиз «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесли на 2021 год

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В связи с пандемией коронавируса студия Sony внесла массовые изменения в график премьер на ближайшие месяцы и перенесла несколько крупных релизов на 2021 год. Так, «Охотники за привидениями: Наследники» ожидался в кинотеатрах 10 июля этого года, но теперь увидит свет 5 марта следующего, а «Морбиус» переехал с 31 июля 2020-го на 19 марта 2021-го.

Военная картина «Грейхаунд» с Томом Хэнксом, которая должна была появиться в кинотеатрах 12 июня, перенесена на неопределенный срок, а драма Кевина Харта «Отцовство» теперь выйдет 15 января 2021 года вместо изначально запланированного 23 октября 2020-го. Изменилась дата релиза и адаптации игры «Unсharted» — после заморозки производства картина увидит свет 8 октября 2021-го, а не 5 марта 2021-го.

На неопределенный срок отложен релиз безымянного проекта, который разрабатывался совместно с Marvel. Картина ожидалась 8 октября 2021-го.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: Deadline

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