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Райан Рейнольдс попытается спасти принцессу в экранизации видеоигры «Dragon’s Lair»

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Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс планирует исполнить главную роль в адаптации игры 1983 года «Логово дракона» («Dragon’s Lair»), сообщает THR. Актер начал переговоры со стрим-сервисом Netflix, который приобрел права на экранизацию после года переговоров. Сценарий проекта напишут Дэн и Кевин Хейгмены («Страшные истории для рассказа в темноте»).

Одно время «Dragon’s Lair» была самой популярной видеоигрой в Америке. В центре сюжета — рыцарь Дирк Бесстрашный, который должен спасти принцессу Дафну из лап дракон Синджа и колдуна Мордрока.

Игра стала революционной для своего времени благодаря роскошной анимации, созданной Доном Блутом, работавшим над мультфильмами «Все псы попадают в рай», «Секрет Н.И.М.Х.», «Американская история». Перед игроками разворачивалось захватывающее приключение, а в ключевые моменты они должны были решить, как поведет себя Дирк. От этого зависело, выживет ли главный герой или погибнет от очередной угрозы.

В этом году зрители смогут увидеть Рейнольдса в нескольких проектах. 2 июля, если релиз не перенесут из-за эпидемии коронавируса, должен увидеть свет комедийный боевик «Главный герой». 13 ноября на Netflix выйдет экшен-комедия «Красное уведомление», в которой Рейнольдс появится на экране вместе с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот, а 20 августа в кинотеатрах ожидается сиквел «Телохранителя киллера» — «Телохранитель жены киллера».

Источник: THR

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