КиноПоиск

Отложен релиз «Миньонов 2». Из-за COVID-19 аниматоры не успевают закончить проект

Обсудить0

Illumination и Universal отложили премьеру мультфильма «Миньоны: Грювитация» на неопределенный срок. Проект ожидался в кинотеатрах 2 июля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Париже временно прекратила работу анимационная студия Mac Guff. Вследствие этого аниматоры не смогут закончить производство сиквела к назначенному сроку релиза.

«В связи с тяжелой ситуацией во Франции мы временно закрываем студию Illumination Mac Guff в Париже, — говорит Кристофер Меледандри, основатель и глава Illumination. — Мы соблюдаем постановление французского правительства и делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса, заботясь о наших художниках и их семьях».

«Это означает, что мы не сможем закончить „Миньоны: Грювитация“ к запланированной дате мирового релиза в конце июня — начале июля, — продолжает Меледандри. — Столкнувшись с кризисом подобного масштаба, мы должны в первую очередь позаботиться о безопасности и защите наших сотрудников. Мы надеемся найти новую дату релиза для возвращения Грю и миньонов».

Миньоны были впервые представлены в мультфильме 2010 года «Гадкий я». Желтые непоседы, разговаривающие на непонятном языке, стали чрезвычайно популярными, и в 2015-м вышел приквел, рассказывающий о происхождении и прошлых приключениях миньонов. При бюджете в 74 млн долларов проект собрал в мире 1,159 млрд долларов.

После приключений в «Миньонах» мелкие проказники нашли своего настоящего хозяина — будущего суперзлодея Грю. Но пока он лишь мальчик, мечтающий о завоевании мира и похищении мировых достопримечательностей. Чтобы добиться признания, Грю намерен вступить в злодейскую организацию «Злобная шестерка», но встреча заканчивается провалом: он похищает ценный медальон и теперь вынужден спасаться бегством от самых опасных преступников в мире.

Источник: Deadline

Обсудить

Смотрите также

Трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»: Возвращение желтых балбесов

Трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»: Возвращение желтых балбесов

6 февраля10
Из-за вируса Universal выпустит сиквел «Троллей» одновременно в кинотеатрах и на онлайн-сервисах

Из-за вируса Universal выпустит сиквел «Троллей» одновременно в кинотеатрах и на онлайн-сервисах

16 марта9
Укуренный Сет Роген посмотрел «Кошек». Увиденное поставило его в тупик

Укуренный Сет Роген посмотрел «Кошек». Увиденное поставило его в тупик

18 марта4
«Черная Вдова» не выйдет 1 мая из-за пандемии коронавируса

«Черная Вдова» не выйдет 1 мая из-за пандемии коронавируса

17 марта16

Главное сегодня

10 коротких анимационных хитов, посмотреть которые можно прямо сейчас

Сегодня3
10 коротких анимационных хитов, посмотреть которые можно прямо сейчас
Коронавирус и кино. Как эпидемия испытывает индустрию

Коронавирус и кино. Как эпидемия испытывает индустрию

Вчера10
Звезды «Игры престолов» и «Остаться в живых» заразились коронавирусом

Звезды «Игры престолов» и «Остаться в живых» заразились коронавирусом

11 минут назад0
5 лучших трейлеров недели: «Харли Квинн», «Хокусай» и «Чем мы заняты в тени»

5 лучших трейлеров недели: «Харли Квинн», «Хокусай» и «Чем мы заняты в тени»

час назад0
«Декстер» или «Настоящий детектив»? Угадай сериал по заставке

Тест«Декстер» или «Настоящий детектив»? Угадай сериал по заставке

Вчера17
Кинотеатры Петербурга закроются до мая из-за коронавируса

Кинотеатры Петербурга закроются до мая из-за коронавируса

3 часа назад0
Cаймон Пегг и Ник Фрост спародировали руководство по выживанию из «Зомби по имени Шон»

Cаймон Пегг и Ник Фрост спародировали руководство по выживанию из «Зомби по имени Шон»

Сегодня, 12:462
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт