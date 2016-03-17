Отложен релиз «Миньонов 2». Из-за COVID-19 аниматоры не успевают закончить проект

Illumination и Universal отложили премьеру мультфильма «Миньоны: Грювитация» на неопределенный срок. Проект ожидался в кинотеатрах 2 июля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Париже временно прекратила работу анимационная студия Mac Guff. Вследствие этого аниматоры не смогут закончить производство сиквела к назначенному сроку релиза.

«В связи с тяжелой ситуацией во Франции мы временно закрываем студию Illumination Mac Guff в Париже, — говорит Кристофер Меледандри, основатель и глава Illumination. — Мы соблюдаем постановление французского правительства и делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса, заботясь о наших художниках и их семьях».

«Это означает, что мы не сможем закончить „Миньоны: Грювитация“ к запланированной дате мирового релиза в конце июня — начале июля, — продолжает Меледандри. — Столкнувшись с кризисом подобного масштаба, мы должны в первую очередь позаботиться о безопасности и защите наших сотрудников. Мы надеемся найти новую дату релиза для возвращения Грю и миньонов».

Миньоны были впервые представлены в мультфильме 2010 года «Гадкий я». Желтые непоседы, разговаривающие на непонятном языке, стали чрезвычайно популярными, и в 2015-м вышел приквел, рассказывающий о происхождении и прошлых приключениях миньонов. При бюджете в 74 млн долларов проект собрал в мире 1,159 млрд долларов.

После приключений в «Миньонах» мелкие проказники нашли своего настоящего хозяина — будущего суперзлодея Грю. Но пока он лишь мальчик, мечтающий о завоевании мира и похищении мировых достопримечательностей. Чтобы добиться признания, Грю намерен вступить в злодейскую организацию «Злобная шестерка», но встреча заканчивается провалом: он похищает ценный медальон и теперь вынужден спасаться бегством от самых опасных преступников в мире.

Источник: Deadline