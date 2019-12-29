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Ушел из жизни Константин Бромберг, режиссер «Приключений Электроника»

В США, в Детройте, на 81-м году жизни скончался Константин Бромберг, режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника». О смерти Бромберга в Facebook сообщил сценарист и постановщик Михаил Идов.

Бромберг родился в Харькове, Украинская ССР, 17 октября 1939 года. В 1965-м окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии и начал работу режиссером телефильмов творческого объединения «Экран».

В 1968 году дебютировал с короткометражной лентой «Длинный день Кольки Павлюкова». Широкую популярность Бромбергу принес мини-сериал «Приключения Электроника», вышедший в декабре 1979 года. За ним последовала сказка «Чародеи», сценарий которой написали Аркадий и Борис Стругацкие.

В 1980-е годы сотрудничал с американской компанией CNN. Переехал в Штаты, где уже не занимался кинематографом.

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