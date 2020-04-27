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Терри Гиллиам раскритиковал «Черную Пантеру» и супергеройские фильмы

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Рассуждая о состоянии современной киноиндустрии, страдающей от засилья супергеройских фильмов, Терри Гиллиам признался, что больше других проектов жанра он ненавидит «Черную Пантеру» Райана Куглера. Режиссер искренне сомневается в культурной ценности картины и считает бредовым посыл ленты.

«Я возненавидел „Черную Пантеру“. Фильм меня бесит, — заявил Гиллиам. — Он внедряет чернокожим ребятам идею, что надо верить во что-то подобное. Бред. Полный бред. Мне кажется люди, сделавшие фильм, никогда не были в Африке. Просто взяли как-то дизайнера, придумавшего африканские рисунки на тканях и прочее. Но я просто возненавидел этот фильм, отчасти из-за того, что СМИ говорили о важности этого бреда».

Гиллиам не стал вдаваться в подробности, почему конкретно «Черная Пантера» вызвала у него столь острую реакцию, но рассказал, почему его волнует избыток супергеройских проектов в кинотеатрах. По мнению режиссера, из-за этого в первую очередь страдают небольшие фильмы, для которых просто не остается места.

«Мне не нравится, что они настолько повсюду господствуют, — говорит Гиллиам. — Они забирают все деньги, которые должны быть доступны для большего разнообразия фильмов. В техническом плане, они гениальные. Здесь к ним не придраться, потому что техническое мастерство, используемое при их создании, невероятное».

«Не остается места или денег для разнообразия фильмов, — продолжает режиссер. — Ты либо снимаешь фильм дороже 150 млн долларов, либо дешевле 10 млн долларов. А где все остальное? Их просто нет. Я снимаю фильмы, которые пытаются заставить зрителя думать. В смысле, я пытаюсь их достаточно развлечь, чтобы они не уснули при просмотре, но в первую очередь они для того, что вы подумали, посмотрели на мир иначе и, надеюсь, задумались о возможностях. Те фильмы этого не делают».

Супергеройские фильмы слишком оторваны от реальности и дают своим персонажам чрезмерно безграничные возможности, считает Гиллиам. По словам режиссера, именно ограничения делают реальную жизнь интересной.

«Мне не нравится идея, что мы должны быть супергероями, чтобы сделать что-то достойное. Это меня и бесит. Вот что эти фильмы говорят молодежи», — добавил режиссер.

Источник: IndieWire

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