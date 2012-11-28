Ваканда из «Черной Пантеры» попала в список торговых партнеров США

В списке официальных торговых партнеров США, расположенном на сайте американского министерства сельского хозяйства, обнаружилась Ваканда — вымышленная страна из комиксов Marvel и фильма «Черная Пантера». По информации сайта, Ваканда экспортирует в Штаты домашний скот (коров, лошадей, ослов), картофель и замороженные китайские водяные орехи.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh — Francis Tseng (@frnsys) December 18, 2019

Представитель ведомства пояснил NBC News, что Ваканда появилась в списке во время тестирования работы сайта. Информация о вымышленной африканской стране должна была быть удалена после тестирования, но из-за ошибки программистов осталась на сайте. Сейчас упоминание Ваканды уже убрали.

«Черная Пантера», увидевшая свет в начале 2018 года, стала одним из самых популярных проектов Marvel. Лента рассказывает о вымышленной африканской стране Ваканде, которая обогнала по технологическому развитию остальной мир благодаря инопланетному металлу. Ваканда скрыта от посторонних глаз, а правит ею справедливый Т’Чалла, защищающий свою родину в облике Черной Пантеры.

«Черная Пантера» стала вторым самым успешным фильмом Marvel в 2018 году, уступив первое место «Войне бесконечности». Фильм, тем не менее, показал в прокате отличные результаты, собрав 1,3 млрд долларов и получив большое количество положительных отзывов.

Сейчас Райан Куглер, постановщик первого фильма, работает над «Черной Пантерой 2». Релиз сиквела запланирован на 6 мая 2022 года.

Источник: NBC News

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