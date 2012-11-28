Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Ваканда из «Черной Пантеры» попала в список торговых партнеров США

Обсудить0

В списке официальных торговых партнеров США, расположенном на сайте американского министерства сельского хозяйства, обнаружилась Ваканда — вымышленная страна из комиксов Marvel и фильма «Черная Пантера». По информации сайта, Ваканда экспортирует в Штаты домашний скот (коров, лошадей, ослов), картофель и замороженные китайские водяные орехи.

Представитель ведомства пояснил NBC News, что Ваканда появилась в списке во время тестирования работы сайта. Информация о вымышленной африканской стране должна была быть удалена после тестирования, но из-за ошибки программистов осталась на сайте. Сейчас упоминание Ваканды уже убрали.

«Черная Пантера», увидевшая свет в начале 2018 года, стала одним из самых популярных проектов Marvel. Лента рассказывает о вымышленной африканской стране Ваканде, которая обогнала по технологическому развитию остальной мир благодаря инопланетному металлу. Ваканда скрыта от посторонних глаз, а правит ею справедливый Т’Чалла, защищающий свою родину в облике Черной Пантеры.

«Черная Пантера» стала вторым самым успешным фильмом Marvel в 2018 году, уступив первое место «Войне бесконечности». Фильм, тем не менее, показал в прокате отличные результаты, собрав 1,3 млрд долларов и получив большое количество положительных отзывов.

Сейчас Райан Куглер, постановщик первого фильма, работает над «Черной Пантерой 2». Релиз сиквела запланирован на 6 мая 2022 года.

Источник: NBC News

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино

Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино

24 октября137
Слух дня: Доктор Дум появится в «Черной Пантере 2»

Слух дня: Доктор Дум появится в «Черной Пантере 2»

28 ноября12
Гадание на Торе: Какое будущее ждет киновселенную Marvel

Гадание на Торе: Какое будущее ждет киновселенную Marvel

28 сентября54
История бесконечности: Летопись вселенной Marvel

История бесконечности: Летопись вселенной Marvel

27 апреля20

Главное сегодня

Зомби-опера: Темные и светлые стороны фильма «Скайуокер. Восход»

Сегодня14
Зомби-опера: Темные и светлые стороны фильма «Скайуокер. Восход»
Ваканда из «Черной Пантеры» попала в список торговых партнеров США

Ваканда из «Черной Пантеры» попала в список торговых партнеров США

час назад1
Четвертые «Чудаки» выйдут в 2021 году и еще 11 новостей дня

Четвертые «Чудаки» выйдут в 2021 году и еще 11 новостей дня

час назад0
Что смотреть в кино: Новые «Звездные войны», «Отверженные» и последний фильм Кубрика
Выбор редакции

Что смотреть в кино: Новые «Звездные войны», «Отверженные» и последний фильм Кубрика

Вчера9
Видео к фильму «Джентльмены»: Яркие персонажи криминальной ленты Гая Ричи

Видео к фильму «Джентльмены»: Яркие персонажи криминальной ленты Гая Ричи

2 часа назад4
Леонардо ДиКаприо рассказал о съемках с огнеметом в «Однажды в… Голливуде»

Леонардо ДиКаприо рассказал о съемках с огнеметом в «Однажды в… Голливуде»

Сегодня, 12:4515
Аудиоспектакль «Яндекс.Музыки» «Звездные войны: Новая надежда»

ПодкастАудиоспектакль «Яндекс.Музыки» «Звездные войны: Новая надежда»

Сегодня1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании