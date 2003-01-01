Видео со съемок «Бонда 25»: Ямайская жара

Первое видео со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде демонстрирует, что работа над картиной идет полным ходом. Все кадры, представленные в ролике, со съемок на Ямайке, где агент 007 по сюжету фильма отдыхает от спасения мира. В коротком, но стильном ролике появляются Дэниэл Крэйг, Джеффри Райт, Лашана Линч и режиссер Кэри Фукунага.

Устав убивать по заказу Англии, Бонд отправился отдыхать от службы на Ямайку, где теперь спокойно наслаждается жизнью и солнцем. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному смертельным биологическим оружием.