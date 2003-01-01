Видео со съемок «Бонда 25»: Ямайская жара

Сегодня, 16:38Обсудить0

Первое видео со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде демонстрирует, что работа над картиной идет полным ходом. Все кадры, представленные в ролике, со съемок на Ямайке, где агент 007 по сюжету фильма отдыхает от спасения мира. В коротком, но стильном ролике появляются Дэниэл Крэйг, Джеффри РайтЛашана Линч и режиссер Кэри Фукунага.

Устав убивать по заказу Англии, Бонд отправился отдыхать от службы на Ямайку, где теперь спокойно наслаждается жизнью и солнцем. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному смертельным биологическим оружием.

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