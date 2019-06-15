Фото со съемок «Бонда 25»: Дэниэл Крэйг готовится вернуться на службу

В официальном Instagram-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде появилась фотография с Дэниэлом Крэйгом после травмы, которую он получил 14 мая во время съемок «Бонда 25». Работа над картиной была приостановлена, а актер перенес операцию на ноге, но уже на следующей неделе планирует вернуться на площадку. «Дэниэл Крэйг тренируется в поте лица на студии Pinewood, готовится на следующей неделе приступить к съемкам», — гласит подпись под фото.

Инцидент произошел под конец съемок на Ямайке. Крэйг принимал участие в сцене пешей погони, когда поскользнулся и неудачно упал. «Ему было очень больно, и он жаловался на лодыжку», — рассказал источник. Актера отправили в Штаты для проведения обследования и небольшой операции, после чего ему потребовалось несколько дней на восстановление.

По сюжету «Бонда 25» агент 007 отдыхает от службы на Ямайке, наслаждаясь жизнью и солнцем. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер (Джеффри Райт) из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею (Рами Малек), вооруженному опасным биологическим оружием.

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