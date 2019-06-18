Кэри Фукунага опроверг слухи о проблемах на съемках «Бонда 25»

Несколькими днями ранее британская The Sun опубликовала информацию, что на съемочной площадке 25-го фильма о Джеймсе Бонде начались очередные неприятности. Согласно их источникам, режиссер картины Кэри Фукунага постоянно опаздывает на работу, так как слишком много времени уделяет видеоиграм. Постановщик в Instagram решил объяснить, что съемки «Бонда 25» для него прежде всего.

«Наш художник-постановщик, мастер жить сегодняшним днем Марк Тилдесли как-то сказал мне, что быть режиссером — это как умирать от тысячи порезов из-за постоянных вопросов со всех сторон, — пишет Фукунага. — На этой работе все расписано по часам, и даже во время съемок, между дублей и подготовкой, и после окончания всегда есть очередь из трудолюбивых руководителей департаментов, желающих обсудить следующую сцену. Тут не посачкуешь. Непростая работа, факт, но все равно это лучшая работа в мире, и я бы никогда не смог так оскорбить актеров и съемочную группу. Мы все здесь заняты одним делом».

«Что же касается моих отношений с PlayStation4, если верить моему прогрессу в „Red Dead Redemption 2“, то я уже несколько месяцев застрял на 63% и буду в ярости, если кто-то проспойлерит мне финал до окончания съемок „Бонда 25“».

«Бонд 25» практически с самого начала столкнулся с проблемами. Сперва режиссерское кресло проекта оставил Дэнни Бойл, у которого начался конфликт с Дэниэлом Крэйгом и продюсерами. Его заменил Фукунага. Сценарий картины начал постоянно меняться, и в итоге съемки стартовали без готового текста. Через несколько недель Крэйг повредил ногу, а неудачный взрыв нанес травмы одному из членов съемочной группы.

Несмотря на все неприятности, исполнитель роли главного злодея Рами Малек спешит заверить, что все хорошо. Он еще не снимался с Крэйгом, но его травма не сильно помешала производству: рабочий график перестроили, чтобы можно было продолжить работу без него. По словам Малека, у них на руках уже есть отличный сценарий, авторы которого точно знают, чего хотят зрители от фильма о Бонде.

По сюжету «Бонда 25» агент 007 отдыхает от службы на Ямайке, наслаждаясь жизнью и солнцем. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным биологическим оружием.

Источник: Digital Spy

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