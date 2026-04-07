10 книг, которые интереснее слушать, чем читать

Некоторые истории созданы для того, чтобы их слушали. Когда к мощному тексту добавляются талантливые актеры, уникальные звуковые ландшафты и музыка, книга оживает, превращаясь в полноценное аудиокино. Если вы думаете, что аудиокнига — это просто «озвученный текст», эта подборка переубедит вас. Мы расскажем об иммерсивных аудиокнигах, которые позволят вам заблудиться в магической Стуже, застрять в тоннеле под Москвой-рекой и стать свидетелем расследования, которое ведут овцы.
Яна Летт
«Препараторы»
Издательство «Вимбо»
Фэнтези-серия романов, действие которых разворачивается в стране Кьертании, захваченной живым пространством под названием Стужа. Ее территория меняется, как зона в «Пикнике на обочине»: внутри нее появляются новые локации, старые перемещаются, а еще она становится обителью странных хищных существ — снитиров, на которых жители Кьертании научились охотиться. Сердца этих животных заменяют моторы в поездах, а глаза разгоняют тьму вместо фонарей. Поэтому, несмотря на смертельную опасность Стужи, люди продолжают в нее заходить, чтобы обеспечить выживание жителям страны. Таких храбрецов, готовых переступить порог загадочной территории, называют препараторами — они видят разные измерения внутри нее и обладают невероятной силой, но гибели не избегают даже самые опытные охотники.
Если текстовая версия «Препараторов» способна зацепить в основном поклонников современного фэнтези, то аудиокнига быстро приобрела большую фан-базу, несмотря на солидный объем: хронометраж каждого романа — около 20 часов. Помимо шумового и музыкального оформления, аудиоверсия впечатляет участием сразу пяти актеров: главы в зависимости от того, о каком герое идет речь, читают Александр Гаврилин, Лиза Янковская, Леон Автаев, Анастасия Скорик, Артём Быстров. Такое повествование создает иммерсивный эффект.
Александра Яковлева
«Дочери Колыбели»
Создано для Яндекс Книг
Антиутопическая история в духе «Рассказа служанки» о мире, где магия сосредоточена в руках женщин, но контролируют эти способности мужчины. Девушки, обладающие сверхъестественными способностями, с юных лет обучаются контролю над своими силами — из рук наузниц появляются магические нити, которые можно использовать для лечения больных, строительства домов и создания безопасного полога, защищающего город от врагов. Когда воспитанницы вырастают, их продают в богатые дома, чтобы они пряли для мужей товары на продажу.
Литературный сериал был создан специально для Яндекс Книг и попал в список ЛУЧ — книг, которые чаще всего дочитывают до конца. Роли героинь озвучивали актрисы Алла Човжик, Ольга Плетнёва, Наталья Терешкова, Элиза Мартиросова, Варвара Чабан. Специально для проекта были записаны сложные вокализы, напоминающие пение героинь, а композитор Виталий Дедков нашел настоящую древнюю прялку, чтобы записать ее звук и использовать в аудиоэффектах. К выходу «Дочерей Колыбели» в Яндекс Музыке появился саундтрек с атмосферными композициями из аудиосериала.
Яна Вагнер
«Тоннель»
Издательство «Вимбо»
Аудиоверсия клаустрофобного триллера «Тоннель» победила в номинации «Лучшая аудиокнига» на премии «Большая книга» в 2025 году. Сама писательница называет этот роман самым страшным из всех, что она создавала. В центре сюжета оказываются несколько сотен человек, запертых в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой. Стоя в пробке на закате жаркого дня, герои понимают, что ряды машин не движутся не из-за аварии или кортежа, а потому что их запечатали в этом подземном аду. Куда бы толпа ни бежала — выхода нет.
Ощущение ужаса и безысходности передается с помощью полифонии напуганных и рассерженных голосов: книгу озвучивали Григорий Перель, Кирилл Радциг, Макар Запорожский, Виктория Исакова, Анастасия Шумилкина, Александр Феклистов, Данил Стеклов, а также сама Яна Вагнер. Продуманный и минималистичный саунд-дизайн дополняет картину: голоса порой звучат будто из замкнутого пространства, а на фоне слышен гул моторов тех, кто еще надеется выбраться.
Алексей Иванов
«Невьянская башня»
Издательство «Альпина.Проза», Яндекс Книги
Легендарный актер озвучания, чьим голосом говорят ведьмак Геральт и Киану Ривз в «Матрице», Всеволод Кузнецов специально для Яндекс Книг озвучил последнюю на данный момент книгу Алексея Иванова. В фэнтезийной вселенной действие разворачивается в начале XVIII века в Невьянске, куда прибывает владелец завода Акинфий Демидов, чтобы проконтролировать ввод в эксплуатацию новой печи, разобраться с обвинениями в чеканке фальшивых монет и увидеть демона, захватившего завод и сжигающего людей заживо.
В аудиоверсии звучит музыка, напоминающая сочетание звуков печных мехов и церковного концерта, которая передает эстетику уральской готики. Голос Кузнецова, местами демонический, как у одного из персонажей романа, звучит органично и мягко, что помогает легко следить за насыщенным событиями и металлургическими терминами повествованием.
Михаил Булгаков
«Мастер и Маргарита»
Издательство «Вимбо»
Единственная классическая книга в нашей подборке, которую множество раз озвучивали и переозвучивали, записывали на ее основе аудиоспектакли и даже аудиоэкскурсии по Патриаршим прудам в Москве. Но этот вариант особенный. В 2022 году издательство «Вимбо» выпустило свой аудиоспектакль по роману Булгакова, в котором приняли участие 37 актеров, среди которых Алексей Багдасаров (автор), Кирилл Пирогов (Мастер), Ксения Раппопорт (Маргарита), Максим Суханов (Воланд), Виктор Сухоруков (кот Бегемот), Елизавета Боярская (Гелла) и многие другие. Причем в этой аудиоверсии текст романа представлен полностью, без сокращений, в последней редакции Елены Булгаковой.
Работа над масштабным проектом, хронометраж которого составил 18 часов, шла около года. В 2022-м он получил престижную премию «Книга года», а также стал победителем в номинации «Лучший аудиоспектакль» на Московской международной книжной ярмарке и удостоился тысяч положительных отзывов от слушателей.
Оксана Васякина
«Степь»
Издательство «Вимбо»
Вторая часть автофикционального триптиха (вместе с «Раной» и «Розой») Оксаны Васякиной, в которой рассказывается об отношениях главной героини с отцом-дальнобойщиком после развода родителей. Интересно в аудиоверсии книги то, что чтецом выступает сама Васякина, из чего рождается эффект долгой откровенной исповеди, встречи с попутчицей, которую больше никогда не увидишь. От этого ее слова звучат точнее и правдивее.
Лев Данилкин
«Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой»
Издательство «Альпина нон-фикшн»
Еще один отличный пример того, как автор читает свою же книгу. Автор биографий Гагарина и Ленина, журналист Лев Данилкин рассказывает историю Ирины Антоновой — бессменно управлявшей Пушкинским музеем на протяжении полувека. «Я вообще с ужасом думаю о том, насколько чудовищно режет слух каждая фраза в этой книжке для тех, кто считает естественным жанровым эталоном канонические автобиографии Ирины Александровны. Я только теперь уже, когда книжка вышла, понимаю, что для сотрудников Пушкинского — к глубокому сожалению, я понятия не имею, что с этим поделать, только как-то иронизировать над собой, как я плюхнулся не в свои сани, — эта биография глубоко оскорбительна: вот они всю жизнь, десятилетиями, обихаживали, украшали, обеспыливали свой прекрасный Итальянский дворик, и тут является не пойми кто и несанкционированно, без всякого разрешения возводит какую-то свою халабуду, самострой отвратительный прямо посреди храма, на священном Белом полу, между Давидом и Гаттамелатой», — объяснял Данилкин в интервью Кинопоиску.
Автор сразу дает понять, что не принадлежит «музейному» миру и его взгляд на Антонову — позиция со стороны, оттого его язык лишен запылившихся штампов, а свою героиню Данилкин воспринимает не как небожительницу, а как человека, сумевшего в сложных обстоятельствах показать талант и силу. Рассказчик, обладая природным артистизмом, становится проводником по своему же 500-страничному труду, не давая заскучать и не превращая длинный путь по книге в лекцию-наставление.
Карина Шаинян
«Саспыга»
Издательство «Вимбо»
Одна из самых ярких книг прошлого года — мистический триллер Карины Шаинян об Алтае. Группа туристов отправляется в конный поход, но спустя несколько дней они понимают, что пропала девушка Ася. Кругом лишь горы, которые не сулят ничего хорошего неприспособленной к такой среде горожанке, поэтому на ее поиски отправляется повариха Катерина, искренне переживающая за потерянную девушку. Но главную опасность представляют даже не хребты и обрывы, а мир духов, которые населяют местность. Говорят, что в чаще обитает саспыга — существо, появление которого искривляет пространство и время, кто на нее набредет, тот дорогу обратно не найдет. Аудиоверсию книги озвучила актриса Виктория Исакова, чей голос звучит на фоне магических музыкальных переливов. Актрисе удалось показать слабость и силу героинь, их отчаяние и тревогу, а также примирение с собой, которое они отыскали в поддержке друг друга.
Леони Свонн
«Гленнкилл: следствие ведут овцы»
Издательство «Дом историй»
Уморительно абсурдный детектив, в котором Кирилл Радциг озвучивает целую отару овец: от агницы-интеллектуалки Мисс Мапл и «пропащей» черной овечки Зоры до глуховатого барана Сэра Ричфорда и несносных ягнят. Помимо того что за всеми этими участниками парнокопытного сообщества очень смешно наблюдать вне контекста, интереса добавляет то, что все эти члены отары заняты расследованием убийства своего пастуха. Между прочим, эти овцы оказываются весьма подкованы в криминалистике, ведь покойный был поклонником детективного жанра и любил зачитывать романы вслух, чтобы паства тоже приятно проводила время. Овцы изучают подозреваемых, находят улики и даже пытаются опрашивать свидетелей, но языковой барьер им несколько мешает. В аудиоверсии шутки и отсылки на культовые детективные романы звучат еще смешнее, что делает «Гленнкилл» отличным выбором для тех, кто любит расследования, но при этом хочет повеселиться.
Андрей Подшибякин
«Последний день лета»
Издательство «Вимбо»
Подростковый триллер, который написал журналист Андрей Подшибякин, напоминает одновременно «Очень странные дела» и «Слово пацана», где звучат выстрелы из Калашникова, трек «Буду пАгибать мАлодым» и голоса из преисподней.
В центре сюжета с намеком на автобиографические детали — четверо подростков-аутсайдеров из Ростова-на-Дону, которые пытаются казаться крутыми и попасть в компанию к местным авторитетам. Ребята вместе с классом едут на экскурсию в крепость Танаис на правом берегу реки Мертвый Донец, где случайно пробуждают древнее зло. Демон, который для пущей жути озвучен голосом Максима Суханова, теперь пытается подчинить себе жителей города, занятых попытками выжить, пока на улицах банды устраивают кровавые разборки, а где-то в Москве расстреливают парламент.
Автор: Элиза Данте (@danteeeeeel)