10 книг, которые интереснее слушать, чем читать

Фэнтези-серия романов, действие которых разворачивается в стране Кьертании, захваченной живым пространством под названием Стужа. Ее территория меняется, как зона в «Пикнике на обочине»: внутри нее появляются новые локации, старые перемещаются, а еще она становится обителью странных хищных существ — снитиров, на которых жители Кьертании научились охотиться. Сердца этих животных заменяют моторы в поездах, а глаза разгоняют тьму вместо фонарей. Поэтому, несмотря на смертельную опасность Стужи, люди продолжают в нее заходить, чтобы обеспечить выживание жителям страны. Таких храбрецов, готовых переступить порог загадочной территории, называют препараторами — они видят разные измерения внутри нее и обладают невероятной силой, но гибели не избегают даже самые опытные охотники.

Если текстовая версия «Препараторов» способна зацепить в основном поклонников современного фэнтези, то аудиокнига быстро приобрела большую фан-базу, несмотря на солидный объем: хронометраж каждого романа — около 20 часов. Помимо шумового и музыкального оформления, аудиоверсия впечатляет участием сразу пяти актеров: главы в зависимости от того, о каком герое идет речь, читают Александр Гаврилин, Лиза Янковская, Леон Автаев, Анастасия Скорик, Артём Быстров. Такое повествование создает иммерсивный эффект.