13 роуд-книг, где главный герой — путь

Сбежать, чтобы понять, куда идти дальше, — один из самых устойчивых сюжетов литературы. Роуд-стори держится на простом принципе: герой выходит из привычной среды и оказывается в движении, где каждая остановка — это проверка взглядов, отношений, границ и себя. Жанр оформился в XX веке, но его корни уходят к путешествиям и странствиям классической литературы — от эпоса до плутовского романа. В современной прозе дорога почти всегда работает как способ разобраться с реальностью, которая перестала быть устойчивой. Литературная обозревательница Екатерина Петрова выбрала 13 книг, в которых дорога — главный инструмент разговора о времени и человеке.
Екатерина Петрова
Литературная обозревательница
Илья Мамаев-Найлз
«Только дальний свет фар»
Издательство: NoAge
«Только дальний свет фар» — современная роуд-стори с элементами драмы о поколении 30–40-летних, которые формально уже устроены, но не понимают, как жить дальше. Ян, свадебный фотограф и вэнлайфер, и Кира, невеста, сбежавшая прямо с церемонии, спонтанно отправляются к морю в старом фургоне. Их маршрут хаотичен, а решения импульсивны. По пути они сближаются, обсуждают брак, сталкиваются с незапланированной беременностью и вынуждены менять направление — как географическое, так и жизненное. Сюжет строится не столько вокруг самого путешествия, сколько вокруг попытки героев уклониться от ответственности. Дорога здесь — пространство, где проявляется их растерянность. Поездка в Краснодарский край сменяется возвращением в родную Марий Эл, затем снова разворот. Движение как метафора внутреннего тупика. При этом внешняя реальность постоянно вторгается: бюрократия, давление, столкновения с системой, ощущение правового и социального хаоса.
Роман почти полностью диалоговый; герои говорят очень реалистично — порой нескладно и невпопад, молчат о важном и проговаривают очевидное. Через разговоры о мелочах и страхах постепенно складывается точная картина времени: с военной повесткой, кризисом малого бизнеса, тревогой за будущее. Мамаев-Найлз фиксирует хроническую неуверенность и попытку отложить выбор. Самого автора называют одним из самых выразительных голосов поколения. Он пишет о людях, которые привыкли «жать на газ», чтобы не признавать, что давно потеряли маршрут.
Булат Ханов
«Аптечка номер 4»
Издательство: directio libera
«Аптечка номер 4» Булата Ханова — повесть в жанре роуд-стори с элементами антиутопии и триллера. Книга вышла в 2023 году, а действие разворачивается в недалеком будущем, где ситуация в мире накаляется еще сильнее, а ощущение нестабильности стало нормой. В книге нет ни прямого описания ужаса происходящего, ни морализаторской схемы добра и зла. Вместо этого Ханов выбирает частную историю.
Безымянный студент журфака знакомится с Заремой — идейной активисткой, которая предлагает бежать в Финляндию и просить убежища. Денег нет, поэтому они отправляются автостопом через страну. Здесь и начинается классическая дорожная структура: смена локаций, эпизодические персонажи, постоянное движение. Чем дальше герои едут, тем менее убедительной кажется сама идея спасения. Финляндия остается скорее воображаемой точкой, чем реальным выходом. Через отношения пассивного, растерянного молодого человека и уверенной в своих идеях и действиях Заремы Ханов показывает не столько политический конфликт, сколько внутренний: как возникает действие из слабости и может ли убеждение работать без личного опыта. Сама «Аптечка номер 4», вынесенная в название, — почти мифический набор для выживания при радиации. Но по ходу текста становится ясно, что главная угроза — не гипотетическая катастрофа, а сама реальность.
Екатерина Манойло
«Ветер уносит мертвые листья»
Издательство: «Альпина.Проза»
Это остросоциальная проза на стыке криминальной драмы и роуд-стори. Две сестры, Нюкта и Изи, вынуждены бежать из дома после смерти отца. Они пытаются добраться до кризисного центра и спрятаться, но дорога быстро превращается в цепь случайных событий, втягивающих героинь в чужие и свои преступления. За внешней динамикой скрывается тема насилия в семье, вины и ответственности, где нет очевидных ролей жертвы и агрессора. Смерть отца оказывается не такой однозначной, в историю вовлечены родственники и случайные люди, а любое решение героинь усугубляет ситуацию. Движение вперед здесь иллюзорно: география расширяется, но внутренне сестры ходят по кругу, возвращаясь к исходной точке травмы.
Манойло сознательно отказывается от психологических объяснений в пользу действия. Читатель сам вынужден оценивать происходящее. Добро и зло в романе не противопоставлены, а смешаны: персонажи легко переходят из роли жертвы в роль агрессора и обратно. Этот роман продолжает интерес писательницы к теме семейных отношений, но уже через динамичный, почти жанровый сюжет. В основу книги легла резонансная история сестер Хачатурян, которая разделила общество и подняла главный вопрос (в том числе и романа): можно ли оправдать насилие как ответ на насилие?
Яна Вагнер
«Вонгозеро»
Издательство: «Редакция Елены Шубиной»
«Вонгозеро» — книга на стыке роуд-стори, романа-катастрофы и антиутопии. Начинается с того, что Москву закрывают на карантин, власти быстро теряют контроль, наступает хаос, и группа людей решает бежать на север, к изолированному озеру, где, по слухам, еще безопасно. Три машины, две семьи и случайные попутчики. Формальный лидер — Сергей, но повествование ведется от лица его жены Ани, и именно через ее оптику читатель видит все события. К основной семье присоединяются бывшая жена Сергея с ребенком, соседи, друзья. Одиннадцать человек, между которыми уже есть конфликты, вынуждены ехать вместе. Остановки, поиски топлива и еды, встречи с другими выжившими. При этом внешняя катастрофа отодвинута на второй план: ключевой конфликт разворачивается внутри группы — страх, ревность, усталость и решения в условиях, где правила больше не работают.
Яна Вагнер выпустила роман в 2011 году, задолго до пандемии, с которой его позже неизбежно сравнивали. Книга быстро получила международное внимание: переводы на десяток языков, номинации крупных премий. Отдельный виток популярности пришелся на экранизацию: сериал «Эпидемия» вышел на Netflix и попал в топ зарубежных проектов платформы. Его рекомендовал к просмотру сам Стивен Кинг.
Мелисса да Коста
«Вся синева неба»
Издательство: «КомпасГид»
Книга Мелиссы да Косты — современная проза на стыке роуд-стори и психологической драмы. 26-летнему Эмилю диагностировали ранний Альцгеймер. По прогнозам врачей, жить ему осталось не больше двух лет. Мужчина отказывается от лечения и вместо этого покупает старый кемпинг-кар, публикует объявление о попутчике и отправляется в Пиренеи. На отклик приходит Жоанна — незнакомка со своим травматичным прошлым. В итоге двое людей, почти ничего не знающие друг о друге, едут в сторону гор, постепенно раскрываясь и переосмысляя свою жизнь. В дороге Эмиль ведет дневник, чтобы зафиксировать ускользающую память, а также пытается подвести итог жизни. Жоанна возвращает себе способность чувствовать и принимать прошлое. История построена не только на линейной хронологии путешествия, но и на воспоминаниях, письмах и внутреннем монологе. Получается двойное движение: по дороге и внутрь себя.
Да Коста начала писать этот роман еще подростком, а в 2018 году выложила его на онлайн-платформе. Там текст заметило небольшое издательство. После выхода книга быстро стала бестселлером: во Франции продано более миллиона экземпляров.
Джон Стейнбек
«Гроздья гнева»
Издательство: «ООО ЦЕЗИС»
Роман Джона Стейнбека, опубликованный в 1939 году, — это реалистическая проза с элементами социального романа и дорожной истории. Действие разворачивается во время Великой депрессии и серии катастрофических пыльных бурь в США. Банк и засуха лишают земли семью фермеров по фамилии Джоуд из Оклахомы. Они грузят остатки жизни в старый грузовик и собираются ехать в Калифорнию вместе с тысячами таких же людей, рассчитывающих на работу и новую точку опоры. Один из Джоудов, Том, возвращается из тюрьмы: дома уже нет, семья готовится к отъезду. Впереди их ждут дорога по трассе 66, лагеря переселенцев, смерть близких в пути, распад семьи и постепенное столкновение с реальностью. Работы практически нет, зарплаты падают, рынок контролируют крупные фермеры, полиция действует в их интересах.
В 1936 году Стейнбек писал репортажи о сезонных рабочих Калифорнии и несколько лет собирал фактуру, ездил по тем же маршрутам, что и его герои. В итоге получился текст с высокой плотностью наблюдений: бытовые детали, экономика труда, механика миграции. История семьи Джоуд чередуется со вставными главами, где показана общая картина кризиса. Роман получил Пулитцеровскую премию, продавался сотнями тысяч экземпляров, и одновременно с этим его запрещали и сжигали в ряде городов США. Стейнбека обвиняли в пропаганде и искажении фактов, он получал угрозы и начал носить оружие для самозащиты.
Роберт Пёрсиг
«Дзен и искусство ухода за мотоциклом»
Издательство: АСТ
«Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Пёрсига — это и путевой роман, и автобиография, и философский трактат. Отец и сын отправляются в 17-дневное путешествие на мотоцикле из Миннесоты в Калифорнию. Первые девять дней с ними едут друзья, затем герои продолжают путь вдвоем. Дорога здесь — каркас, на который нанизаны так называемые чотквы — длинные размышления о науке, истине и качестве как принципе реальности. Пёрсиг предупреждает: книга не столько о дзене и не столько о мотоциклах, сколько о том, как человек осмысляет мир. Параллельно развивается вторая линия — история Федра, прежнего «я» рассказчика, одержимого поиском определения качества. Размышления привели его к психическому срыву и электрошоковой терапии. По мере движения на запад герой заново сталкивается со своим прошлым и пытается примирить рациональное и интуитивное мышление.
Пёрсиг работал над книгой четыре года: вставал в два ночи, писал до работы и возвращался к тексту каждый день. При этом рукопись отклоняли 121 раз. Это рекордный случай, зафиксированный даже в Книге рекордов Гиннесса. Издатель, принявший текст, не верил в его коммерческий потенциал. Через несколько месяцев после выхода в 1974 году книга стала бестселлером и разошлась миллионными тиражами. А мотоцикл, на котором Пёрсиг ездил по Америке, оказался в Смитсоновском музее как часть экспозиции об американской культуре.
Барри Гиффорд
«Дикие сердцем»
Издательство: «Феникс»
«Дикие сердцем» — классический неонуар на дороге. Молодая пара, Сейлор Рипли и Лула, после его выхода из тюрьмы решает сбежать от прошлого и от матери Лулы, готовой любой ценой разлучить их. Они едут через юг США из Луизианы в Техас и дальше. Денег практически нет, плана тоже. По мере движения маршрут превращается в серию столкновений с чужой агрессией, законом и собственными ошибками. В книге короткие главы и много резких поворотов: то дорожная идиллия, то криминал. При этом динамика внешних событий сочетается с обилием диалогов, в которых герои обсуждают прошлое и пытаются зафиксировать настоящее. В целом весь роман построен на диалогах — такой была изначальная задумка автора. Барри Гиффорд, работая журналистом, услышал диалог героев «в голове» во время поездки и отказался от другого проекта, чтобы написать книгу.
Роман вышел в 1989 году и стал началом целой саги о Сейлоре и Луле. Еще до широкого читательского успеха книга была экранизирована Дэвидом Линчем. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. Этот успех фактически вывел роман в бестселлеры и сделал героев культурными символами — парой в духе американских «влюбленных вне закона».
Роберто Боланьо
«Дикие сыщики»
Издательство: АСТ
Кажется, что роуд-стори о поэтах будет о дорожной романтике. В принципе, у Роберто Боланьо все с нее и начинается, но быстро превращается в историю исчезновения. Главные герои — два молодых поэта, Артуро Белано и Улисес Лима, основатели авангардного движения «Висцеральный реализм» в Мехико 1970-х. Они решают найти следы исчезнувшей поэтессы Сесарии Тинахеро в пустыне Сонора. Но экспедиция превращается в бегство, которое растягивается на 20 лет и географически охватывает Центральную Америку, Европу и Африку. Книга устроена как коллаж: первая часть — дневник 17-летнего поэта, затем — сотни страниц свидетельств людей, встречавших героев в разные годы. В итоге маршрут героев собирается из чужих голосов, а сами они остаются размытыми фигурами. Вместо цельного сюжета книга построена как документальная мозаика, где важнее не события, а след, который персонажи оставляют в чужих жизнях.
Роман вышел в 1998 году и во многом автобиографичен: Белано — очевидное альтер эго автора, который сам был поэтом, жил в Мехико, много путешествовал и перебивался случайными заработками в Европе. Боланьо написал книгу уже в конце жизни, в период интенсивной работы, и она стала одной из его главных книг. Показательно, что при всей концентрации на поэзии в романе не приводится ни одного стихотворения героев — их талант остается под вопросом.
Алексей Поляринов
«Кадавры»
Издательство: Inspiria
В «Кадаврах» Алексея Поляринова показан мир, в котором катастрофа уже случилась. Это роуд-стори, обернутая в антиутопию и постапокалиптику. Действие разворачивается в альтернативной России, где 30 лет назад появились «мортальные аномалии» — застывшие фигуры мертвых детей. Их нельзя уничтожить или переместить, а любое вмешательство вызывает выбросы соли, разрушающие окружающую среду. Брат и сестра, Матвей и Даша, едут от Ростова к Пятигорску, чтобы исследовать природу этих аномалий. Вроде бы это научная экспедиция, но герои пытаются разобраться не только с феноменом кадавров, но и с собственным прошлым. По дороге они фиксируют, как общество адаптировалось к невозможному: мертвые стали частью быта, культуры и даже фольклора.
Поляринов начал работать над «Кадаврами» в 2019–2020 годах, а дописывал уже после отъезда из России в 2022-м. Это заметно в тексте: тема эмиграции и дистанции от страны встроена в сюжет через фигуру Даши. Сам автор говорил, что хотел показать не мгновенный апокалипсис, а «долгий и мучительный конец света», к которому люди привыкают. Изначально Поляринов рассматривал другие версии сюжета: от линии с восставшими взрослыми до параллельных детективных веток и даже дилогии «юг — север». От этих идей он отказался, чтобы сохранить центральную метафору кадавров как форму застывшего горя и непроговоренной памяти.
Джек Керуак
«На дороге»
Издательство: АСТ
«На дороге» — это не путешествие к точке назначения, а попытка прожить жизнь «на скорости», пока хватает денег, сил и интереса. Во многом автобиографический роман, близкий к мемуарам, рассказывает о Сале Парадайзе и его друге Дине Мориарти, прототипом которого стал Нил Кэссиди. Сал, растерянный после войны и личных неудач, встречает Дина — человека действия, одержимого движением и свободой. Их знакомство запускает череду поездок по США и Мексике, где герои пересекают страну автостопом, живут случайными заработками, пьют, слушают джаз и снова срываются в дорогу. Это не классическая история с развитием и развязкой, а серия эпизодов: поездки, встречи, разрывы, возвращения. Внутренний конфликт строится вокруг выбора между свободой и ответственностью: Сал колеблется между желанием осесть и притяжением к хаотичной жизни Дина. Герои живут импульсами, игнорируют обязательства и используют людей. Но именно эта неотредактированная, местами хаотичная энергия сделала книгу манифестом бит-поколения и задала канон для жанра роуд-стори.
Джек Керуак написал первый вариант за 21 день в 1951 году, печатая на склеенном рулоне бумаги длиной около 36 метров, чтобы не отвлекаться на смену листов. Этот способ он назвал «спонтанной прозой»: текст строится как поток впечатлений, без строгой структуры, с ритмом, близким к джазовой импровизации. При этом рукопись еще шесть лет дорабатывали и отклоняли издатели, прежде чем роман вышел в 1957 году и сразу стал бестселлером. Парадокс в том, что при резкой критике за «небрежность» и отсутствие структуры роман вошел в списки лучших книг XX века и разошелся миллионами экземпляров.
Илья Ильф, Евгений Петров
«Одноэтажная Америка»
Издательство: «Эксмо»
В 1935 году Илья Ильф и Евгений Петров отправились в США как корреспонденты «Правды». За три с половиной месяца они дважды пересекли страну, параллельно публикуя очерки, а уже в 1936 году собрали их в книгу, вышедшую отдельным изданием в 1937-м. Вместе с супружеской парой Адамс авторы на автомобиле пересекают страну от Атлантики до Тихого океана и обратно. Маршрут проходит через Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и десятки менее известных городов, включая индейские поселения и мексиканские деревни. Ильф и Петров описывают не только пейзажи — прерии, пустыни, национальные парки, — но и повседневность: жизнь в кредит, культуру потребления, индустрию развлечений, работу заводов, быт американцев. Они встречаются с Генри Фордом, Эрнестом Хемингуэем, присутствуют на пресс-конференции Франклина Рузвельта, спускаются в пещеры Карлсбада и поднимаются на небоскребы. При этом у авторов нет задачи обругать и разоблачить капиталистическую страну — они наблюдают. Хвалят эффективность, сервис и организацию жизни. Критикуют стандартизацию и интеллектуальную пассивность.
Ильф вел дневники, писал письма и делал фотографии (около 150 снимков), которые позже дополнили книгу. Уже в XXI веке эти материалы были опубликованы в расширенном издании, превратив текст в полноценный дневник путешествия. Но судьба книги в XX веке менее радужная. После 1947 года ее изъяли из свободного доступа, а поздние издания цензурировали. Только в 2003 году вышла версия, максимально близкая к оригиналу.
Хантер С. Томпсон
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
Издательство: АСТ
Книга Хантера С. Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» вышла в 1971 году сначала как серия материалов в журнале Rolling Stone, а затем отдельным изданием. Получился гибрид романа и репортажа, который стал ключевым текстом гонзо-журналистики — направления, где автор сознательно отказывается от объективности. Томпсон строит повествование на личном опыте, смешивает факты, вымысел и галлюцинации в один поток. По сюжету журналист Рауль Дюк и его адвокат едут в Лас-Вегас освещать гонку Mint 400. Но редакционное задание быстро превращается в путешествие по пустыне, барам и казино, где сюжет распадается на эпизоды: встречи, конфликты, бегство от счетов, возвращение в город и новая попытка «сделать материал».
Здесь нет классической структуры, а язык работает как инструмент давления — быстрый и перегруженный деталями. Томпсон показывает не столько события, сколько восприятие, и тем самым делает поездку метафорой краха «американской мечты» и итогом 1960-х. Книгу сначала критиковали за хаотичность и сцены употребления наркотиков, а позже признали одной из ключевых для понимания эпохи. Сам автор называл ее «неудачным экспериментом», но именно этот эксперимент стал его главным вкладом в литературу и журналистику.