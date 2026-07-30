Как подготовиться к поступлению в киношколу: советуем 8 книг

Поступление в киношколу — только половина дела. Первые месяцы учебы часто оказываются самыми сложными: непривычная терминология, ворох фильмографии и страх чистого листа. Мы собрали 8 книг, которые рекомендуют преподаватели и выпускники, — они помогут разобраться в режиссуре, сценарном деле и истории кино еще до того, как вы сядете за парту.

Книга, с которой легко начать изучение теории создания фильма. Сценарист Роберт Макки на примерах популярных фильмов объясняет, какой может быть структура сюжета, как работают взаимоотношения между протагонистом и антагонистом, что представляет собой конфликт. Кроме того, после прочтения книги можно сыпать синефильскими терминами, так как они хорошо запоминаются. «Историю на миллион» особенно важно прочитать перед началом учебы не только будущим сценаристам, но и начинающим режиссерам, а также кинокритикам.

Нельзя сказать, что эта книга может полностью заменить первый семестр киношколы, но в ней разбираются все главные принципы создания кино, которые преподают в начале обучения. Александр Митта был не только выдающимся режиссером, но и талантливым педагогом. Своим студентам он всегда очень четко и понятно объяснял, из чего состоят фильмы. Приводя конкретные примеры, он показывал, почему тот или иной режиссер решил сцену так, а не иначе. На лекциях Митта демонстрировал и свои работы — «Экипаж», «Граница: Таежный роман», — чтобы было видно, на каких элементах строится интерес зрителя.

Александра Наумовича уже нет, но его книга «Кино между адом и раем» остается одним из самых понятных учебников по кинорежиссуре. В ней он таким же простым языком, как и на своих лекциях, объясняет, как решается драматическая ситуация и чем она отличается от драматической перипетии, как создаются характеры и как соединять разные элементы киноповествования так, чтобы получился фильм, который хочется досмотреть до конца.

Евгений Марголит — живой классик российского киноведения, он продолжает преподавать и вести открытые лекции. Если попасть к нему на курс в киношколу, придется немало конспектировать! Однако можно попытаться узнать об истории российского кино заранее, прочитав эту книгу и посмотрев хотя бы десяток (а лучше несколько десятков) советских фильмов, так как во время учебы по каждому предмету будет такой список фильмографии, что кино, как у Бергмана, станет сновидением.

Книга Марголита представляет собой взгляд на эволюцию советского кино, на самые яркие этапы истории киноискусства и киноиндустрии. После прочтения «Живых и мертвого» становится понятна связь между советским и мировым кино, как по одному кадру отличить фильм начала 50-х от оттепельной картины и откуда современные авторы (в том числе зарубежные) черпают вдохновение.

Эту книгу часто советуют студентам киношкол прочитать в самом начале творческого пути. Сценаристка и поэтесса Джулия Кэмерон в своей книге учит настраиваться на работу, искать решения там, где их, казалось бы, не может быть. На первый взгляд «Путь художника» может показаться селф-хелп-литературой и чем-то необязательным, но, столкнувшись впервые с проблемой чистого листа, вы поймете, насколько советы Кэмерон могут быть полезны. Автор предлагает несколько письменных упражнений, которые помогают заново запустить мыслительный процесс, взглянуть на себя и свои творческие работы по-новому и научиться лучше понимать себя как автора.

Лучше об этой книге расскажем вам мы, а не кто-то за гаражами. Обычно ее читают те, кто уже глубоко увлечен кинематографом, точно знает, к какому мастеру пойдет учиться, и готов бунтовать против системы. Словенский философ, которого вы можете знать по мемам из синефильских каналов или по кадрам с церемонии «Оскар», предлагает альтернативный взгляд на киноклассику, объясняет фильмы Тарковского и Хичкока с точки зрения теории Лакана, препарирует «Аватара» и «Бэтмена» и параллельно не перестает цитировать Маркса и Ленина. Книгу точно стоит прочитать тем, кто хочет изучать киноведение и кинокритику, чтобы научиться видеть более глубокие слои внутри фильмов.

Дэвид Мэмет

«О режиссуре фильма»



Крошечная книжечка, почти брошюра, которую удобно носить с собой и перечитывать при необходимости. Это сборник лекций режиссера Дэвида Мэмета, преподававшего в Колумбийском университете на факультете кино. В книге можно найти практические советы о том, как приступить к съемкам фильма, как искать команду, что нужно говорить актерам, чтобы они понимали свои задачи, что важно при создании световых схем, на что обращать внимание при монтаже. Все эти знания пригодятся буквально на первых же неделях обучения в киношколе, когда студентов отправляют снимать первые учебные этюды — однокадровый и немой.

Перед поступлением в киношколу можно сколько угодно раз посмотреть фильмы Сергея Эйзенштейна, чтобы уже на учебе пересматривать их вновь. Его работы — несущая конструкция кинообразования во многих учебных заведениях бывших стран СССР. Фильмы Эйзенштейна рассматриваются как палимпсест — наложение множества смыслов, поэтому их часто разбирают на занятиях покадрово. Студентам показывают черновики режиссера, кадры, не вошедшие в финальный монтаж, а на доске рисуют золотое сечение и систему пересечения прямых в кадре.

Книга «Эйзенштейн для XXI века» — это сборник статей о режиссере, который поможет лучше ориентироваться в его идеях и принципах, а также не ошибаться при пересказе принципов «монтажа аттракционов». Один из главных исследователей творчества Эйзенштейна Наум Клейман написал множество статей для этого сборника, а также вы можете встретить его в коридорах киновузов или даже в собственной аудитории. Поэтому стоит с вниманием отнестись к тому, чтобы заранее изучить фильмы Сергея Эйзенштейна, особенно если ваш вуз находится вблизи улицы, названной в честь режиссера.

Если у вас получится прочитать эту книгу целиком, то, вероятно, не очень сильно вам и нужна киношкола, ведь вы уже и так все знаете. Этот философский труд объясняет, почему кино на самом деле это живое создание, как океан в «Солярисе», способное осмыслять себя и совершенствовать. Несмотря на внушительные объемы и не самый простой язык повествования, эта книга действительно достойна внимания хотя бы потому, что Делёз предлагает вступить с ним в интеллектуальный диалог. «Кино» поможет начать видеть фильмы иначе, замечать в них другие смыслы и научиться размышлять о кинематографе. Кроме того, эту книгу можно использовать как вспомогательную фильмографию, которая поможет узнать не только шедевры мирового кино, но и фильмы, о которых незаслуженно забыли.

Автор: Элиза Данте