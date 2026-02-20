Кто получит «Оскар» за лучшие костюмы? Разбираем всех номинантов этого года

Учитывая историю успешного сотрудничества с режиссером Райаном Куглером, Рут Е. Картер с особым воодушевлением приступила к работе над «Грешниками». Художница сразу поняла, что под первым слоем сюжета о вампирах скрывается глубинная история американского Юга, история о расе, о наследии, о соблазне и прежде всего о свободе. В качестве настольных книг при подготовке материалов для съемок Картер послужили рекомендованные Куглером сборник «История блюза» и альбом фотографа Юдоры Уэлти, которая путешествовала по Югу США, в частности по дельте Миссисипи в 1920–1930-х годах, и запечатлела людей в их повседневной жизни. В интервью журналу Essence художница рассказывает: «Собираешь снимки: блюзмены с гитарами и банджо, люди на верандах, дети, слушающие музыку. Я обычно все распечатываю. Мы постоянно размещали в офисе изображения той эпохи: машины, поля, хлопок. Мир создается прямо там, и от него невозможно оторваться. Для нас было важно понять, через что проходили эти люди, что у них было и чего не было». Картер очень хотелось, чтобы та простота, которую она видела в этих снимках, отразилась и в костюмах. Но при этом чтобы все выглядело в духе известного американского художника-иллюстратора Нормана Роквелла с преобладающей красно-бело-синей гаммой.