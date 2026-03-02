«Оскар-2026»: выбор Станислава Зельвенского

Накануне вручения «Оскаров» Станислав Зельвенский традиционно представляет прогноз по большинству номинаций и делится собственными предпочтениями.
Лучший фильм
Кто получит
Иногда приходится признать, что в Киноакадемии знают толк в законах драмы. Исход нынешней оскаровской гонки долгое время казался в основном предрешенным, а значит, скучным. Между тем скучная и справедливая раздача наград, даже самых престижных, не нужна никому, кроме самих лауреатов, их агентов и ближайших родственников. Даже Брэд Питт в F1, прежде чем победить, заставляет нас поволноваться.
Таким образом, на «Оскаре» откуда ни возьмись образовалась интрига — одна большая и несколько примыкающих. «Грешники» за последние недели как будто потеснили главного фаворита: фильм «Битва за битвой» еще осенью был объявлен шедевром и будущим победителем и с тех пор собрал почти все награды, которые считаются предвестниками «Оскара», в том числе премию BAFTA и призы продюсерской и режиссерской гильдий.
Финишный спурт «Грешников» — во многом просто ощущение, результат разного рода пиар-усилий: голливудских утечек, опросов и так далее (что тоже может влиять на результат, поскольку голосование закрылось только 5 марта). Но есть и сухая статистика: фильм Райана Куглера, например, победил на Actor Awards (новое название премии Актерской гильдии), а как мы ежегодно напоминаем, актеры — самая многочисленная фракция Академии.
Уже поставленный «Грешниками» оскаровский рекорд (16 номинаций) взялся, разумеется, не на пустом месте. В США это большой культурный феномен, взрослый авторский блокбастер, микс жанровых удовольствий, арт-амбиций и серьезных соображений на тему черной музыки и истории. «Оскар», несмотря на подвижки последних лет, еще очень долго будет чувствовать себя в долгу перед условно черным кинематографом, и «Грешники» — прекрасный повод списать его маленькую часть.
С другой стороны, лично Полу Томасу Андерсону академики тоже кое-что должны — уму непостижимо, как ведущий режиссер страны дожил до 55 лет без «Оскара» (Скорсезе, впрочем, ждал еще дольше). И «Битва за битвой» — тоже идеальный победитель: кино звездное и довольно народное (хотя в прокате, в отличие от «Грешников», выступило так себе, о чем тоже нельзя забывать), сделанное с колоссальным художественным вызовом. Вдобавок на актуальный мотив борьбы с полицейским государством.
Короче говоря, основные награды, очевидно, будут разделены между этими двумя картинами (обе прокатывала студия Warner Bros., уходящая натура), и вопрос только, в какой пропорции. В «Лучшем фильме» консервативно поставим на «Битву» — на это по-прежнему указывает слишком многое, — но если «Грешникам» в воскресенье по-настоящему попрет, возможно все.
Кто должен был бы получить
Он и должен
Оскаровский топ-лист — неровный, но интересный, может быть, сильнейший в этом не самом высококонкурентном десятилетии. «Марти Великолепный», «Сны поездов», две прекрасные картины на иностранных языках — «Секретный агент» и «Сентиментальная ценность». Тем не менее по замаху, по мысли, по концентрации таланта «Битва за битвой», конечно, фильм года, большая работа больших авторов.
Лучшая режиссура
Кто получит
Здесь дело как будто в шляпе: Андерсон выиграл персональную награду решительно везде, где был номинирован, и с четвертой попытки и за десятый фильм должен наконец получить «Лучшего режиссера». Куглеру придется подождать.
Кто должен был бы получить
Он и должен
Фрукт — яблоко, писатель — Пинчон, режиссер — Пол Томас Андерсон.
Лучший актер
Кто получит
Самая горячая категория. Шаламе, превосходно сработавший в «Марти», долго ходил в фаворитах — так долго, что всем, похоже, надоел. Он единственный не делал секрета из своей мечты получить «Оскар», выстроил на этом целую кампанию, а меж тем мало кому нравится, когда ему так настойчиво заглядывают в глаза. Так что в Англии на BAFTA Тимоти обошел малоизвестный Арамайо, а в Америке все вдруг вспомнили, как хорошо сыграл двойную роль Джордан, и дали ему премию Гильдии актеров. В последний момент за Джордана еще проголосовали обиженные балетоманы, так что более вероятным победителем выглядит в данную секунду именно он. Есть еще номинальный крохотный шанс у Вагнера Моуры, за которого будет болеть целая Бразилия и который перехватил у Джордана (но не у Шаламе) «Золотой глобус».
Кто должен был бы получить
Хоук, один из ведущих актеров своего поколения, давно наиграл на «Оскар» и в более спокойный год запросто мог бы получить его за эту замечательную роль — саркастичного низкорослого поэта-песенника в разговорной драме Ричарда Линклейтера.
Лучшая актриса
Кто получит
Это единственная актерская категория вообще без конкуренции: Бакли с самого начала была обречена на «Оскар». В роли оплакивающей сына жены Шекспира есть все, что любит Академия, и ирландка очевидно выложилась на 146 процентов. Под конец она в духе Шаламе попыталась выстрелить себе в ногу фильмом «Невеста!» и сообщением об ультиматуме будущему мужу («Или я, или коты»), но, кажется, промахнулась. Хотя кто-то, наверное, все же выбрал котов.
Кто должен был бы получить
Австралийская артистка сыграла другое лицо страдающего материнства — может быть, менее величественное и не столь связанное с могучими силами природы, но более сложное, спорное, яростное и, чего уж, смешное.
Лучший актер второго плана
Кто получит
SAG и BAFTA указывают на то, что победит Шон Пенн со своим трагикомическим полковником Локджоу. Выиграв, он присоединится к крошечному клубу трижды оскароносных актеров и, если наконец придет на церемонию (прошлые он проигнорировал), наверняка произнесет взрывную политическую речь. Он считается фаворитом. Но все ли решено? Во-первых, волна «Грешников» вполне может подхватить Делроя Линдо, сыгравшего колоритную роль. А во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов Стеллана Скарсгарда (пока взявшего только «Золотой глобус»). Он, безусловно, пользуется уважением и недополучил за свою карьеру призов, а роль морально несовершенного режиссера — то, что академикам хорошо понятно.
Кто должен был бы получить
Он и должен
Это выдающаяся роль, причем, конечно, главная, а не второго плана. К тому же ироничный и трогательный Скарсгард, если ему повезет, гарантированно будет украшением церемонии.
Лучшая актриса второго плана
Кто получит
Здесь все совсем запутанно. От главных фильмов соревнуются Тияна Тейлор («Битва за битвой») и Вунми Мосаку («Грешники»). Тейлор получила «Золотой глобус», но его вручают не пойми кто. Мосаку получила премию BAFTA, однако она англичанка, а англичане, как и все, любят своих. Тейлор оставляет яркое впечатление, но можно ли назвать это выдающейся актерской игрой — вопрос, и она довольно быстро исчезает из фильма. У Мосаку роль более основательная. Однако еще есть Эми Мэдиган, она же тетушка Глэдис, у которой целый шкаф наград от разнообразных критических ассоциаций и, что куда важнее, премия SAG. Главный вопрос в том, достаточно ли академиков посмотрело и полюбило фильм «Орудия». Не факт. Мэдиган — фаворитка, но поставим на Мосаку.
Кто должен был бы получить
Первая номинация Фаннинг — и более чем заслуженная. В «Ценности» она настоящий луч света среди озабоченных скандинавов с их семейными травмами.
Лучший оригинальный сценарий
Кто получит
В сценарных категориях «Битва» и «Грешники» разведены, так что оба могут спокойно побеждать, как уже произошло на премиях BAFTA и Гильдии сценаристов. Здесь из примечательного среди обычных подозреваемых — каннский победитель Джафар Панахи.
Кто должен был бы получить
Смешной, дерзкий и изобретательный сценарий, который создает хаос и успешно ему сопротивляется.
Лучший адаптированный сценарий
Кто получит
Если как режиссер Андерсон номинируется в четвертый раз, то как сценарист — аж в шестой. Означает ли это, что он пишет лучше, чем снимает?
Кто должен был бы получить
Он и должен
Будет ли Пинчон смотреть церемонию? От его романа, так или иначе, остались рожки да ножки.
Лучший международный фильм
Кто получит
Фавориты, несомненно, «Сентиментальная ценность» и «Секретный агент», попавшие в общий топ лучших фильмов. У «Ценности» на этом «Оскаре» целых девять номинаций, у «Агента» — четыре. У «Агента» есть «Золотой глобус», у «Ценности» — премия BAFTA в точно такой же пятерке (куда еще входят многозначительный «Сират», Панахи про встречу с палачом и «Голос Хинд Раджаб» про Газу). В Америке бразильский фильм как будто имеет больше шансов, но отрыв «Ценности» выглядит слишком значительным.
Кто должен был бы получить
Будет обидно (а к этому все идет), если «Агент» уйдет ни с чем. Это чрезвычайно талантливое и нетривиальное кино о том, как антидемократический режим разъедает общество, что называется, на местах.
Лучший полнометражный анимационный фильм
Кто получит
Нетфликсовский мегахит про кей-поп-певиц, которые охотятся на демонов, выиграл все, что мог, и, в частности, выбил десять из десяти на анимационной премии «Энни». На церемонии BAFTA охотницы не могли соревноваться из-за правил, но даже там спели.
Кто должен был бы получить
У лиса и крольчихи шансов не так много, остается утешаться своими миллиардами.
Лучший полнометражный документальный фильм
Кто получит
Здесь ситуация неочевидная: на разных премиях побеждали разные фильмы (часть из них на «Оскаре» вовсе не представлена). Например, Британская академия выбрала Mr. Nobody Against Putin Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна — видеодневник школьного учителя из Челябинской области. Фаворитом, впрочем, считается «Соседка» про белую женщину, застрелившую на собственном крыльце чернокожую соседку. Фильм задел в Америке общественный нерв и пользовался там огромным успехом на Netflix.
Кто должен был бы получить
Он и должен
Зрелище и правда впечатляющее: фильм составлен почти исключительно из полицейских записей без каких-либо комментариев, и те действительно оказываются не нужны.
Лучшая операторская работа
Кто получит
Здесь, понятно, тоже битва «Битвы» и «Грешников». Преимущество имеет Бауман, новый любимец Андерсона после его расставания с Робертом Элсвитом. Майкла уже премировали BAFTA и разные операторские организации. Да и многие эпизоды картины — взять хоть погоню в финале — просто кричат об операторской виртуозности. С другой стороны, победа Отем Дюральд Аркапоу, размашисто снявшей «Грешников», тоже сенсацией не станет. Она, к слову, первая цветная женщина в этой номинации.
Кто должен был бы получить
Все конкуренты хороши, но хочется лишний раз напомнить про «Марти», снятого без преувеличения великим Хонджи примерно в той же лихорадочной манере, что и «Неограненные алмазы».
Лучшая песня
Кто получит
«Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»)
Тут все понятно. Для следящих за оскаровской карьерой Дайан Уоррен: да, ее номинировали в 17-й раз; да, она снова проиграет. Ее песня (называется «Батюшки»), что характерно, из документального фильма, посвященного ей самой.
Кто должен был бы получить
«Train Dreams»
Закрывающая одноименный фильм баллада написана Ником Кейвом и Брайсом Десснером из The National. Мир, в котором эта песня победила бы «Golden», был бы чуточку лучше нашего.
Лучшая музыка к фильму
Кто получит
Модный швед Горанссон, уже получивший «Оскар» за «Черную Пантеру» и «Оппенгеймера», уверенно идет к третьей награде — вслед за «Грэмми», «Глобусом», премией BAFTA и так далее и так далее.
Кто должен был бы получить
Гринвуд сочинил один из лучших своих саундтреков, абсолютно узнаваемый, но все равно полный сюрпризов.
Лучший дизайн костюма
Кто получит
Костюмы, грим и художественную постановку заберут, очевидно, коллеги дель Торо, одевавшие Миа Гот и раздевавшие Джейкоба Элорди.
Кто должен был бы получить
Она и должна
Интересно, что в шорт-лист попали набедренные повязки из «Аватара».
Лучшие визуальные эффекты
Кто получит
Первые два «Аватара» победили, победит и этот, и следующие два.
Кто должен был бы получить
Он и должен
Джеймс Кэмерон, мы тебя видим.
Лучший кастинг
Кто получит
Новая оскаровская категория, обреченная затеряться среди «а также», но по случаю премьеры привлекающая внимание. Здесь опять, вероятно, «Грешники» против «Битвы». И закрадывается предательская мысль, что, для того чтобы нанять ДиКаприо и Шона Пенна, много ума не надо.
Кто должен был бы получить
В «Марти» множество нетривиальных и прекрасно сработавших кастинговых решений — от телеведущего О’Лири в одной из главных ролей до эффектного выхода (и ухода) режиссера Абеля Феррары.