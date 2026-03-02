«Оскар-2026»: выбор Станислава Зельвенского

Кинопоиск
Накануне вручения «Оскаров» Станислав Зельвенский традиционно представляет прогноз по большинству номинаций и делится собственными предпочтениями.

Станислав Зельвенский

@zelvensky

Критик Кинопоиска

Лучший фильм

Кто получит

«Битва за битвой»

Иногда приходится признать, что в Киноакадемии знают толк в законах драмы. Исход нынешней оскаровской гонки долгое время казался в основном предрешенным, а значит, скучным. Между тем скучная и справедливая раздача наград, даже самых престижных, не нужна никому, кроме самих лауреатов, их агентов и ближайших родственников. Даже Брэд Питт в F1, прежде чем победить, заставляет нас поволноваться.

Таким образом, на «Оскаре» откуда ни возьмись образовалась интрига — одна большая и несколько примыкающих. «Грешники» за последние недели как будто потеснили главного фаворита: фильм «Битва за битвой» еще осенью был объявлен шедевром и будущим победителем и с тех пор собрал почти все награды, которые считаются предвестниками «Оскара», в том числе премию BAFTA и призы продюсерской и режиссерской гильдий.

Финишный спурт «Грешников» — во многом просто ощущение, результат разного рода пиар-усилий: голливудских утечек, опросов и так далее (что тоже может влиять на результат, поскольку голосование закрылось только 5 марта). Но есть и сухая статистика: фильм Райана Куглера, например, победил на Actor Awards (новое название премии Актерской гильдии), а как мы ежегодно напоминаем, актеры — самая многочисленная фракция Академии.

Уже поставленный «Грешниками» оскаровский рекорд (16 номинаций) взялся, разумеется, не на пустом месте. В США это большой культурный феномен, взрослый авторский блокбастер, микс жанровых удовольствий, арт-амбиций и серьезных соображений на тему черной музыки и истории. «Оскар», несмотря на подвижки последних лет, еще очень долго будет чувствовать себя в долгу перед условно черным кинематографом, и «Грешники» — прекрасный повод списать его маленькую часть.

С другой стороны, лично Полу Томасу Андерсону академики тоже кое-что должны — уму непостижимо, как ведущий режиссер страны дожил до 55 лет без «Оскара» (Скорсезе, впрочем, ждал еще дольше). И «Битва за битвой» — тоже идеальный победитель: кино звездное и довольно народное (хотя в прокате, в отличие от «Грешников», выступило так себе, о чем тоже нельзя забывать), сделанное с колоссальным художественным вызовом. Вдобавок на актуальный мотив борьбы с полицейским государством.

Короче говоря, основные награды, очевидно, будут разделены между этими двумя картинами (обе прокатывала студия Warner Bros., уходящая натура), и вопрос только, в какой пропорции. В «Лучшем фильме» консервативно поставим на «Битву» — на это по-прежнему указывает слишком многое, — но если «Грешникам» в воскресенье по-настоящему попрет, возможно все.

Кто должен был бы получить

Он и должен

Оскаровский топ-лист — неровный, но интересный, может быть, сильнейший в этом не самом высококонкурентном десятилетии. «Марти Великолепный», «Сны поездов», две прекрасные картины на иностранных языках — «Секретный агент» и «Сентиментальная ценность». Тем не менее по замаху, по мысли, по концентрации таланта «Битва за битвой», конечно, фильм года, большая работа больших авторов.

Лучшая режиссура

Кто получит

Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Здесь дело как будто в шляпе: Андерсон выиграл персональную награду решительно везде, где был номинирован, и с четвертой попытки и за десятый фильм должен наконец получить «Лучшего режиссера». Куглеру придется подождать.

Кто должен был бы получить

Он и должен

Фрукт — яблоко, писатель — Пинчон, режиссер — Пол Томас Андерсон.

Лучший актер

Кто получит

Майкл Б. Джордан («Грешники»)

Самая горячая категория. Шаламе, превосходно сработавший в «Марти», долго ходил в фаворитах — так долго, что всем, похоже, надоел. Он единственный не делал секрета из своей мечты получить «Оскар», выстроил на этом целую кампанию, а меж тем мало кому нравится, когда ему так настойчиво заглядывают в глаза. Так что в Англии на BAFTA Тимоти обошел малоизвестный Арамайо, а в Америке все вдруг вспомнили, как хорошо сыграл двойную роль Джордан, и дали ему премию Гильдии актеров. В последний момент за Джордана еще проголосовали обиженные балетоманы, так что более вероятным победителем выглядит в данную секунду именно он. Есть еще номинальный крохотный шанс у Вагнера Моуры, за которого будет болеть целая Бразилия и который перехватил у Джордана (но не у Шаламе) «Золотой глобус».

Кто должен был бы получить

Итан Хоук («Голубая луна»)

Хоук, один из ведущих актеров своего поколения, давно наиграл на «Оскар» и в более спокойный год запросто мог бы получить его за эту замечательную роль — саркастичного низкорослого поэта-песенника в разговорной драме Ричарда Линклейтера.

Лучшая актриса

Кто получит

Джесси Бакли («Хамнет»)

Это единственная актерская категория вообще без конкуренции: Бакли с самого начала была обречена на «Оскар». В роли оплакивающей сына жены Шекспира есть все, что любит Академия, и ирландка очевидно выложилась на 146 процентов. Под конец она в духе Шаламе попыталась выстрелить себе в ногу фильмом «Невеста!» и сообщением об ультиматуме будущему мужу («Или я, или коты»), но, кажется, промахнулась. Хотя кто-то, наверное, все же выбрал котов.

Кто должен был бы получить

Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)

Австралийская артистка сыграла другое лицо страдающего материнства — может быть, менее величественное и не столь связанное с могучими силами природы, но более сложное, спорное, яростное и, чего уж, смешное.

Лучший актер второго плана

Кто получит

Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

SAG и BAFTA указывают на то, что победит Шон Пенн со своим трагикомическим полковником Локджоу. Выиграв, он присоединится к крошечному клубу трижды оскароносных актеров и, если наконец придет на церемонию (прошлые он проигнорировал), наверняка произнесет взрывную политическую речь. Он считается фаворитом. Но все ли решено? Во-первых, волна «Грешников» вполне может подхватить Делроя Линдо, сыгравшего колоритную роль. А во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов Стеллана Скарсгарда (пока взявшего только «Золотой глобус»). Он, безусловно, пользуется уважением и недополучил за свою карьеру призов, а роль морально несовершенного режиссера — то, что академикам хорошо понятно.

Кто должен был бы получить

Он и должен

Это выдающаяся роль, причем, конечно, главная, а не второго плана. К тому же ироничный и трогательный Скарсгард, если ему повезет, гарантированно будет украшением церемонии.

Лучшая актриса второго плана

Кто получит

Вунми Мосаку («Грешники»)

Здесь все совсем запутанно. От главных фильмов соревнуются Тияна Тейлор («Битва за битвой») и Вунми Мосаку («Грешники»). Тейлор получила «Золотой глобус», но его вручают не пойми кто. Мосаку получила премию BAFTA, однако она англичанка, а англичане, как и все, любят своих. Тейлор оставляет яркое впечатление, но можно ли назвать это выдающейся актерской игрой — вопрос, и она довольно быстро исчезает из фильма. У Мосаку роль более основательная. Однако еще есть Эми Мэдиган, она же тетушка Глэдис, у которой целый шкаф наград от разнообразных критических ассоциаций и, что куда важнее, премия SAG. Главный вопрос в том, достаточно ли академиков посмотрело и полюбило фильм «Орудия». Не факт. Мэдиган — фаворитка, но поставим на Мосаку.

Кто должен был бы получить

Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)

Первая номинация Фаннинг — и более чем заслуженная. В «Ценности» она настоящий луч света среди озабоченных скандинавов с их семейными травмами.

Лучший оригинальный сценарий

Кто получит

Райан Куглер («Грешники»)

В сценарных категориях «Битва» и «Грешники» разведены, так что оба могут спокойно побеждать, как уже произошло на премиях BAFTA и Гильдии сценаристов. Здесь из примечательного среди обычных подозреваемых — каннский победитель Джафар Панахи.

Кто должен был бы получить

Рональд Бронштейн и Джош Сэфди («Марти Великолепный»)

Смешной, дерзкий и изобретательный сценарий, который создает хаос и успешно ему сопротивляется.

Лучший адаптированный сценарий

Кто получит

Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Если как режиссер Андерсон номинируется в четвертый раз, то как сценарист — аж в шестой. Означает ли это, что он пишет лучше, чем снимает?

Кто должен был бы получить

Он и должен

Будет ли Пинчон смотреть церемонию? От его романа, так или иначе, остались рожки да ножки.

Лучший международный фильм

Кто получит

«Сентиментальная ценность»

Фавориты, несомненно, «Сентиментальная ценность» и «Секретный агент», попавшие в общий топ лучших фильмов. У «Ценности» на этом «Оскаре» целых девять номинаций, у «Агента» — четыре. У «Агента» есть «Золотой глобус», у «Ценности» — премия BAFTA в точно такой же пятерке (куда еще входят многозначительный «Сират», Панахи про встречу с палачом и «Голос Хинд Раджаб» про Газу). В Америке бразильский фильм как будто имеет больше шансов, но отрыв «Ценности» выглядит слишком значительным.

Кто должен был бы получить

«Секретный агент»

Будет обидно (а к этому все идет), если «Агент» уйдет ни с чем. Это чрезвычайно талантливое и нетривиальное кино о том, как антидемократический режим разъедает общество, что называется, на местах.

Лучший полнометражный анимационный фильм

Кто получит

«Кей-поп-охотницы на демонов»

Нетфликсовский мегахит про кей-поп-певиц, которые охотятся на демонов, выиграл все, что мог, и, в частности, выбил десять из десяти на анимационной премии «Энни». На церемонии BAFTA охотницы не могли соревноваться из-за правил, но даже там спели.

Кто должен был бы получить

«Зверополис 2»

У лиса и крольчихи шансов не так много, остается утешаться своими миллиардами.

Лучший полнометражный документальный фильм

Кто получит

«Идеальная соседка»

Здесь ситуация неочевидная: на разных премиях побеждали разные фильмы (часть из них на «Оскаре» вовсе не представлена). Например, Британская академия выбрала Mr. Nobody Against Putin Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна — видеодневник школьного учителя из Челябинской области. Фаворитом, впрочем, считается «Соседка» про белую женщину, застрелившую на собственном крыльце чернокожую соседку. Фильм задел в Америке общественный нерв и пользовался там огромным успехом на Netflix.

Кто должен был бы получить

Он и должен

Зрелище и правда впечатляющее: фильм составлен почти исключительно из полицейских записей без каких-либо комментариев, и те действительно оказываются не нужны.

Лучшая операторская работа

Кто получит

Майкл Бауман («Битва за битвой»)

Здесь, понятно, тоже битва «Битвы» и «Грешников». Преимущество имеет Бауман, новый любимец Андерсона после его расставания с Робертом Элсвитом. Майкла уже премировали BAFTA и разные операторские организации. Да и многие эпизоды картины — взять хоть погоню в финале — просто кричат об операторской виртуозности. С другой стороны, победа Отем Дюральд Аркапоу, размашисто снявшей «Грешников», тоже сенсацией не станет. Она, к слову, первая цветная женщина в этой номинации.

Кто должен был бы получить

Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)

Все конкуренты хороши, но хочется лишний раз напомнить про «Марти», снятого без преувеличения великим Хонджи примерно в той же лихорадочной манере, что и «Неограненные алмазы».

Лучшая песня

Кто получит

«Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»)

Тут все понятно. Для следящих за оскаровской карьерой Дайан Уоррен: да, ее номинировали в 17-й раз; да, она снова проиграет. Ее песня (называется «Батюшки»), что характерно, из документального фильма, посвященного ей самой.

Кто должен был бы получить

«Train Dreams»

Закрывающая одноименный фильм баллада написана Ником Кейвом и Брайсом Десснером из The National. Мир, в котором эта песня победила бы «Golden», был бы чуточку лучше нашего.

Лучшая музыка к фильму

Кто получит

Людвиг Горанссон («Грешники»)

Модный швед Горанссон, уже получивший «Оскар» за «Черную Пантеру» и «Оппенгеймера», уверенно идет к третьей награде — вслед за «Грэмми», «Глобусом», премией BAFTA и так далее и так далее.

Кто должен был бы получить

Джонни Гринвуд («Битва за битвой»)

Гринвуд сочинил один из лучших своих саундтреков, абсолютно узнаваемый, но все равно полный сюрпризов.

Лучший дизайн костюма

Кто получит

Кейт Хоули («Франкенштейн»)

Костюмы, грим и художественную постановку заберут, очевидно, коллеги дель Торо, одевавшие Миа Гот и раздевавшие Джейкоба Элорди.

Кто должен был бы получить

Она и должна

Интересно, что в шорт-лист попали набедренные повязки из «Аватара».

Лучшие визуальные эффекты

Кто получит

«Аватар: Пламя и пепел»

Первые два «Аватара» победили, победит и этот, и следующие два.

Кто должен был бы получить

Он и должен

Джеймс Кэмерон, мы тебя видим.

Лучший кастинг

Кто получит

Франсин Майслер («Грешники»)

Новая оскаровская категория, обреченная затеряться среди «а также», но по случаю премьеры привлекающая внимание. Здесь опять, вероятно, «Грешники» против «Битвы». И закрадывается предательская мысль, что, для того чтобы нанять ДиКаприо и Шона Пенна, много ума не надо.

Кто должен был бы получить

Дженнифер Вендитти («Марти Великолепный»)

В «Марти» множество нетривиальных и прекрасно сработавших кастинговых решений — от телеведущего О’Лири в одной из главных ролей до эффектного выхода (и ухода) режиссера Абеля Феррары.

