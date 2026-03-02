«Оскар-2026»: выбор Станислава Зельвенского

Самая горячая категория. Шаламе, превосходно сработавший в «Марти», долго ходил в фаворитах — так долго, что всем, похоже, надоел. Он единственный не делал секрета из своей мечты получить «Оскар», выстроил на этом целую кампанию, а меж тем мало кому нравится, когда ему так настойчиво заглядывают в глаза. Так что в Англии на BAFTA Тимоти обошел малоизвестный Арамайо, а в Америке все вдруг вспомнили, как хорошо сыграл двойную роль Джордан, и дали ему премию Гильдии актеров. В последний момент за Джордана еще проголосовали обиженные балетоманы, так что более вероятным победителем выглядит в данную секунду именно он. Есть еще номинальный крохотный шанс у Вагнера Моуры, за которого будет болеть целая Бразилия и который перехватил у Джордана (но не у Шаламе) «Золотой глобус».