Анна Николаевна и другие андроиды отвечают на вопросы Алисы AI

Первая премьера 2026 года — третий сезон «Проекта „Анна Николаевна“», комедийного процедурала о полицейских буднях идеального во всех отношениях андроида Анны Королькевич. Правда, на этот раз компанию ей составит не менее навороченная Анастасия Александровна — робот, которым подменили жену Пожарского. Вдохновившись технооптимизмом сериала, Кинопоиск обратился к еще одному искусственному интеллекту — Алисе AI. Объяснив генеративной модели Яндекса концепцию шоу, мы попросили ее задать вопросы режиссеру Сергею Дьячковскому и ключевым актерам франшизы — Зое Бербер, Антону Филипенко и Марусе Климовой.
Сергей Дьячковский
режиссер
— Если бы у вас был неограниченный бюджет, что бы вы добавили в проект?
— Третий сезон оставил бы без изменений, а вот на четвертом бы уже разгулялся. Тем более что мы начали в свободном режиме набрасывать идеи продолжения. По ощущениям неограниченный бюджет будет очень кстати.
— Как вы думаете, почему истории о роботах и ИИ так популярны сейчас?
— Ну, хотя бы потому, что это актуально. ИИ начал нас окружать. Будущее наступает, и мы это видим. Во-вторых, кино про роботов — всегда истории про душу, любовь и человечность. А этими материями люди всегда интересовались и будут интересоваться.
— Есть ли у вас идеи для спин-оффов или кроссоверов с другими проектами Кинопоиска?
— Будет классно ввести наших героев в киновселенную Bubble Studios и Плюс Студии. Кстати, наш Пожарский — что-то среднее между майором Громом и Глебом Жегловым. Отличный был бы дуэт с Тихоном. А еще, мне кажется, Анна Николаевна могла бы встроиться во вселенную «Последнего министра», такую же абсурдную и такую нам знакомую.
Зоя Бербер
актриса
— Как вы относитесь к развитию технологий и искусственного интеллекта в реальной жизни?
— Новые технологии — это здорово! Единственная просьба к искусственному интеллекту — не мешать человечеству развивать свою креативность и не гасить человеческую мотивацию. Все-таки это очень тонкие материи. Если будем всю работу, даже мыслительную, отдавать ИИ, то люди начнут деградировать.
— Какие фильмы/сериалы про роботов вам нравятся?
— «Двухсотлетний человек». Это замечательное кино с гениальным Робином Уильямсом. Обязательно посмотрите.
— Какой совет вы бы дали будущим актерам, которые захотят сыграть робота?
— Пусть делают что хотят. Главное, чтобы это шло от них, а не от кого-то другого.
— Один из главных вопросов, которыми задается сериал, — что делает человека человеком? А вы как думаете?
— Чувства, которые мы позволяем себе проживать.
Антон Филипенко
актер
— Как вы относитесь к развитию технологий и искусственного интеллекта в реальной жизни?
— Положительно, но мне искусственный интеллект пока не кажется по-настоящему умным. Хочется пойти дальше и, например, с той же Алисой поговорить по душам. Как в фильме «Она». Такое развитие событий мне интересно.
— Какие фильмы/сериалы про роботов вам нравятся?
— Из недавно вышедших — «Компаньон». Он вроде бы тяготеет к кино категории Б, но при этом там все здорово играют, да и много неожиданных поворотов. Рекомендую, в общем. Из классики — «Искусственный разум» Стивена Спилберга. У Джуда Лоу там крутая роль. Ну, и «Из машины» — очень стильная картина.
— Что делает человека человеком?
— Тут все просто. Главное качество — витальность. Нужно жить эту жизнь как в последний раз: всё впитывать, всем интересоваться, совершать ошибки, быть честным перед собой.
Маруся Климова
актриса
— Как вы относитесь к развитию технологий и искусственного интеллекта в реальной жизни?
— Я в страхе и восхищении! Все очень стремительно развивается. Столько процессов выполняется ИИ! А ролики? Уже ведь почти не отличить от настоящих. Раньше хотя бы десять пальцев было только у людей, а сейчас эти ИИ как живые, в мельчайших деталях. А сколько процессов завязано на телефонах? Расписание, такси, деньги, контакты.. Даже машину не завести.
С другой стороны, я очень рада, что нейросети позволяют очень комплексно и быстро получать массивы информации, обрабатывать их для работы. В мое время нужно было отправиться в единственную на всю Россию библиотеку имени Ленина из моего родного Хабаровска, чтобы найти необходимые материалы.
— Какие фильмы/сериалы про роботов вам нравятся?
— Вторая часть «Терминатора». И еще «Мир Дикого Запада» — шикарный проект. «Любовь. Смерть. Роботы», «Воспитанные волками», очень круто раскрывается эта тема в четвертом сезоне сериала «Основание». А еще понравился Fallout. Очень интересно смотреть, как люди могут жить в постапокалипсисе. Особенно когда кажется, что мы к нему близки.
— Какой совет вы бы дали будущим актерам, которые захотят сыграть робота?
— Быть насмотренным и захотеть сказать зрителю что-то новое.
— Один из главных вопросов, которыми задается сериал, — что делает человека человеком? А вы как думаете?
— Отсутствие скрипта. Опираясь на свой опыт, мы можем делать выбор. И в этом выборе наша главная сила.
Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)