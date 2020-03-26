Анна Николаевна и другие андроиды отвечают на вопросы Алисы AI

— Какой совет вы бы дали будущим актерам, которые захотят сыграть робота?

— Пусть делают что хотят. Главное, чтобы это шло от них, а не от кого-то другого.

— Один из главных вопросов, которыми задается сериал, — что делает человека человеком? А вы как думаете?