Внимание: андроид в городе! Анна Николаевна исследует центр Москвы

Срочно! Всем постам! В детском ГУМе пропала маленькая девочка! Но обо всем по порядку… Как-то мы с внучкой Галузо — той, что рисует успокоительные акварельки — отправились в детский ГУМ. Сначала все было хорошо, ели мороженое, фотографировались, а потом я и заметить не успела, как пропал ребенок! Мой внутренний ребенок! Оказывается, он у меня есть. Выяснилось это, когда меня обнаружили в детском домике разливающей чай по чашечкам для плюшевого мишки и его друга — тряпичного зайки. Я забыла о делах, много смеялась и почему-то очень хотела шоколада с какао. Мой разработчик Назимов назвал бы это сбоем системы, а Галузо назвал это «детством» и напоил меня и внучку горячим шоколадом. Мне нельзя в него впадать — работа такая. Но, если честно, я в детство периодически возвращаюсь. Все-таки мишка и зайка сами себя не накормят.