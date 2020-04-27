Внимание: андроид в городе! Анна Николаевна исследует центр Москвы

Этой осенью «Проект „Анна Николаевна“» снова стал самым популярным российским сериалом на Кинопоиске. Во втором сезоне компания простодушных провинциальных полицейских во главе с полковником Галузо (Сергей Гармаш) и очень человечным роботом в униформе Анной Николаевной Королькевич (Зоя Бербер) переехала в Москву и взялась за дела федерального значения. После его завершения мы решили немного расширить вселенную Анны Николаевны и попросили ее в течение недели фиксировать ощущения от города. В результате получился небольшой путеводитель-фанфик, позволяющий прогуляться по безлюдной Москве.
Понедельник, 14:00
Салон Bentley
Женщины, которые говорят, что не ревнуют своих мужей к машинам (не к андроидам), просто не бывали в автомобильных салонах. По долгу службы мы оказались именно там, и, конечно, мальчики — такие мальчики! Пожарский с полчаса стоял неподвижно около одной красотки (и это не я), глядел в фары, словно пытался понять ее душу. Но этот ксенон остался холодным. Мокрый робко покраснел, как на первом свидании. А когда продавец предложил ему сесть за руль, он и вовсе побежал курить на улицу. Это немного странно, но даже я, прогуливаясь по салону, на мгновенье почувствовала легкую конкуренцию, а ведь я идеальная женщина и идеальная машина одновременно.
Вторник, 19:45
ГУМ
Мы вместе с Мокрым проводим социальный эксперимент в храме шопинга, где половозрелые москвичи тратят баснословные деньги, чтобы приобрести одежду для повседневной жизни. Мокрому нужна сумка для любимой тещи, а мне нужна правда: почему обычные вещи могут стоить, как пять зарплат Мокрого? Ответ прост: люди ходят в ГУМ не за покупками, а за селфи! Тут очень красиво. Но самые ценные фотографии — с ценниками. Например, чтобы собрать лук на полмиллиона рублей в родном городе, Мокрому потребуется взять ипотеку на пять лет и заказать всю эту одежду в интернете, а здесь — всего пара минут. Москва меняет людей! В итоге мы сделали кучу фотографий, Мокрый подарил теще модных селфи на сумму в три миллиона, а сумку мы купили в ближайшем переходе.
Среда, 10:00
Детский ГУМ
Срочно! Всем постам! В детском ГУМе пропала маленькая девочка! Но обо всем по порядку… Как-то мы с внучкой Галузо — той, что рисует успокоительные акварельки — отправились в детский ГУМ. Сначала все было хорошо, ели мороженое, фотографировались, а потом я и заметить не успела, как пропал ребенок! Мой внутренний ребенок! Оказывается, он у меня есть. Выяснилось это, когда меня обнаружили в детском домике разливающей чай по чашечкам для плюшевого мишки и его друга — тряпичного зайки. Я забыла о делах, много смеялась и почему-то очень хотела шоколада с какао. Мой разработчик Назимов назвал бы это сбоем системы, а Галузо назвал это «детством» и напоил меня и внучку горячим шоколадом. Мне нельзя в него впадать — работа такая. Но, если честно, я в детство периодически возвращаюсь. Все-таки мишка и зайка сами себя не накормят.
Четверг, 20:00
Большой театр
«Кто в Большом не бывал, тот Москвы не видал», — сказал нам Виктор Сергеевич Галузо и вручил билеты на балет вместо обещанной квартальной премии. Ребята остались равнодушными, а я обрадовалось. Ведь театр — это место, где просыпаются чувства, и мне, как андроиду, надо за ними ходить минимум раз в год. Плакать не входит в мои должностные обязанности, хотя сердцу не прикажешь, даже если оно сделано из композитных материалов высокой прочности. Весь четвертый акт я проплакала под тихий, местами мелодичный храп Пожарского. Что сказать, у мужчин свои защитные механизмы! А я простой русский андроид, который оказался беззащитным перед великим русским искусством.
Пятница, 19:00
Метро
Однажды Ляпин как сквозь землю провалился. В буквальном смысле — поехал в метро и пропал. Несмотря на заклятия Пожарского, я решила объехать все станции метрополитена в час пик. Поначалу было немного не по себе: толпа людей монотонно спускается вниз по длинному эскалатору — прямо «Мир Дикого Запада» какой-то. Бр-р-р-р-р-р-р… Но все тревожные алгоритмы пропадают внизу, когда оказываешься посреди необычайной красоты. У каждой станции свой характер, своя история. В очередной раз снимаю фуражку перед Homo sapiens: все-таки человек прекрасен и велик, раз смог создать такую красоту. Моя любимая станция — «Комсомольская»! Там я и нашла Ляпина, который битый час слушал уличных музыкантов. Да! Они там есть!
Суббота, 12:00
Красная площадь
У Виктора Сергеевича Галузо есть мечта детства — увидеть Ленина, поэтому мы отправились на Красную площадь вместе. Она полна парадоксов — например, Кремль выглядит очень мило, словно создан для того, чтобы не отпугивать гостей, а привлекать. Наверное, поэтому Москву так часто осаживали. Странно, но в центре современного мегаполиса лежит каменное покрытие прошлого века, оно же брусчатка. Это меня немного застопорило, но коллапс пояснил Виктор Сергеевич: это лежачий памятник архитектуры, Анют, говорит. Мы постояли около Мавзолея, Виктор Сергеевич перекрестился (удивительно, но я тоже). Место сильное, здесь даже моими микрочипами чувствуется все величие и масштаб страны. Наверное, поэтому сама не заметила, как в сувенирной лавке купила кокошник. Внутрь Мавзолея пойти не решились. «Аня, мечта должна оставаться мечтой!» — подытожил Виктор Сергеевич и позвал на борщ с пампушками.
Воскресенье, 18:00
ТЦ «Охотный ряд»
Снова скачем в мир шопинга! Работа в органах дается женщине непросто, и даже женщина-андроид может перегореть. По совету мамы Пожарского каждый месяц я устраиваю импульсивный поход по магазинам с целью психологической разрядки посредством необязательных трат и покупок. По долгу службы (на самом деле нет, как потом выяснил Андрей) мы оказались в ТЦ «Охотный ряд» (или «Охотке»), и произошло маленькое чудо. После шести часов блуждания и бесконечных примерок Андрей тоже решился на покупку — мы подобрали ему пять пар носков. И одна из них — с веселым авокадо! Небольшой улов по столичным меркам, но с чего-то же надо начинать. Поэтому если вдруг вы почувствовали острую нехватку дофамина и не испытываете острого дефицита денежных средств, то добро пожаловать в Москву!
Тексты: Сергей Пекин
Фотограф: Александр Ануфриев
Продюсер: Ольга Чуковская
Ассистенты фотографа: Саша Бреус и Никита Груздев
Художник по костюму: Елена Галяева
Художник по гриму: Анна Переседова