Бикович — водяной, Борисов управляет мозгом, а Петров может сыграть Лермонтова. Фильмы с питчинга Фонда кино

15 августа Фонд кино провел еще одну очную защиту фильмов. В этот раз про свои будущие проекты рассказывали компании — не-лидеры индустрии (про питчинг лидеров можно почитать тут). Какие-то фильмы уже были заявлены и просили дофинансирование у фонда, другие впервые участвовали в питчинге. Мы выбрали любопытные проекты среди 64 участников.

«100 000 ударов»

О чем: История уфимца Рустама Набиева, совершившего восхождение на Гималаи на руках. Из-за трагедии (в 2015 году, когда Рустам служил в армии, обрушилась крыша казармы) ему ампутировали ноги. Несмотря ни на что, Набиев покорял горные вершины на одних руках и стал популярным блогером. Взбирался на Эльбрус, Килиманджаро, Казбек. Фильм посвящен покорению горы Манаслу в Гималаях высотой в 8163 метра. Для этого Рустам совершил 100 000 ударов руками. В походе Рустама сопровождали друг-гид, на роль которого в фильм приглашен Иван Янковский, и альпинистка Даша. На главную роль рассматривались многие актеры, но никто, по словам создателей, не обладает харизмой Рустама. Поэтому в фильме он сыграет себя сам.

Кто делает: Студия Bazelevs и режиссер Дмитрий Хонин («Горыныч») намерены сделать захватывающий фильм, в котором найдется место юмору. Поэтому в качестве референсов называют «1+1» и «Эверест». Партнер фильма — Первый канал.

«Александр Невский. Юный князь»

О чем: Фильм о становления князя в его юные годы, с 5 до 14 лет. За это время ему придется пережить и поражения, и проверку славой, и прочие искушения. Благодаря этому он взрослеет и набирается мудрости, чтобы понять, в чем состоит княжеский долг.

Кто делает: Студия «Ленфильм» и режиссер Михаил Расходников («Шеф») намерены привлечь на роль юного князя Алексея Батанина. В фильме появятся Иван Охлобыстин и Тиль Швайгер, который в эпизоде сыграет тевтонского рыцаря. В помощь сценаристам привлекли доктора исторических наук, который помогал в адаптации древнерусских летописей. Неожиданные референсы — «Человек-амфибия», «Не болит голова у дятла», «Андрей Рублёв». Из 429,5 миллиона бюджета просят поддержку в 300 миллионов.

«Бабайка»

О чем: История по мотивам детских страхов. Девочка находит на чердаке своего дома следы чьих-то маленьких лапок. В ходе расследования выясняется, что это был бабайка. Но не простой, а изгой среди своих же, потому что он милый и добрый. Пушистику предстоит стать своим в мире людей. По словам создателей, «Бабайка» может стать «нашим ответом Лабубу» и спровоцировать моду на товары с милыми существами.

Кто делает: Певец и продюсер Сергей Жуков («Руки Вверх Production») и Илья Учитель («Летучий корабль») намерены пригласить на роли взрослых героев Тихона Жизневского, Вячеслава Чепурченко, Юлию Снигирь и Ирину Горбачёву.

«Бродский. Однажды и навсегда»

О чем: История о роковой любви поэта. О жизни в Петербурге Иосифа Бродского, Дмитрия Бобышева, Анатолия Наймана и Марианны Басмановой, любовь к которой будет стоить поэту здоровья. Молодые люди противостоят системе, но больше всего в этой борьбе пострадает Иосиф Бродский. Его упекут в психиатрическую лечебницу, а Марина, как ее все называли, будет его навещать. Правда, уже будучи в отношениях с Бобышевым. Фильм обещают завершить документальными кадрами о том, как сегодняшняя Марианна ходит в храм. В фильме также появятся и другие персонажи: Анна Ахматова, Евгений Евтушенко, Василий Аксёнов.

Кто делает: Студия АТВ и режиссер Анатолий Малкин, автор документальных проектов об Эрике Булатове и Алисе Фрейндлих. Интерес к проекту проявляет Первый канал. Актеры еще не утверждены, но одной из исполнительниц роли Марианны называют Марию Фомину, Константин Третьяков рассматривается на роль Евтушенко, а в образе Ахматовой может сняться Марина Одегова. На все стихи, написанные Бродским до переезда в США, придется получать права.

«Варвара-краса»

О чем: Переосмысление советской сказки Александра Роу, снятой по мотивам баллады Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-юде, о любви Варвары-красы к рыбацком сыну Андрею». Сюжет все тот же: царь Еремей дает обещание подводному владыке отдать самое дорогое, что у него есть. Но, когда приходит время платить должок, царь отправляет на дно морское не своего сына, а кузнеца Андрея. А тот покоряет сердце Варвары-красы и вообще меняет течение жизни в обоих царствах.

Кто делает: Продюсерский центр «Горад» и режиссер и сценарист Антон Ланшаков обещают снять фэнтезийный блокбастер бюджетом в 700 млн рублей. На роль кузнеца рассматривают Александра Петрова, в образе Варвары выступит запомнившаяся по сериалу «Красная Поляна» Рената Тимербаева. Милош Бикович сыграет водяного Ильменя, первого жениха в Болотном княжестве, Леонид Ярмольник — Берендея, Вита Корниенко — Эхо, Никита Полицеймако — царевича Елисея. Прокат назначен на зиму 2027 года.

«Винни Пух и все-все-все»

О чем: Проект-наследник трех советских мультиков, снятых, в свою очередь, по пересказу Борисом Заходером книги Алана Милна. Вместе с анимационными персонажами в новой истории появятся и живые актеры. По сюжету 12-летний Артём обнаруживает портал в Зачарованный лес, где знакомится с мишкой по имени Винни Пух и другими зверушками. Но рассказать об этом Артём никому не может — поднимут на смех за такие выдумки. Спустя 20 лет повзрослевший Артём вновь встречает Винни Пуха. Тот с остальным зверинцем застрял в нашем времени и не может вернуться домой. Артёму придется помогать, но так, чтобы его никто не принял за сумасшедшего.

Кто делает: Кинокомпания «Наше кино» намерена привлечь к съемкам режиссера Василия Ровенского («Новогодний шеф») и главного актера по «связям со сказочным миром» Виктора Хориняка («Последний богатырь»). В дримкасте заявлены Милош Бикович, Диана Пожарская, Софья Петрова. Озвучивать Винни Пуха согласен сын Евгения Леонова, Андрей.

«Лермонтов»

О чем: Не путать с фильмом Бакура Бакурадзе. Павел Лунгин осмысляет жизнь великого поэта, которому было даровано судьбой всего четыре года творчества, битва при Валерике, романы с множеством прекрасных женщин и любовь всего к одной — Екатерине Сушковой. Режиссер попытается проанализировать корни зависимости и презрения, которые питал Михаил Юрьевич к женскому полу. А еще понять, как так получилось, что на дуэли его убил лучший друг, и как на Лермонтова повлияла гибель Пушкина, о знакомстве с которым он мечтал. В фильме появится некий Черный человек как антипод Лермонтова или Рок, предвещающий судьбу.

Кто делает: «Мастерская Павла Лунгина» и продюсер Антон Малышев с компанией «Кинопрайм» хотят пригласить на роль Лермонтова Александра Петрова. На роль Сушковой рассматриваются Елизавета Базыкина и Софья Синицина, на роль бабушки поэта — Алиса Фрейндлих, на роль Мартынова — Максим Матвеев. Бюджет фильма — 600 млн рублей, из которых Фонд кино уже выделял 75 миллионов. Просят еще 225.

«Лосось на моем чердаке»

О чем: Герой-неудачник, работающий корпоративным юристом, находит виновника всех своих бед — собственный мозг, а конкретно редактор памяти. В роли управляющего мозгом, редактирующего воспоминания героя, может появиться Юра Борисов, а в роли запутавшегося в жизни героя с психологическими проблемами — Антон Васильев.

Кто делает: Режиссер Алёна Званцова («Небесный суд») говорит, что работает на поле Тима Бёртона. Создатели хотят максимально использовать практические эффекты и делать вручную все, что можно. Внешний вид героя-мозга, по словам Алёны, вдохновлен архитектурой. Продюсер и соавтор сценария Рафаел Минасбекян, в прошлом врач-психиатр, добавляет, что в фильме используют ИИ. Готовность сняться в проекте подтвердили Пётр Фёдоров (друг главного героя) и Ирина Горбачёва (жена главного героя). При бюджете в 180 млн рублей запрашивается 126 миллионов.

«Ночь перед Рождеством»

О чем: Экранизация повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая не ставилась в кино с 1961 года. Накануне Рождества кузнец Вакула попадает в переплет: красавица Оксана выйдет за него замуж, только если он достанет ей черевички, как у императрицы. Вдобавок в опасность попадет и его мать. Вакуле предстоит вступить в сговор с чертом, встретиться с императрицей и вернуться домой до рассвета.

Кто делает: Компанию «Фильм» и режиссера Антона Борматова («Пираты галактики Барракуда») поддержат телеканал РЕН ТВ, компания «НМГ Кинопрокат» и продюсерский центр Film Collection. Императрицу сыграет Анна Михалкова. На остальные роли пока дримкаст: на роль Вакулы — Кузьма Сапрыкин, Оксаны — Евгения Леонова, на роль черта — Иван Янковский, Молохи — Елена Панова.

«Щелкунчик»

О чем: По словам создателей, это экранизация известного балета Чайковского и сказки Гофмана. 1892 год. Великий композитор пишет самое светлое произведение, которому суждено стать рождественским хитом. Но именно в тот период Чайковский несчастлив и тяжело переживает смерть сестры. Юная балерина Саша готовится исполнить роль Маши, вместе с ней должен танцевать Франц, сын директрисы театра мадам Дроссельмейер. Но в театре происходит самая настоящая мышиная война, высокий мир искусства сталкивается с интригами. Герои должны своей любовью отстоять театр.

Кто делает: Киностудия «Слово», продюсер Пётр Ануров, прокатная компания ЦПШ и режиссер Феликс Умаров попытаются повторить успех «Пророк. История Александра Пушкина». Создатели обещают так же уважительно и драйвово обойтись с наследием еще одного отечественного гения. На роль Щелкунчика рассматривается Марк Эйдельштейн. В дримкасте заявляются Слава Копейкин на роль Пети, Полина Гухман, Полина Цыганова и София Логунова — на роль Саши, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова и Светлана Ходченкова — на роль графини Дроссельмейер. Выход фильма намечен на 1 января 2028 года.

«Черный шелк»

О чем: Фильм позиционируется не как продолжение «Красного шелка», а как самостоятельная история с теми же героями. Главные герои — Николай Гарин (Милош Бикович) и Рихард Зорге (Максим Матвеев), русские разведчики, работающие в тылу и пытающиеся остановить большую войну. Они окажутся на японском корабле, где снова соберутся шпионы всех мастей. Чжан Хань в роли Лин подтвердила свое участие. Первый блок съемок уже состоялся во Владивостоке, далее группе предстоит переехать в Китай.

Кто делает: Режиссер «Красного шелка» Андрей Волгин, «НМГ Кинопрокат» при поддержке китайских госкинокомпаний. В фильме задействованы иностранные актеры из Японии, Китая и Германии. Выход в прокат намечен на 2027 год, ожидаемые сборы — 1 млрд рублей.

«Я призрак»

О чем: Комедия о приключениях привидения. Гарик Харламов играет вора и мошенника по кличке Паша Ветерок. Его убивают в передряге, но на небесах ему дают два дня, чтобы Паша порешал незаконченные дела, в частности отдал долг честному полицейскому Алексею (Денис Власенко). Однако полицейский оказывается настолько принципиальным, что вместе с Ветерком отправляется по всем обманутым Пашей людям.

Кто снимает: 1-2-3 Production и автор сценария и режиссер Эмиль Никогосян («жЫЫЫзнь») планируют пригласить на роли Анну Михалкову, Алёну Долголенко, Бориса Дергачёва, Антона Филипенко. Выход намечен на лето-осень 2026 года.

Автор: Илона Егиазарова