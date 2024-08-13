Гаспар Ноэ: «Я самый нормальный из всех»

— Я приехал в Россию, потому что чувствую связь с русским кинематографом. Это странное дело. Я, например, обожаю японское кино и однажды отправился посмотреть, что это за страна, в итоге даже сделал там фильм. Или вот Дания — я там никогда не был, но я так люблю фильмы Николаса Виндинга Рефна, что поеду, если пригласят. А есть, скажем, такая страна, как Китай, чье кино оставляет меня равнодушным, и меня никогда в жизни туда не тянуло. Я не видел ни одного фильма про Пекин, после которого мне захотелось бы в Пекин. Но есть много фильмов из России и более старых, из Советского Союза, которые меня восхищают. Я отдаю себе отчет в том, что Россия сильно изменилась. Идея России, которая живет у меня в голове, — это 1960-е, 1970-е годы. А сегодняшнюю Россию я представляю, может быть, по фильмам Звягинцева, который очень популярен во Франции.