Chuck Review и Мефисто в гостях у Кинопоиска!

В этом году мы продолжаем играть в видеоигры со звездами, на этот раз в новом формате. Первыми нашими гостями в 2024 году станут блогеры Chuck Review (Даниил Лазаренков) и Мефисто (Георгий Будз). Вместе мы сыграем в их любимые игры, а также устроим небольшое соревнование. Эфир стартует 2 апреля в 18:00.

Место проведения трансляции — Яндекс Музей на Павелецкой (Москва, Садовническая улица, 82, С2, БЦ «Аврора», подъезд 5).

Трансляцию ведут Марат Шабаев, куратор игрового направления Кинопоиска, и Алик Кемалов, руководитель социальных сетей.