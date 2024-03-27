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Плюс-минус игры

ПодкастОбсуждаем игровые новинки: Dragon’s Dogma 2, «Смута», Helldivers 2

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В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.

В новом выпуске ведущие рассказывают про несколько популярных новинок, в которые они играли недавно, и делятся своими впечатлениями.

Игры, чьи плюсы и минусы Марат и Вадим обсуждают подробно: Dragon’s Dogma 2, Prince of Persia: The Lost Crown, Helldivers 2.

Игры, про которые ведущие говорят коротко: «Смута», Rise of the Ronin, Deep Rock Galactic: Survivor.

Марат Шабаев

Кинокритик, куратор направления «Игры» на Кинопоиске

Минусы Dragon’s Dogma 2: выглядит игра откровенно неказисто, все утопает в скучном сером цвете. Приключения в открытом мире приходится придумывать себе самому, потому что все равно все сводится к мочилову с однообразными врагами (гоблины, волки, ящеры и летающие штуки).

Вадим Елистратов

Шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса

Защищу тут техническую часть как минимум. Игру сделали на RE Engine — том же движке, на котором собирали последние части Resident Evil. Арт в игре и правда невзрачный, но картинка сама по себе очень технологичная. Впрочем, ситуация у меня тут пока такая же, как у Марата: начал, поиграл, не могу вернуться.

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А в какие новые игры вы играли недавно? Что можете посоветовать?

Авторы: Марат Шабаев, Вадим Елистратов

Фото: Chesnot / Getty Images

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