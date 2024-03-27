У нас есть Telegram-канал «Кинопоиск | Игры». Подписывайтесь на него по этой ссылке, чтобы узнавать главное из мира игр: эксклюзивы, прямые трансляции, рецензии, новости и мемы. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.