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В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.
В новом выпуске ведущие рассказывают про несколько популярных новинок, в которые они играли недавно, и делятся своими впечатлениями.
Игры, чьи плюсы и минусы Марат и Вадим обсуждают подробно: Dragon’s Dogma 2, Prince of Persia: The Lost Crown, Helldivers 2.
Игры, про которые ведущие говорят коротко: «Смута», Rise of the Ronin, Deep Rock Galactic: Survivor.
Марат Шабаев
Кинокритик, куратор направления «Игры» на Кинопоиске
Минусы Dragon’s Dogma 2: выглядит игра откровенно неказисто, все утопает в скучном сером цвете. Приключения в открытом мире приходится придумывать себе самому, потому что все равно все сводится к мочилову с однообразными врагами (гоблины, волки, ящеры и летающие штуки).
Вадим Елистратов
Шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса
Защищу тут техническую часть как минимум. Игру сделали на RE Engine — том же движке, на котором собирали последние части Resident Evil. Арт в игре и правда невзрачный, но картинка сама по себе очень технологичная. Впрочем, ситуация у меня тут пока такая же, как у Марата: начал, поиграл, не могу вернуться.
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А в какие новые игры вы играли недавно? Что можете посоветовать?
Авторы: Марат Шабаев, Вадим Елистратов
Фото: Chesnot / Getty Images