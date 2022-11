«Даже повзрослев, я чувствую, каково быть бесправной девочкой-подростком»: почему «Дарья» — лучшее, что было на MTV в 90-х

Сейчас «Дарья» смотрится как энциклопедия масскультуры конца 1990-х. Тут высмеиваются гранж-группа с бестолковым фронтменом, культ худобы и джинсы с заниженной талией. Названия некоторых серий дают прямые аллюзии — например, эпизод Dye! Dye! My Darling — парафраз песни The Misfits «Die, Die My Darling». В The Lawndale File подразумеваются «Секретные материалы», а Lane Miserables — отсылка к «Отверженным», чья очередная киноверсия вышла в 1998-м. В серии The Daria Hunter масса отсылок к самым разным фильмам — от «Цельнометаллической оболочки» до «Апокалипсиса сегодня». А еще там есть подсюжет, который сами Дарья и Джейн называют сюжетом «Челюсти». В фильме звучит куда меньше популярной музыки того времени (особенно по сравнению с «Бивисом и Батт-Хедом» — Эйчлер объяснял это маленькими бюджетами), зато интеллектуалка Дарья постоянно цитирует то Эдгара Аллана По, то Фридриха Ницше. В ее комнате висит портрет Франца Кафки, а по дому она ходит в футболке с Марком Твеном. Она нередко читает в кадре, поклонники даже собрали список книг, которые фигурируют в сериале, где есть и Достоевский, и Пол Остер, и Флобер, и Сартр.