«Даже повзрослев, я чувствую, каково быть бесправной девочкой-подростком»: почему «Дарья» — лучшее, что было на MTV в 90-х

Дарью, популяризировавшую типаж мрачной прямолинейной девушки, можно назвать не только прародительницей Дженис из «Дрянных девчонок», Линдси из «Хулиганов и ботанов», Эйприл из «Парков и зон отдыха», Дианы из «Коня БоДжека». В сериале также громко звучала социальная критика, и это хорошо видно на примере темы расизма. Старшеклассница Джоди Лэндон, на которую постоянно давят родители, и ее парень Мак учатся в почти полностью белой школе; большинство воспринимают их как олицетворение дайверсити, не учитывая их индивидуальность. Мак сам высмеивает то, что их будто по квоте каждый год выбирают королем и королевой школы. «Этот щедрый жест компенсирует недостаток разнообразия в городе», — саркастично говорит он. Отец Джоди настаивает на ее поступлении в университет Лиги плюща, хотя сама она хочет пойти в вуз, где большинство студентов будут темнокожими, чтобы наконец перестать быть воплощением дайверсити. Кстати, сейчас идут разговоры о спин-оффе «Дарьи», в центре которого будет именно Джоди. Так же прямолинейно, как о расовой проблеме в 1990-х, сериал говорит о фэтфобии (серия Fat Like Me), расстройствах пищевого поведения (Arts 'N Crass), депрессии, сексизме, мизогинии (The Misery Chick), причем в таком тоне, который сегодня не может себе позволить ни одно американское шоу о подростках.