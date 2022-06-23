«Ночной оборотень»: приятная хоррор-стилизация Marvel с Гаэлем Гарсиа Берналем в главной роли

На Disney+ вышел новый проект киновселенной Marvel, стилизованный под культовые хорроры прошлого века. Рассказываем, кому понравится «Ночной оборотень» и почему формат спешела (специального выпуска) может оказаться неожиданной удачей для франшизы.

О чем это?

В поместье Бладстоун собираются самые крутые охотники на монстров. После смерти Улисса Бладстоуна семейная реликвия — Кровавый камень (он помогает бороться с чудищами) — должна перейти в руки нового владельца. Веруса (Харриет Сэнсом Харрис), вдова Улисса, предлагает гостям отправиться в лабиринт на охоту за монстром. Тот, кто его победит, получит магический артефакт. Среди претендентов на камень — Эльза Бладстоун (Лаура Доннелли), опальная дочь Улисса и Верусы, а также загадочный мужчина Джек Расселл (Гаэль Гарсиа Берналь), который явно преследует какую-то другую цель.

Вскоре выясняется, что Расселлу не нужна победа в испытании, он просто хочет освободить монстра, который оказывается его старым знакомым. Но есть один нюанс: сам Джек тоже не обычный человек, а оборотень, так что у охотников появляется новая цель.

Кто это снял и что представляет из себя новый формат?

Гаэль Гарсиа Берналь

Режиссером «Ночного оборотня» стал оскароносный композитор Майкл Джаккино («Вверх», «Рататуй»). Это его полноценный дебют в относительно новой профессии: до этого Джаккино снял лишь короткометражку Monster Challenge и один из эпизодов мини-сериала Star Trek: Short Treks. Со стороны это выглядит как довольно рискованный выбор, но на деле формат спешела (то есть специального выпуска или «специальной презентации», как это подписано в титрах) позволяет Кевину Файги расширить пространство для экспериментов.

Хронометраж «Ночного оборотня» — 52 минуты, а стоил он явно дешево (об этом чуть ниже). Это и не сериал, для которого нужно выделять полноценные пиар-ресурсы, и не полнометражный фильм для кинотеатров, с которым мороки еще больше. Легче всего описать спешел при помощи аналогии: есть большие комикс-тома на сотни страниц (в киновселенной это условно серии вроде «Мстителей», «Человека-паука» или «Тора»), а «Ночной оборотень» — это ни к чему не обязывающий 24-страничный выпуск, который вам вручили в довесок к остальным покупкам. Есть подозрение, что подобные спешелы могут стать любопытным форматом для введения новичков или для недолгой встречи с уже любимыми героями. С выводами пока не спешим, ждем как минимум второй спешел. Рождественский спецвыпуск про «Стражей Галактики», который Джеймс Ганн снял специально для Disney+, выйдет в декабре 2022-го.

На что это похоже?

«Франкенштейн», 1931

Главным ориентиром выступили старые хорроры. В первую очередь классическая линейка студии Universal («Дракула», «Франкенштейн», «Человек-невидимка» с их бесконечными сиквелами и кроссоверами). Так что «Ночной оборотень» многое заимствует у них — манерную театральность вкупе с зернистой черно-белой картинкой. А Гаэль Гарсиа Берналь в этом спешеле вполне походит на Лона Чейни-младшего — звезду Universal, которая среди прочих монстров сыграла еще и заглавную роль в «Человеке-волке». Так что нарочито неряшливый грим марвеловского оборотня — это не столько бюджетные ограничения, сколько дань уважения нелепым с современной точки зрения хоррорам 80–90-летней давности. Среди других источников вдохновения Джаккино называет «Сумеречную зону» Рода Серлинга и радуется, что уговорил Кевина Файги выпустить этот спешел в черно-белом формате.

Как и классические хорроры Universal, «Ночной оборотень» не пугает, а скорее, выстраивает изысканно готическую атмосферу: по гробницам бегают насекомые, углы поместья покрыты паутиной, играет мрачная оркестровая музыка (это тоже блестящая стилизация самого Джаккино). Впрочем, по меркам слишком чистенькой Marvel тут есть довольно много неожиданно смелых моментов. Так, экран заливает кровь, когда главный герой обращается в оборотня, а Эльза Бладстоун убивает одного из противников его собственной отрезанной рукой.

Вердикт

«Ночной оборотень» — еще одно подтверждение того, что после выхода «Мстители: Финал» Marvel сконцентрировалась на маленьких проектах, которые не требуют внимания сразу всех фанатов киновселенной. Может ли фанат масштабных кроссоверов пропустить новый спешел? Запросто, и вряд ли он что-то от этого потеряет. «Ночной оборотень» — это, скорее, подарок для любителей олдовых фильмов ужасов и фанатов хоррор-стороны марвеловских комиксов. Последние точно будут довольны: тут и полноценный экранный дебют Джека Расселла (в комиксах — с 1972-го), и камео Лешего (до этого про него сняли одноименный безобразный фильм), нет только ожидаемого появления Лунного рыцаря (а ведь он впервые предстал в серии комиксов «Ночной оборотень»!). Джаккино замечает, что это именно спешел, а не пилот грядущего сериала, хотя сам же оговаривается, что все может быть. Даже если мы больше никогда не увидим Джека Расселла, то это короткая встреча с ним все равно была достаточной очаровательной.